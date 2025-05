EPNS (PUSH) යනු කුමක්ද

Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications.

MEXC වෙතින් EPNS ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PUSH ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ EPNS ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ EPNS මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

EPNS මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ EPNS,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PUSH හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ EPNSමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

EPNS මිල ඉතිහාසය

PUSHහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PUSHහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ EPNS මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

EPNS (PUSH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

EPNS මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් EPNS MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PUSH දේශීය මුදල් වෙත

1PUSH සිට VNDවෙත ₫ 958.71699 1PUSH සිට AUDවෙත A$ 0.0583284 1PUSH සිට GBPවෙත £ 0.0280425 1PUSH සිට EURවෙත € 0.0332771 1PUSH සිට USDවෙත $ 0.03739 1PUSH සිට MYRවෙත RM 0.1600292 1PUSH සිට TRYවෙත ₺ 1.4462452 1PUSH සිට JPYවෙත ¥ 5.4510881 1PUSH සිට RUBවෙත ₽ 3.0076516 1PUSH සිට INRවෙත ₹ 3.1938538 1PUSH සිට IDRවෙත Rp 612.9507216 1PUSH සිට KRWවෙත ₩ 52.147833 1PUSH සිට PHPවෙත ₱ 2.0822491 1PUSH සිට EGPවෙත £E. 1.8754824 1PUSH සිට BRLවෙත R$ 0.2101318 1PUSH සිට CADවෙත C$ 0.0519721 1PUSH සිට BDTවෙත ৳ 4.5458762 1PUSH සිට NGNවෙත ₦ 59.824 1PUSH සිට UAHවෙත ₴ 1.551685 1PUSH සිට VESවෙත Bs 3.43988 1PUSH සිට PKRවෙත Rs 10.5379976 1PUSH සිට KZTවෙත ₸ 19.1055422 1PUSH සිට THBවෙත ฿ 1.2417219 1PUSH සිට TWDවෙත NT$ 1.1280563 1PUSH සිට AEDවෙත د.إ 0.1372213 1PUSH සිට CHFවෙත Fr 0.0310337 1PUSH සිට HKDවෙත HK$ 0.291642 1PUSH සිට MADවෙත .د.م 0.3473531 1PUSH සිට MXNවෙත $ 0.7249921

EPNS සම්පත්

EPNS පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: EPNS පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද EPNS (PUSH) හි මිල කීයද? EPNS (PUSH)හි සජීවී මිල 0.03739 USD වේ. EPNS (PUSH) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? EPNS හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3.37M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PUSHහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.03739 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. EPNS (PUSH) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? EPNS (PUSH) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 90.24M USD වේ. EPNS (PUSH) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, EPNS (PUSH) හි ඉහළම මිල 6.333 USD වේ. EPNS (PUSH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? EPNS (PUSH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 95.24K USD වේ.

