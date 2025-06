Renta Network (RENTA) යනු කුමක්ද

Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.

MEXC වෙතින් Renta Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Renta Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RENTA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Renta Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Renta Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Renta Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Renta Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RENTA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Renta Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Renta Network මිල ඉතිහාසය

RENTAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RENTAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Renta Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Renta Network (RENTA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Renta Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Renta Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RENTA දේශීය මුදල් වෙත

1RENTA සිට VNDවෙත ₫ 219.072375 1RENTA සිට AUDවෙත A$ 0.01273725 1RENTA සිට GBPවෙත £ 0.00607725 1RENTA සිට EURවෙත € 0.0071595 1RENTA සිට USDවෙත $ 0.008325 1RENTA සිට MYRවෙත RM 0.03521475 1RENTA සිට TRYවෙත ₺ 0.32609025 1RENTA සිට JPYවෙත ¥ 1.20071475 1RENTA සිට RUBවෙත ₽ 0.6618375 1RENTA සිට INRවෙත ₹ 0.71153775 1RENTA සිට IDRවෙත Rp 134.27417475 1RENTA සිට KRWවෙත ₩ 11.3884335 1RENTA සිට PHPවෙත ₱ 0.46528425 1RENTA සිට EGPවෙත £E. 0.4120875 1RENTA සිට BRLවෙත R$ 0.04603725 1RENTA සිට CADවෙත C$ 0.011322 1RENTA සිට BDTවෙත ৳ 1.017648 1RENTA සිට NGNවෙත ₦ 12.82740975 1RENTA සිට UAHවෙත ₴ 0.345654 1RENTA සිට VESවෙත Bs 0.824175 1RENTA සිට PKRවෙත Rs 2.350314 1RENTA සිට KZTවෙත ₸ 4.2409215 1RENTA සිට THBවෙත ฿ 0.27114525 1RENTA සිට TWDවෙත NT$ 0.24816825 1RENTA සිට AEDවෙත د.إ 0.03055275 1RENTA සිට CHFවෙත Fr 0.00674325 1RENTA සිට HKDවෙත HK$ 0.065268 1RENTA සිට MADවෙත .د.م 0.075924 1RENTA සිට MXNවෙත $ 0.1573425

Renta Network සම්පත්

Renta Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Renta Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Renta Network (RENTA) හි මිල කීයද? Renta Network (RENTA)හි සජීවී මිල 0.008325 USD වේ. Renta Network (RENTA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Renta Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RENTAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.008325 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Renta Network (RENTA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Renta Network (RENTA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Renta Network (RENTA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Renta Network (RENTA) හි ඉහළම මිල 0.01812 USD වේ. Renta Network (RENTA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Renta Network (RENTA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 13.12K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

