SUPERTRUST (SUT) යනු කුමක්ද

SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees)

SUPERTRUST මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SUPERTRUST,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SUT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SUPERTRUSTමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SUPERTRUST මිල ඉතිහාසය

SUTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SUTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SUPERTRUST මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SUPERTRUST (SUT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SUPERTRUST මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SUPERTRUST MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SUT දේශීය මුදල් වෙත

1SUT සිට VNDවෙත ₫ 134,640.891 1SUT සිට AUDවෙත A$ 8.19156 1SUT සිට GBPවෙත £ 3.93825 1SUT සිට EURවෙත € 4.67339 1SUT සිට USDවෙත $ 5.251 1SUT සිට MYRවෙත RM 22.47428 1SUT සිට TRYවෙත ₺ 203.16119 1SUT සිට JPYවෙත ¥ 765.85835 1SUT සිට RUBවෙත ₽ 422.65299 1SUT සිට INRවෙත ₹ 449.11803 1SUT සිට IDRවෙත Rp 86,081.95344 1SUT සිට KRWවෙත ₩ 7,354.34056 1SUT සිට PHPවෙත ₱ 292.74325 1SUT සිට EGPවෙත £E. 263.33765 1SUT සිට BRLවෙත R$ 29.61564 1SUT සිට CADවෙත C$ 7.29889 1SUT සිට BDTවෙත ৳ 638.41658 1SUT සිට NGNවෙත ₦ 8,401.6 1SUT සිට UAHවෙත ₴ 217.9165 1SUT සිට VESවෙත Bs 483.092 1SUT සිට PKRවෙත Rs 1,479.94184 1SUT සිට KZTවෙත ₸ 2,683.15598 1SUT සිට THBවෙත ฿ 174.54324 1SUT සිට TWDවෙත NT$ 158.42267 1SUT සිට AEDවෙත د.إ 19.27117 1SUT සිට CHFවෙත Fr 4.35833 1SUT සිට HKDවෙත HK$ 40.9578 1SUT සිට MADවෙත .د.م 48.78179 1SUT සිට MXNවෙත $ 102.23697

SUPERTRUST සම්පත්

SUPERTRUST පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SUPERTRUST පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SUPERTRUST (SUT) හි මිල කීයද? SUPERTRUST (SUT)හි සජීවී මිල 5.251 USD වේ. SUPERTRUST (SUT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SUPERTRUST හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SUTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 5.251 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SUPERTRUST (SUT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SUPERTRUST (SUT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. SUPERTRUST (SUT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SUPERTRUST (SUT) හි ඉහළම මිල 18.733 USD වේ. SUPERTRUST (SUT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SUPERTRUST (SUT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 500.42K USD වේ.

