Stader (SD) යනු කුමක්ද

Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains.

Stader මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Stader,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SD හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Staderමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Stader මිල ඉතිහාසය

SDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Stader මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Stader (SD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Stader මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Stader MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1SD සිට VNDවෙත ₫ 13,502.5506 1SD සිට AUDවෙත A$ 0.81623 1SD සිට GBPවෙත £ 0.39495 1SD සිට EURවෙත € 0.468674 1SD සිට USDවෙත $ 0.5266 1SD සිට MYRවෙත RM 2.253848 1SD සිට TRYවෙත ₺ 20.400484 1SD සිට JPYවෙත ¥ 76.704556 1SD සිට RUBවෙත ₽ 42.354438 1SD සිට INRවෙත ₹ 45.045364 1SD සිට IDRවෙත Rp 8,632.785504 1SD සිට KRWවෙත ₩ 734.44902 1SD සිට PHPවෙත ₱ 29.415876 1SD සිට EGPවෙත £E. 26.466916 1SD සිට BRLවෙත R$ 2.964758 1SD සිට CADවෙත C$ 0.731974 1SD සිට BDTවෙත ৳ 63.860782 1SD සිට NGNවෙත ₦ 842.56 1SD සිට UAHවෙත ₴ 21.832836 1SD සිට VESවෙත Bs 48.4472 1SD සිට PKRවෙත Rs 147.958802 1SD සිට KZTවෙත ₸ 268.808236 1SD සිට THBවෙත ฿ 17.567376 1SD සිට TWDවෙත NT$ 15.892788 1SD සිට AEDවෙත د.إ 1.932622 1SD සිට CHFවෙත Fr 0.437078 1SD සිට HKDවෙත HK$ 4.10748 1SD සිට MADවෙත .د.م 4.913178 1SD සිට MXNවෙත $ 10.200242

Stader පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Stader පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Stader (SD) හි මිල කීයද? Stader (SD)හි සජීවී මිල 0.5266 USD වේ. Stader (SD) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Stader හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 28.06M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.5266 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Stader (SD) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Stader (SD) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 53.28M USD වේ. Stader (SD) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Stader (SD) හි ඉහළම මිල 1.9186 USD වේ. Stader (SD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Stader (SD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 146.52K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

