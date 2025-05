Reality Metaverse (RMV) යනු කුමක්ද

Reality Metaverse tokenizes the world’s top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games.

Reality Metaverse tokenizes the world's top landmarks into fractional shares (NFTs) and rewards the holders of shares with royalties from high-revenue mobile games.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RMV ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Reality Metaverse ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Reality Metaverse මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Reality Metaverse මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Reality Metaverse,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RMV හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Reality Metaverseමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Reality Metaverse මිල ඉතිහාසය

RMVහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RMVහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Reality Metaverse මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Reality Metaverse (RMV) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Reality Metaverse මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Reality Metaverse MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RMV දේශීය මුදල් වෙත

1RMV සිට VNDවෙත ₫ 62.82045 1RMV සිට AUDවෙත A$ 0.0037975 1RMV සිට GBPවෙත £ 0.0018375 1RMV සිට EURවෙත € 0.0021805 1RMV සිට USDවෙත $ 0.00245 1RMV සිට MYRවෙත RM 0.010486 1RMV සිට TRYවෙත ₺ 0.094766 1RMV සිට JPYවෙත ¥ 0.356818 1RMV සිට RUBවෙත ₽ 0.197225 1RMV සිට INRවෙත ₹ 0.209328 1RMV සිට IDRවෙත Rp 40.163928 1RMV සිට KRWවෙත ₩ 3.421768 1RMV සිට PHPවෙත ₱ 0.136416 1RMV සිට EGPවෙත £E. 0.122892 1RMV සිට BRLවෙත R$ 0.013769 1RMV සිට CADවෙත C$ 0.0034055 1RMV සිට BDTවෙත ৳ 0.297871 1RMV සිට NGNවෙත ₦ 3.92 1RMV සිට UAHවෙත ₴ 0.101675 1RMV සිට VESවෙත Bs 0.2254 1RMV සිට PKRවෙත Rs 0.690508 1RMV සිට KZTවෙත ₸ 1.251901 1RMV සිට THBවෙත ฿ 0.0813155 1RMV සිට TWDවෙත NT$ 0.0738675 1RMV සිට AEDවෙත د.إ 0.0089915 1RMV සිට CHFවෙත Fr 0.0020335 1RMV සිට HKDවෙත HK$ 0.01911 1RMV සිට MADවෙත .د.م 0.0227605 1RMV සිට MXNවෙත $ 0.04753

Reality Metaverse සම්පත්

Reality Metaverse පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Reality Metaverse පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Reality Metaverse (RMV) හි මිල කීයද? Reality Metaverse (RMV)හි සජීවී මිල 0.00245 USD වේ. Reality Metaverse (RMV) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Reality Metaverse හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 612.24K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RMVහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00245 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Reality Metaverse (RMV) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Reality Metaverse (RMV) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 249.89M USD වේ. Reality Metaverse (RMV) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Reality Metaverse (RMV) හි ඉහළම මිල 0.11 USD වේ. Reality Metaverse (RMV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Reality Metaverse (RMV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 14.00K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

