Seraph (SERAPH) යනු කුමක්ද

Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.

MEXC වෙතින් Seraph ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- SERAPH ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- Seraph ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Seraph මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Seraph මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Seraph,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SERAPH හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Seraphමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Seraph මිල ඉතිහාසය

SERAPHහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SERAPHහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Seraph මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Seraph (SERAPH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Seraph මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි!

SERAPH දේශීය මුදල් වෙත

1SERAPH සිට VNDවෙත ₫ 4,558.9698 1SERAPH සිට AUDවෙත A$ 0.27559 1SERAPH සිට GBPවෙත £ 0.13335 1SERAPH සිට EURවෙත € 0.158242 1SERAPH සිට USDවෙත $ 0.1778 1SERAPH සිට MYRවෙත RM 0.760984 1SERAPH සිට TRYවෙත ₺ 6.887972 1SERAPH සිට JPYවෙත ¥ 25.90546 1SERAPH සිට RUBවෙත ₽ 14.300454 1SERAPH සිට INRවෙත ₹ 15.21079 1SERAPH සිට IDRවෙත Rp 2,963.332148 1SERAPH සිට KRWවෙත ₩ 247.97766 1SERAPH සිට PHPවෙත ₱ 9.931908 1SERAPH සිට EGPවෙත £E. 8.936228 1SERAPH සිට BRLවෙත R$ 1.001014 1SERAPH සිට CADවෙත C$ 0.247142 1SERAPH සිට BDTවෙත ৳ 21.561806 1SERAPH සිට NGNවෙත ₦ 284.48 1SERAPH සිට UAHවෙත ₴ 7.371588 1SERAPH සිට VESවෙත Bs 16.3576 1SERAPH සිට PKRවෙත Rs 49.956466 1SERAPH සිට KZTවෙත ₸ 90.759788 1SERAPH සිට THBවෙත ฿ 5.931408 1SERAPH සිට TWDවෙත NT$ 5.362448 1SERAPH සිට AEDවෙත د.إ 0.652526 1SERAPH සිට CHFවෙත Fr 0.147574 1SERAPH සිට HKDවෙත HK$ 1.38684 1SERAPH සිට MADවෙත .د.م 1.658874 1SERAPH සිට MXNවෙත $ 3.443986

Seraph සම්පත්

Seraph පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Seraph පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Seraph (SERAPH) හි මිල කීයද? Seraph (SERAPH)හි සජීවී මිල 0.1778 USD වේ. Seraph (SERAPH) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Seraph හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 36.09M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SERAPHහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1778 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Seraph (SERAPH) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Seraph (SERAPH) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 202.96M USD වේ. Seraph (SERAPH) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Seraph (SERAPH) හි ඉහළම මිල 0.82776 USD වේ. Seraph (SERAPH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Seraph (SERAPH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 59.46K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

