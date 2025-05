Rubic (RBC) යනු කුමක්ද

Rubic is a Cross-Chain Tech Aggregator for users and dApps. Rubic aggregates 40+ major blockchains, 90+ DEXs and bridges, and enables swapping of 15,500+ assets with the best rates, highest liquidity, and transaction speeds — in one click. Users can do it on https://app.rubic.exchange, but we also provide tools for dApps to enable cross-chain swaps (https://tools.rubic.exchange).

MEXC වෙතින් Rubic ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Rubic ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට RBC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Rubic ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Rubic මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Rubic මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Rubic,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. RBC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Rubicමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Rubic මිල ඉතිහාසය

RBCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් RBCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Rubic මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Rubic (RBC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Rubic මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Rubic MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

RBC දේශීය මුදල් වෙත

1RBC සිට VNDවෙත ₫ 349.358625 1RBC සිට AUDවෙත A$ 0.02111875 1RBC සිට GBPවෙත £ 0.01021875 1RBC සිට EURවෙත € 0.01212625 1RBC සිට USDවෙත $ 0.013625 1RBC සිට MYRවෙත RM 0.058315 1RBC සිට TRYවෙත ₺ 0.5278325 1RBC සිට JPYවෙත ¥ 1.9851625 1RBC සිට RUBවෙත ₽ 1.09504125 1RBC සිට INRවෙත ₹ 1.1663 1RBC සිට IDRවෙත Rp 223.36062 1RBC සිට KRWවෙත ₩ 19.0027875 1RBC සිට PHPවෙත ₱ 0.760275 1RBC සිට EGPවෙත £E. 0.6869725 1RBC සිට BRLවෙත R$ 0.07670875 1RBC සිට CADවෙත C$ 0.01893875 1RBC සිට BDTවෙත ৳ 1.65230375 1RBC සිට NGNවෙත ₦ 21.8 1RBC සිට UAHවෙත ₴ 0.5648925 1RBC සිට VESවෙත Bs 1.2535 1RBC සිට PKRවෙත Rs 3.82821625 1RBC සිට KZTවෙත ₸ 6.9550175 1RBC සිට THBවෙත ฿ 0.45453 1RBC සිට TWDවෙත NT$ 0.41093 1RBC සිට AEDවෙත د.إ 0.05000375 1RBC සිට CHFවෙත Fr 0.01130875 1RBC සිට HKDවෙත HK$ 0.106275 1RBC සිට MADවෙත .د.م 0.12712125 1RBC සිට MXNවෙත $ 0.26391625

Rubic සම්පත්

Rubic පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Rubic පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Rubic (RBC) හි මිල කීයද? Rubic (RBC)හි සජීවී මිල 0.013625 USD වේ. Rubic (RBC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Rubic හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 2.25M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ RBCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.013625 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Rubic (RBC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Rubic (RBC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 165.28M USD වේ. Rubic (RBC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Rubic (RBC) හි ඉහළම මිල 0.078407 USD වේ. Rubic (RBC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Rubic (RBC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 59.53K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

