SNX (SNX) යනු කුමක්ද

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

MEXC වෙතින් SNX ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SNX ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SNX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SNX ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SNX මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SNX මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SNX,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SNX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SNXමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SNX මිල ඉතිහාසය

SNXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SNXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SNX මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SNX (SNX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SNX මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SNX MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SNX දේශීය මුදල් වෙත

1SNX සිට VNDවෙත ₫ 20,953.8252 1SNX සිට AUDවෙත A$ 1.274832 1SNX සිට GBPවෙත £ 0.6129 1SNX සිට EURවෙත € 0.727308 1SNX සිට USDවෙත $ 0.8172 1SNX සිට MYRවෙත RM 3.497616 1SNX සිට TRYවෙත ₺ 31.609296 1SNX සිට JPYවෙත ¥ 119.3112 1SNX සිට RUBවෙත ₽ 65.776428 1SNX සිට INRවෙත ₹ 69.8706 1SNX සිට IDRවෙත Rp 13,396.719168 1SNX සිට KRWවෙත ₩ 1,144.537632 1SNX සිට PHPවෙත ₱ 45.550728 1SNX සිට EGPවෙත £E. 40.990752 1SNX සිට BRLවෙත R$ 4.609008 1SNX සිට CADවෙත C$ 1.14408 1SNX සිට BDTවෙත ৳ 99.355176 1SNX සිට NGNවෙත ₦ 1,307.52 1SNX සිට UAHවෙත ₴ 33.9138 1SNX සිට VESවෙත Bs 75.1824 1SNX සිට PKRවෙත Rs 230.319648 1SNX සිට KZTවෙත ₸ 417.572856 1SNX සිට THBවෙත ฿ 27.1719 1SNX සිට TWDවෙත NT$ 24.654924 1SNX සිට AEDවෙත د.إ 2.999124 1SNX සිට CHFවෙත Fr 0.678276 1SNX සිට HKDවෙත HK$ 6.37416 1SNX සිට MADවෙත .د.م 7.591788 1SNX සිට MXNවෙත $ 15.902712

SNX සම්පත්

SNX පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SNX පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SNX (SNX) හි මිල කීයද? SNX (SNX)හි සජීවී මිල 0.8172 USD වේ. SNX (SNX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SNX හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 277.41M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SNXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.8172 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SNX (SNX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SNX (SNX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 339.47M USD වේ. SNX (SNX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SNX (SNX) හි ඉහළම මිල 28.9291 USD වේ. SNX (SNX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SNX (SNX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.32M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

