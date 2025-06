pumpBTC (PUMPBTC) යනු කුමක්ද

PumpBTC is a liquid staking protocol on Babylon that enables BTC holders to participate in Babylon staking while maintaining liquidity for extra rewards. Our new platform, BTC-fi Yield Vault, aims to provide CeFi-level security alongside scalable DeFi returns denominated in BTC.

MEXC වෙතින් pumpBTC ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ pumpBTC ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PUMPBTC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ pumpBTC ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ pumpBTC මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

pumpBTC මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ pumpBTC,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PUMPBTC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ pumpBTCමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

pumpBTC මිල ඉතිහාසය

PUMPBTCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PUMPBTCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ pumpBTC මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

pumpBTC (PUMPBTC) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

pumpBTCPUMPBTC හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PUMPBTC ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

pumpBTC (PUMPBTC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

pumpBTC මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් pumpBTC MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PUMPBTC දේශීය මුදල් වෙත

1PUMPBTC සිට VNDවෙත ₫ 1,046.8107 1PUMPBTC සිට AUDවෙත A$ 0.0612612 1PUMPBTC සිට GBPවෙත £ 0.0294372 1PUMPBTC සිට EURවෙත € 0.0342108 1PUMPBTC සිට USDවෙත $ 0.03978 1PUMPBTC සිට MYRවෙත RM 0.169065 1PUMPBTC සිට TRYවෙත ₺ 1.5780726 1PUMPBTC සිට JPYවෙත ¥ 5.8122558 1PUMPBTC සිට RUBවෙත ₽ 3.1191498 1PUMPBTC සිට INRවෙත ₹ 3.444948 1PUMPBTC සිට IDRවෙත Rp 652.1310432 1PUMPBTC සිට KRWවෙත ₩ 54.6426036 1PUMPBTC සිට PHPවෙත ₱ 2.275416 1PUMPBTC සිට EGPවෙත £E. 2.0132658 1PUMPBTC සිට BRLවෙත R$ 0.2191878 1PUMPBTC සිට CADවෙත C$ 0.0544986 1PUMPBTC සිට BDTවෙත ৳ 4.8674808 1PUMPBTC සිට NGNවෙත ₦ 61.6741164 1PUMPBTC සිට UAHවෙත ₴ 1.6592238 1PUMPBTC සිට VESවෙත Bs 4.05756 1PUMPBTC සිට PKRවෙත Rs 11.2943376 1PUMPBTC සිට KZTවෙත ₸ 20.7941994 1PUMPBTC සිට THBවෙත ฿ 1.3012038 1PUMPBTC සිට TWDවෙත NT$ 1.1766924 1PUMPBTC සිට AEDවෙත د.إ 0.1459926 1PUMPBTC සිට CHFවෙත Fr 0.0322218 1PUMPBTC සිට HKDවෙත HK$ 0.312273 1PUMPBTC සිට MADවෙත .د.م 0.3631914 1PUMPBTC සිට MXNවෙත $ 0.7625826

pumpBTC සම්පත්

pumpBTC පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: pumpBTC පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද pumpBTC (PUMPBTC) හි මිල කීයද? pumpBTC (PUMPBTC)හි සජීවී මිල 0.03978 USD වේ. pumpBTC (PUMPBTC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? pumpBTC හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 11.34M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PUMPBTCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.03978 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. pumpBTC (PUMPBTC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? pumpBTC (PUMPBTC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 285.00M USD වේ. pumpBTC (PUMPBTC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-21 වන විට, pumpBTC (PUMPBTC) හි ඉහළම මිල 0.29652 USD වේ. pumpBTC (PUMPBTC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? pumpBTC (PUMPBTC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 59.08K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

සහරා AI කුමක්ද? ඒකාබද්ධ AI සමාජ පද්ධතිය සම්පූර්ණ මාර්ගෝපදේශය මෙම පුළුල් මාර්ගෝපදේශය, සියලු දෙනාට දායක වීමට, නිර්මාණය කිරීමට සහ AI සමාජ සංවර්ධන වලින් ප්‍රයෝජන ගන්නා සමාජයක් නිර්මාණය කළේ කෙසේ ද යන්න පරීක්ෂා කරන අතර, Sahara AI හි යාවත්කාලීන AI සමාජය පිළිබඳ නිර්මාණාත්මක ආකෘති පද්ධතිය, කාර්යභාර සහගත කර්මාන්තය ආශ්‍රිත උදාන වෙනස්කම් හා ගැටලු විසඳන ආකාරය සොයා බලයි. ඔබ AI සංවර්ධකයකු, දත්ත දායකයකු, ස්ථාපිත පාරිභෝගිකයකු හෝ සමාජීකාරක AI හි අනාගතය පිළිබඳ කුතුහලය ඇති ආකාරයකින්, මෙම ලේඛනය, කෘතිම බුද්ධිය සංවර්ධනය, හිමිකම් සැකසීම හා මුදල් කරා පසුපස ආකාරය නැවත හැඩගැසෙන වේදිකාවකට සම්බන්ධ මූලික දැක්මක් ලබා දේ.

හුමනිටි ප්‍රොටෝකෝලය කියන්නේ කුමක්ද? ප්‍රොෆ්-අව්-හුමැනිටි බ්ලොක්චේන් සම්පූර්ණ මාර්ගෝපදේශය මෙම සම්පූර්ණ මාර්ගෝපදේශය හුමනිටි ප්‍රොටෝකෝලය කෙසේද ඩිජිටල් හැඳුනුම් සහතිකය නැවත සකස් කරන්නේ, වෙබ්3 හි පසුබැසි සුළු ප්‍රමිතියන් විසඳාගෙන යන විශේෂිත ආකාරය, සහ අපි බෙදාහැරුණු පද්ධති තුළ අන්තර් ක්‍රියාවට හුවමාරු වෙමින් සමාන්‍ය අතුර සේ බලාපොරොත්තු වෙන්න ඇති හැකියාව පිළිබඳ විමර්ශනය කරයි. ඔබක් ක්‍රිප්ටෝ උත්සහකයෙකු, සංවර්ධකයෙකු හෝ ඩිජිටල් හැඳුම්වෙත අනාගතය පිළිබඳ කුතුහලයක් ඇති පුද්ගලයෙකු ලෙස, මෙම ලිපිය ඔබට වැටහෙන සියල්ල ලබා දේ මේ අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රොටෝකෝලය පිළිබඳව, එය වෙබ්3 සඳහා මනුෂ්‍ය ස්ථරයක් රතු කිරීමක් සිදු කරයි.