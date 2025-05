Seedify.fund (SFUND) යනු කුමක්ද

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

MEXC වෙතින් Seedify.fund ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Seedify.fund ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SFUND ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Seedify.fund ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Seedify.fund මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Seedify.fund මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Seedify.fund,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SFUND හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Seedify.fundමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Seedify.fund මිල ඉතිහාසය

SFUNDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SFUNDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Seedify.fund මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Seedify.fund (SFUND) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Seedify.fund මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Seedify.fund MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SFUND දේශීය මුදල් වෙත

1SFUND සිට VNDවෙත ₫ 20,130.7491 1SFUND සිට AUDවෙත A$ 1.224756 1SFUND සිට GBPවෙත £ 0.588825 1SFUND සිට EURවෙත € 0.698739 1SFUND සිට USDවෙත $ 0.7851 1SFUND සිට MYRවෙත RM 3.360228 1SFUND සිට TRYවෙත ₺ 30.367668 1SFUND සිට JPYවෙත ¥ 114.54609 1SFUND සිට RUBවෙත ₽ 63.192699 1SFUND සිට INRවෙත ₹ 67.118199 1SFUND සිට IDRවෙත Rp 12,870.489744 1SFUND සිට KRWවෙත ₩ 1,098.04086 1SFUND සිට PHPවෙත ₱ 43.753623 1SFUND සිට EGPවෙත £E. 39.372765 1SFUND සිට BRLවෙත R$ 4.420113 1SFUND සිට CADවෙත C$ 1.091289 1SFUND සිට BDTවෙත ৳ 95.452458 1SFUND සිට NGNවෙත ₦ 1,256.16 1SFUND සිට UAHවෙත ₴ 32.58165 1SFUND සිට VESවෙත Bs 72.2292 1SFUND සිට PKRවෙත Rs 221.272584 1SFUND සිට KZTවෙත ₸ 401.170398 1SFUND සිට THBවෙත ฿ 26.088873 1SFUND සිට TWDවෙත NT$ 23.686467 1SFUND සිට AEDවෙත د.إ 2.881317 1SFUND සිට CHFවෙත Fr 0.651633 1SFUND සිට HKDවෙත HK$ 6.12378 1SFUND සිට MADවෙත .د.م 7.293579 1SFUND සිට MXNවෙත $ 15.254493

Seedify.fund සම්පත්

Seedify.fund පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Seedify.fund පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Seedify.fund (SFUND) හි මිල කීයද? Seedify.fund (SFUND)හි සජීවී මිල 0.7851 USD වේ. Seedify.fund (SFUND) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Seedify.fund හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 53.19M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SFUNDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.7851 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Seedify.fund (SFUND) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Seedify.fund (SFUND) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 67.74M USD වේ. Seedify.fund (SFUND) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Seedify.fund (SFUND) හි ඉහළම මිල 16.935 USD වේ. Seedify.fund (SFUND) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Seedify.fund (SFUND) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 345.17K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

