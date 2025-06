PUNDIAI (PUNDIAI) යනු කුමක්ද

Pundi AI is a decentralized suite of tools designed to empower users with ownership and control over their personal data. It addresses the growing need for user-centric solutions by combining blockchain technology with innovative AI data tools such as the Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace, and Purse+. Created by Pundi X in 2024, Pundi AI democratizes artificial intelligence development through a decentralized suite of tools. It offers services ranging from an omnilayer, data tagging and annotation platform, AI agents to an AI marketplace for the trading of data.

MEXC වෙතින් PUNDIAI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PUNDIAI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PUNDIAI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ PUNDIAI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ PUNDIAI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

PUNDIAI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ PUNDIAI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PUNDIAI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ PUNDIAIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

PUNDIAI මිල ඉතිහාසය

PUNDIAIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PUNDIAIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ PUNDIAI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

PUNDIAI (PUNDIAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PUNDIAI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PUNDIAI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PUNDIAI දේශීය මුදල් වෙත

1PUNDIAI සිට VNDවෙත ₫ 243,061.129 1PUNDIAI සිට AUDවෙත A$ 14.131998 1PUNDIAI සිට GBPවෙත £ 6.742718 1PUNDIAI සිට EURවෙත € 7.943476 1PUNDIAI සිට USDවෙත $ 9.2366 1PUNDIAI සිට MYRවෙත RM 39.070818 1PUNDIAI සිට TRYවෙත ₺ 361.797622 1PUNDIAI සිට JPYවෙත ¥ 1,332.37955 1PUNDIAI සිට RUBවෙත ₽ 734.217334 1PUNDIAI සිට INRවෙත ₹ 789.452202 1PUNDIAI සිට IDRවෙත Rp 148,977.398498 1PUNDIAI සිට KRWවෙත ₩ 12,635.484068 1PUNDIAI සිට PHPවෙත ₱ 516.233574 1PUNDIAI සිට EGPවෙත £E. 457.2117 1PUNDIAI සිට BRLවෙත R$ 51.078398 1PUNDIAI සිට CADවෙත C$ 12.561776 1PUNDIAI සිට BDTවෙත ৳ 1,129.081984 1PUNDIAI සිට NGNවෙත ₦ 14,232.030378 1PUNDIAI සිට UAHවෙත ₴ 383.503632 1PUNDIAI සිට VESවෙත Bs 914.4234 1PUNDIAI සිට PKRවෙත Rs 2,607.676912 1PUNDIAI සිට KZTවෙත ₸ 4,705.308772 1PUNDIAI සිට THBවෙත ฿ 300.743696 1PUNDIAI සිට TWDවෙත NT$ 275.343046 1PUNDIAI සිට AEDවෙත د.إ 33.898322 1PUNDIAI සිට CHFවෙත Fr 7.481646 1PUNDIAI සිට HKDවෙත HK$ 72.414944 1PUNDIAI සිට MADවෙත .د.م 84.237792 1PUNDIAI සිට MXNවෙත $ 174.57174

PUNDIAI සම්පත්

PUNDIAI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PUNDIAI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද PUNDIAI (PUNDIAI) හි මිල කීයද? PUNDIAI (PUNDIAI)හි සජීවී මිල 9.2366 USD වේ. PUNDIAI (PUNDIAI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? PUNDIAI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PUNDIAIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 9.2366 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. PUNDIAI (PUNDIAI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? PUNDIAI (PUNDIAI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. PUNDIAI (PUNDIAI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, PUNDIAI (PUNDIAI) හි ඉහළම මිල 53.947 USD වේ. PUNDIAI (PUNDIAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? PUNDIAI (PUNDIAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 1.46K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

