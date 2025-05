Safe Road Club (SRC) යනු කුමක්ද

Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities.

MEXC වෙතින් Safe Road Club ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Safe Road Club ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SRC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Safe Road Club ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Safe Road Club මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Safe Road Club මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Safe Road Club,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SRC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Safe Road Clubමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Safe Road Club මිල ඉතිහාසය

SRCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SRCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Safe Road Club මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Safe Road Club (SRC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Safe Road Club මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Safe Road Club MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SRC දේශීය මුදල් වෙත

1SRC සිට VNDවෙත ₫ 219.99978 1SRC සිට AUDවෙත A$ 0.013299 1SRC සිට GBPවෙත £ 0.006435 1SRC සිට EURවෙත € 0.0076362 1SRC සිට USDවෙත $ 0.00858 1SRC සිට MYRවෙත RM 0.0367224 1SRC සිට TRYවෙත ₺ 0.3323892 1SRC සිට JPYවෙත ¥ 1.2508782 1SRC සිට RUBවෙත ₽ 0.689403 1SRC සිට INRවෙත ₹ 0.7341906 1SRC සිට IDRවෙත Rp 142.9999428 1SRC සිට KRWවෙත ₩ 11.999988 1SRC සිට PHPවෙත ₱ 0.4785924 1SRC සිට EGPවෙත £E. 0.4304586 1SRC සිට BRLවෙත R$ 0.0483054 1SRC සිට CADවෙත C$ 0.0119262 1SRC සිට BDTවෙත ৳ 1.0404966 1SRC සිට NGNවෙත ₦ 13.728 1SRC සිට UAHවෙත ₴ 0.3557268 1SRC සිට VESවෙත Bs 0.78936 1SRC සිට PKRවෙත Rs 2.4107226 1SRC සිට KZTවෙත ₸ 4.3797468 1SRC සිට THBවෙත ฿ 0.2864862 1SRC සිට TWDවෙත NT$ 0.2587728 1SRC සිට AEDවෙත د.إ 0.0314886 1SRC සිට CHFවෙත Fr 0.0071214 1SRC සිට HKDවෙත HK$ 0.066924 1SRC සිට MADවෙත .د.م 0.0800514 1SRC සිට MXNවෙත $ 0.1662804

Safe Road Club සම්පත්

Safe Road Club පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Safe Road Club පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Safe Road Club (SRC) හි මිල කීයද? Safe Road Club (SRC)හි සජීවී මිල 0.00858 USD වේ. Safe Road Club (SRC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Safe Road Club හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SRCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00858 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Safe Road Club (SRC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Safe Road Club (SRC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Safe Road Club (SRC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Safe Road Club (SRC) හි ඉහළම මිල 14.732 USD වේ. Safe Road Club (SRC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Safe Road Club (SRC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 42.65K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.