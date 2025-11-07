හුවමාරුවDEX+
සජීවී StarHeroes සඳහා අද මිල 0.00317 USD කි. STARHEROES සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි STARHEROES මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

STARHEROES ගැන වැඩි විස්තර

STARHEROES මිල තොරතුරු

STARHEROES යනු කුමක්ද

STARHEROES ධවල පත්‍රිකාව

STARHEROES නිල වෙබ් අඩවිය

STARHEROES ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

STARHEROES මිල පුරෝකථනය

STARHEROES ඉතිහාසය

STARHEROES මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

StarHeroes ලාංඡනය

StarHeroes මිල(STARHEROES)

1 STARHEROES සිට USD සජීවී මිල:

$0.003171
$0.003171$0.003171
-1.61%1D
USD
StarHeroes (STARHEROES) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:32:05 (UTC+8)

StarHeroes (STARHEROES) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.003071
$ 0.003071$ 0.003071
පැය 24 පහළ
$ 0.003508
$ 0.003508$ 0.003508
24H ඉහළ

$ 0.003071
$ 0.003071$ 0.003071

$ 0.003508
$ 0.003508$ 0.003508

$ 1.3053024632863512
$ 1.3053024632863512$ 1.3053024632863512

$ 0.00283335761097623
$ 0.00283335761097623$ 0.00283335761097623

-0.38%

-1.60%

-30.72%

-30.72%

StarHeroes (STARHEROES) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.00317. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.003071 ක අවම අගයක් සහ $ 0.003508 ක උපරිම අගයක් අතර STARHEROES වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. STARHEROESහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.3053024632863512 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.00283335761097623 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව STARHEROES පසුගිය පැය තුල, -0.38% කින්, පැය 24 තුල, -1.60% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -30.72% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

StarHeroes (STARHEROES) වෙළඳපල තොරතුරු

No.2308

$ 697.57K
$ 697.57K$ 697.57K

$ 80.89K
$ 80.89K$ 80.89K

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

220.05M
220.05M 220.05M

700,000,000
700,000,000 700,000,000

566,458,753.4483364
566,458,753.4483364 566,458,753.4483364

31.43%

ARB

StarHeroes හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 697.57K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 80.89K වේ. මුළු සැපයුම 220.05M සමඟින් STARHEROES හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 566458753.4483364 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.22M කි.

StarHeroes (STARHEROES) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා StarHeroesහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00005189-1.60%
දින 30 යි$ -0.003496-52.45%
දින 60 යි$ +0.000336+11.85%
දින 90 යි$ -0.003954-55.51%
StarHeroes අද මිල වෙනස

අද, STARHEROES එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.00005189 (-1.60%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

StarHeroes දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.003496 (-52.45%) කින් ඉහළ ගියේය.

StarHeroes දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, STARHEROES එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.000336 (+11.85%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

StarHeroes දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.003954 (-55.51%), කින් චලනය විය.

StarHeroes (STARHEROES) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් StarHeroes මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

StarHeroes (STARHEROES) යනු කුමක්ද

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

MEXC වෙතින් StarHeroes ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ StarHeroes ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට STARHEROES ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ StarHeroes ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ StarHeroes මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

StarHeroes මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ StarHeroes (STARHEROES) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ StarHeroes (STARHEROES) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? StarHeroes සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් StarHeroes මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

StarHeroes (STARHEROES) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

StarHeroesSTARHEROES හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් STARHEROES ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

StarHeroes (STARHEROES) මිලදී ගන්නා ආකාරය

StarHeroes මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් StarHeroes MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

STARHEROES දේශීය මුදල් වෙත

1 StarHeroes(STARHEROES) සිට VND
83.41855
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට AUD
A$0.0048818
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට GBP
0.0024092
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට EUR
0.0027262
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට USD
$0.00317
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට MYR
RM0.0132189
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට TRY
0.1337423
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට JPY
¥0.48501
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට ARS
ARS$4.6008429
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට RUB
0.2575625
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට INR
0.2811473
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට IDR
Rp52.8333122
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට PHP
0.1873153
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට EGP
￡E.0.1499093
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට BRL
R$0.0169278
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට CAD
C$0.0044697
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට BDT
0.3862328
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට NGN
4.5545926
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට COP
$12.1455697
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට ZAR
R.0.0550629
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට UAH
0.1331717
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට TZS
T.Sh.7.8078685
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට VES
Bs0.72276
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට CLP
$2.98931
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට PKR
Rs0.8901677
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට KZT
1.6657716
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට THB
฿0.1026446
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට TWD
NT$0.0982066
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට AED
د.إ0.0116339
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට CHF
Fr0.002536
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට HKD
HK$0.0246309
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට AMD
֏1.212208
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට MAD
.د.م0.0295761
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට MXN
$0.0588035
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට SAR
ريال0.0118875
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට ETB
Br0.4878313
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට KES
KSh0.4095323
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට JOD
د.أ0.00224753
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට PLN
0.0116656
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට RON
лв0.013948
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට SEK
kr0.0303369
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට BGN
лв0.0053573
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට HUF
Ft1.06195
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට CZK
0.066887
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට KWD
د.ك0.00097319
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට ILS
0.0103342
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට BOB
Bs0.021873
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට AZN
0.005389
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට TJS
SM0.0292274
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට GEL
0.0085907
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට AOA
Kz2.9055903
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට BHD
.د.ب0.00119509
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට BMD
$0.00317
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට DKK
kr0.0205099
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට HNL
L0.0834978
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට MUR
0.145503
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට NAD
$0.0549995
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට NOK
kr0.032334
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට NZD
$0.0056426
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට PAB
B/.0.00317
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට PGK
K0.013314
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට QAR
ر.ق0.0115388
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට RSD
дин.0.3221354
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට UZS
soʻm37.7380892
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට ALL
L0.2654875
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට ANG
ƒ0.0056743
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට AWG
ƒ0.005706
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට BBD
$0.00634
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට BAM
KM0.0053573
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට BIF
Fr9.32297
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට BND
$0.004121
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට BSD
$0.00317
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට JMD
$0.5076755
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට KHR
12.7822325
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට KMF
Fr1.3314
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට LAK
68.9130421
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට LKR
රු0.965265
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට MDL
L0.0541753
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට MGA
Ar14.279265
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට MOP
P0.0253283
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට MVR
0.048818
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට MWK
MK5.484417
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට MZN
MT0.2027215
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට NPR
रु0.449189
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට PYG
22.48164
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට RWF
Fr4.59333
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට SBD
$0.0260891
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට SCR
0.0471062
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට SRD
$0.122045
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට SVC
$0.0276741
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට SZL
L0.0549361
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට TMT
m0.0111267
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට TND
د.ت0.0093515
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට TTD
$0.0214292
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට UGX
Sh11.08232
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට XAF
Fr1.80056
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට XCD
$0.008559
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට XOF
Fr1.80056
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට XPF
Fr0.32651
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට BWP
P0.0425731
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට BZD
$0.00634
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට CVE
$0.3038128
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට DJF
Fr0.56109
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට DOP
$0.2038627
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට DZD
د.ج0.4135582
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට FJD
$0.0072276
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට GNF
Fr27.56315
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට GTQ
Q0.0242822
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට GYD
$0.6630372
1 StarHeroes(STARHEROES) සිට ISK
kr0.39942

StarHeroes සම්පත්

StarHeroes පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල StarHeroes වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: StarHeroes පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

StarHeroes (STARHEROES) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද STARHEROES හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00317 USD වේ.
STARHEROES සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
STARHEROES සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00317 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
StarHeroes හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
STARHEROES සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 697.57K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
STARHEROES හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
STARHEROES හි සංසරණ සැපයුම 220.05M USD වේ.
STARHEROES හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.3053024632863512 USD ක ATH මිලක් STARHEROES අත්කර ගති.
STARHEROES හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.00283335761097623 USD ක ATL මිලක් STARHEROES අත්කර ගති.
STARHEROES හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
STARHEROES සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 80.89K USD වේ.
මේ වසර තුලදී STARHEROES වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව STARHEROES මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා STARHEROES මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:32:05 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

