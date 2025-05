Serum (SRM) යනු කුමක්ද

"Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements"

MEXC වෙතින් Serum ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Serum ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SRM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Serum ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Serum මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Serum මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Serum,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SRM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Serumමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Serum මිල ඉතිහාසය

SRMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SRMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Serum මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Serum (SRM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Serum මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Serum MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SRM දේශීය මුදල් වෙත

1SRM සිට VNDවෙත ₫ 320.25609 1SRM සිට AUDවෙත A$ 0.0194844 1SRM සිට GBPවෙත £ 0.0093675 1SRM සිට EURවෙත € 0.0111161 1SRM සිට USDවෙත $ 0.01249 1SRM සිට MYRවෙත RM 0.0534572 1SRM සිට TRYවෙත ₺ 0.4832381 1SRM සිට JPYවෙත ¥ 1.822291 1SRM සිට RUBවෙත ₽ 1.005445 1SRM සිට INRවෙත ₹ 1.0681448 1SRM සිට IDRවෙත Rp 204.7540656 1SRM සිට KRWවෙත ₩ 17.4929944 1SRM සිට PHPවෙත ₱ 0.6968171 1SRM සිට EGPවෙත £E. 0.6264984 1SRM සිට BRLවෙත R$ 0.0704436 1SRM සිට CADවෙත C$ 0.017486 1SRM සිට BDTවෙත ৳ 1.5185342 1SRM සිට NGNවෙත ₦ 19.984 1SRM සිට UAHවෙත ₴ 0.518335 1SRM සිට VESවෙත Bs 1.14908 1SRM සිට PKRවෙත Rs 3.5201816 1SRM සිට KZTවෙත ₸ 6.3821402 1SRM සිට THBවෙත ฿ 0.4151676 1SRM සිට TWDවෙත NT$ 0.3768233 1SRM සිට AEDවෙත د.إ 0.0458383 1SRM සිට CHFවෙත Fr 0.0103667 1SRM සිට HKDවෙත HK$ 0.097422 1SRM සිට MADවෙත .د.م 0.1160321 1SRM සිට MXNවෙත $ 0.2429305

Serum සම්පත්

Serum පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Serum පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Serum (SRM) හි මිල කීයද? Serum (SRM)හි සජීවී මිල 0.01249 USD වේ. Serum (SRM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Serum හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3.29M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SRMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01249 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Serum (SRM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Serum (SRM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 263.24M USD වේ. Serum (SRM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Serum (SRM) හි ඉහළම මිල 13.6943 USD වේ. Serum (SRM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Serum (SRM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 59.87K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.