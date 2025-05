Sidus Heroes (SIDUS) යනු කුමක්ද

SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

Sidus Heroes මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Sidus Heroes,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SIDUS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Sidus Heroesමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Sidus Heroes මිල ඉතිහාසය

SIDUSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SIDUSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Sidus Heroes මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SIDUS දේශීය මුදල් වෙත

1SIDUS සිට VNDවෙත ₫ 25.743564 1SIDUS සිට AUDවෙත A$ 0.0015562 1SIDUS සිට GBPවෙත £ 0.000753 1SIDUS සිට EURවෙත € 0.00089356 1SIDUS සිට USDවෙත $ 0.001004 1SIDUS සිට MYRවෙත RM 0.00429712 1SIDUS සිට TRYවෙත ₺ 0.03889496 1SIDUS සිට JPYවෙත ¥ 0.1462828 1SIDUS සිට RUBවෙත ₽ 0.08075172 1SIDUS සිට INRවෙත ₹ 0.0858922 1SIDUS සිට IDRවෙත Rp 16.73332664 1SIDUS සිට KRWවෙත ₩ 1.40222656 1SIDUS සිට PHPවෙත ₱ 0.05608344 1SIDUS සිට EGPවෙත £E. 0.05046104 1SIDUS සිට BRLවෙත R$ 0.00565252 1SIDUS සිට CADවෙත C$ 0.00139556 1SIDUS සිට BDTවෙත ৳ 0.12175508 1SIDUS සිට NGNවෙත ₦ 1.6064 1SIDUS සිට UAHවෙත ₴ 0.04162584 1SIDUS සිට VESවෙත Bs 0.092368 1SIDUS සිට PKRවෙත Rs 0.28209388 1SIDUS සිට KZTවෙත ₸ 0.51250184 1SIDUS සිට THBවෙත ฿ 0.03349344 1SIDUS සිට TWDවෙත NT$ 0.03028064 1SIDUS සිට AEDවෙත د.إ 0.00368468 1SIDUS සිට CHFවෙත Fr 0.00083332 1SIDUS සිට HKDවෙත HK$ 0.0078312 1SIDUS සිට MADවෙත .د.م 0.00936732 1SIDUS සිට MXNවෙත $ 0.01945752

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Sidus Heroes පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Sidus Heroes (SIDUS) හි මිල කීයද? Sidus Heroes (SIDUS)හි සජීවී මිල 0.001004 USD වේ. Sidus Heroes (SIDUS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Sidus Heroes හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 13.67M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SIDUSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001004 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Sidus Heroes (SIDUS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Sidus Heroes (SIDUS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 13.62B USD වේ. Sidus Heroes (SIDUS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Sidus Heroes (SIDUS) හි ඉහළම මිල 0.009586 USD වේ. Sidus Heroes (SIDUS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Sidus Heroes (SIDUS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 15.96K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

