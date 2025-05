REVV (REVV) යනු කුමක්ද

REVV is the ERC-20 utility token that serves as the primary currency in branded motorsports blockchain games developed and published by Animoca Brands, including F1® Delta Time and upcoming titles based on MotoGP and Formula E. REVV is designed to enable true digital ownership of game assets, giving players freedom and control over in-game property - most of which is tokenized.

MEXC වෙතින් REVV ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ REVV ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට REVV ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ REVV ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ REVV මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

REVV මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ REVV,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. REVV හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ REVVමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

REVV මිල ඉතිහාසය

REVVහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් REVVහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ REVV මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

REVV (REVV) මිලදී ගන්නා ආකාරය

REVV මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් REVV MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

REVV දේශීය මුදල් වෙත

1REVV සිට VNDවෙත ₫ 41.230728 1REVV සිට AUDවෙත A$ 0.0024924 1REVV සිට GBPවෙත £ 0.001206 1REVV සිට EURවෙත € 0.00143112 1REVV සිට USDවෙත $ 0.001608 1REVV සිට MYRවෙත RM 0.00688224 1REVV සිට TRYවෙත ₺ 0.06229392 1REVV සිට JPYවෙත ¥ 0.23425344 1REVV සිට RUBවෙත ₽ 0.12923496 1REVV සිට INRවෙත ₹ 0.1376448 1REVV සිට IDRවෙත Rp 26.36065152 1REVV සිට KRWවෙත ₩ 2.2426776 1REVV සිට PHPවෙත ₱ 0.0897264 1REVV සිට EGPවෙත £E. 0.08107536 1REVV සිට BRLවෙත R$ 0.00905304 1REVV සිට CADවෙත C$ 0.00223512 1REVV සිට BDTවෙත ৳ 0.19500216 1REVV සිට NGNවෙත ₦ 2.5728 1REVV සිට UAHවෙත ₴ 0.06666768 1REVV සිට VESවෙත Bs 0.147936 1REVV සිට PKRවෙත Rs 0.45179976 1REVV සිට KZTවෙත ₸ 0.82081968 1REVV සිට THBවෙත ฿ 0.05364288 1REVV සිට TWDවෙත NT$ 0.04849728 1REVV සිට AEDවෙත د.إ 0.00590136 1REVV සිට CHFවෙත Fr 0.00133464 1REVV සිට HKDවෙත HK$ 0.0125424 1REVV සිට MADවෙත .د.م 0.01500264 1REVV සිට MXNවෙත $ 0.03114696

REVV සම්පත්

REVV පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: REVV පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද REVV (REVV) හි මිල කීයද? REVV (REVV)හි සජීවී මිල 0.001608 USD වේ. REVV (REVV) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? REVV හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.91M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ REVVහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001608 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. REVV (REVV) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? REVV (REVV) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.19B USD වේ. REVV (REVV) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, REVV (REVV) හි ඉහළම මිල 0.6416 USD වේ. REVV (REVV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? REVV (REVV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 53.78K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.