සජීවී Succinct සඳහා අද මිල 0.5714 USD කි. PROVE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි PROVE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

PROVE ගැන වැඩි විස්තර

PROVE මිල තොරතුරු

PROVE යනු කුමක්ද

PROVE ධවල පත්‍රිකාව

PROVE නිල වෙබ් අඩවිය

PROVE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PROVE මිල පුරෝකථනය

PROVE ඉතිහාසය

PROVE මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

PROVE-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

PROVE තත්කාල ගනුදෙනු

PROVE USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

Succinct ලාංඡනය

Succinct මිල(PROVE)

1 PROVE සිට USD සජීවී මිල:

$0.5714
+4.65%1D
USD
Succinct (PROVE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:28:14 (UTC+8)

Succinct (PROVE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.5388
පැය 24 පහළ
$ 0.5786
24H ඉහළ

$ 0.5388
$ 0.5786
$ 1.7260015460023572
$ 0.4184223922367206
+0.28%

+4.65%

-17.10%

-17.10%

Succinct (PROVE) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.5714. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.5388 ක අවම අගයක් සහ $ 0.5786 ක උපරිම අගයක් අතර PROVE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. PROVEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.7260015460023572 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.4184223922367206 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව PROVE පසුගිය පැය තුල, +0.28% කින්, පැය 24 තුල, +4.65% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -17.10% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Succinct (PROVE) වෙළඳපල තොරතුරු

No.285

$ 111.42M
$ 558.84K
$ 571.40M
195.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.50%

ETH

Succinct හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 111.42M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 558.84K වේ. මුළු සැපයුම 195.00M සමඟින් PROVE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 571.40M කි.

Succinct (PROVE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Succinctහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.025389+4.65%
දින 30 යි$ -0.1821-24.17%
දින 60 යි$ -0.316-35.61%
දින 90 යි$ -0.4429-43.67%
Succinct අද මිල වෙනස

අද, PROVE එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.025389 (+4.65%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Succinct දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.1821 (-24.17%) කින් ඉහළ ගියේය.

Succinct දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, PROVE එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.316 (-35.61%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Succinct දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.4429 (-43.67%), කින් චලනය විය.

Succinct (PROVE) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Succinct මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Succinct (PROVE) යනු කුමක්ද

Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world

MEXC වෙතින් Succinct ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Succinct ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PROVE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Succinct ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Succinct මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Succinct මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Succinct (PROVE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Succinct (PROVE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Succinct සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Succinct මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Succinct (PROVE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SuccinctPROVE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් PROVE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Succinct (PROVE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Succinct මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Succinct MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PROVE දේශීය මුදල් වෙත

1 Succinct(PROVE) සිට VND
15,036.391
1 Succinct(PROVE) සිට AUD
A$0.879956
1 Succinct(PROVE) සිට GBP
0.434264
1 Succinct(PROVE) සිට EUR
0.491404
1 Succinct(PROVE) සිට USD
$0.5714
1 Succinct(PROVE) සිට MYR
RM2.382738
1 Succinct(PROVE) සිට TRY
24.107366
1 Succinct(PROVE) සිට JPY
¥87.4242
1 Succinct(PROVE) සිට ARS
ARS$829.312818
1 Succinct(PROVE) සිට RUB
46.42625
1 Succinct(PROVE) සිට INR
50.677466
1 Succinct(PROVE) සිට IDR
Rp9,523.329524
1 Succinct(PROVE) සිට PHP
33.764026
1 Succinct(PROVE) සිට EGP
￡E.27.021506
1 Succinct(PROVE) සිට BRL
R$3.051276
1 Succinct(PROVE) සිට CAD
C$0.805674
1 Succinct(PROVE) සිට BDT
69.619376
1 Succinct(PROVE) සිට NGN
820.976092
1 Succinct(PROVE) සිට COP
$2,189.267674
1 Succinct(PROVE) සිට ZAR
R.9.925218
1 Succinct(PROVE) සිට UAH
24.004514
1 Succinct(PROVE) සිට TZS
T.Sh.1,407.38677
1 Succinct(PROVE) සිට VES
Bs130.2792
1 Succinct(PROVE) සිට CLP
$538.8302
1 Succinct(PROVE) සිට PKR
Rs160.454834
1 Succinct(PROVE) සිට KZT
300.259272
1 Succinct(PROVE) සිට THB
฿18.501932
1 Succinct(PROVE) සිට TWD
NT$17.701972
1 Succinct(PROVE) සිට AED
د.إ2.097038
1 Succinct(PROVE) සිට CHF
Fr0.45712
1 Succinct(PROVE) සිට HKD
HK$4.439778
1 Succinct(PROVE) සිට AMD
֏218.50336
1 Succinct(PROVE) සිට MAD
.د.م5.331162
1 Succinct(PROVE) සිට MXN
$10.59947
1 Succinct(PROVE) සිට SAR
ريال2.14275
1 Succinct(PROVE) සිට ETB
Br87.932746
1 Succinct(PROVE) සිට KES
KSh73.819166
1 Succinct(PROVE) සිට JOD
د.أ0.4051226
1 Succinct(PROVE) සිට PLN
2.102752
1 Succinct(PROVE) සිට RON
лв2.51416
1 Succinct(PROVE) සිට SEK
kr5.468298
1 Succinct(PROVE) සිට BGN
лв0.965666
1 Succinct(PROVE) සිට HUF
Ft191.419
1 Succinct(PROVE) සිට CZK
12.05654
1 Succinct(PROVE) සිට KWD
د.ك0.1754198
1 Succinct(PROVE) සිට ILS
1.862764
1 Succinct(PROVE) සිට BOB
Bs3.94266
1 Succinct(PROVE) සිට AZN
0.97138
1 Succinct(PROVE) සිට TJS
SM5.268308
1 Succinct(PROVE) සිට GEL
1.548494
1 Succinct(PROVE) සිට AOA
Kz523.739526
1 Succinct(PROVE) සිට BHD
.د.ب0.2154178
1 Succinct(PROVE) සිට BMD
$0.5714
1 Succinct(PROVE) සිට DKK
kr3.696958
1 Succinct(PROVE) සිට HNL
L15.050676
1 Succinct(PROVE) සිට MUR
26.22726
1 Succinct(PROVE) සිට NAD
$9.91379
1 Succinct(PROVE) සිට NOK
kr5.82828
1 Succinct(PROVE) සිට NZD
$1.017092
1 Succinct(PROVE) සිට PAB
B/.0.5714
1 Succinct(PROVE) සිට PGK
K2.39988
1 Succinct(PROVE) සිට QAR
ر.ق2.079896
1 Succinct(PROVE) සිට RSD
дин.58.065668
1 Succinct(PROVE) සිට UZS
soʻm6,802.379864
1 Succinct(PROVE) සිට ALL
L47.85475
1 Succinct(PROVE) සිට ANG
ƒ1.022806
1 Succinct(PROVE) සිට AWG
ƒ1.02852
1 Succinct(PROVE) සිට BBD
$1.1428
1 Succinct(PROVE) සිට BAM
KM0.965666
1 Succinct(PROVE) සිට BIF
Fr1,680.4874
1 Succinct(PROVE) සිට BND
$0.74282
1 Succinct(PROVE) සිට BSD
$0.5714
1 Succinct(PROVE) සිට JMD
$91.50971
1 Succinct(PROVE) සිට KHR
2,304.02765
1 Succinct(PROVE) සිට KMF
Fr239.988
1 Succinct(PROVE) සිට LAK
12,421.738882
1 Succinct(PROVE) සිට LKR
රු173.9913
1 Succinct(PROVE) සිට MDL
L9.765226
1 Succinct(PROVE) සිට MGA
Ar2,573.8713
1 Succinct(PROVE) සිට MOP
P4.565486
1 Succinct(PROVE) සිට MVR
8.79956
1 Succinct(PROVE) සිට MWK
MK988.57914
1 Succinct(PROVE) සිට MZN
MT36.54103
1 Succinct(PROVE) සිට NPR
रु80.96738
1 Succinct(PROVE) සිට PYG
4,052.3688
1 Succinct(PROVE) සිට RWF
Fr827.9586
1 Succinct(PROVE) සිට SBD
$4.702622
1 Succinct(PROVE) සිට SCR
8.491004
1 Succinct(PROVE) සිට SRD
$21.9989
1 Succinct(PROVE) සිට SVC
$4.988322
1 Succinct(PROVE) සිට SZL
L9.902362
1 Succinct(PROVE) සිට TMT
m2.005614
1 Succinct(PROVE) සිට TND
د.ت1.68563
1 Succinct(PROVE) සිට TTD
$3.862664
1 Succinct(PROVE) සිට UGX
Sh1,997.6144
1 Succinct(PROVE) සිට XAF
Fr324.5552
1 Succinct(PROVE) සිට XCD
$1.54278
1 Succinct(PROVE) සිට XOF
Fr324.5552
1 Succinct(PROVE) සිට XPF
Fr58.8542
1 Succinct(PROVE) සිට BWP
P7.673902
1 Succinct(PROVE) සිට BZD
$1.1428
1 Succinct(PROVE) සිට CVE
$54.762976
1 Succinct(PROVE) සිට DJF
Fr101.1378
1 Succinct(PROVE) සිට DOP
$36.746734
1 Succinct(PROVE) සිට DZD
د.ج74.544844
1 Succinct(PROVE) සිට FJD
$1.302792
1 Succinct(PROVE) සිට GNF
Fr4,968.323
1 Succinct(PROVE) සිට GTQ
Q4.376924
1 Succinct(PROVE) සිට GYD
$119.514024
1 Succinct(PROVE) සිට ISK
kr71.9964

Succinct සම්පත්

Succinct පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Succinct වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Succinct පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Succinct (PROVE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද PROVE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.5714 USD වේ.
PROVE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
PROVE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.5714 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Succinct හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
PROVE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 111.42M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
PROVE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
PROVE හි සංසරණ සැපයුම 195.00M USD වේ.
PROVE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.7260015460023572 USD ක ATH මිලක් PROVE අත්කර ගති.
PROVE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.4184223922367206 USD ක ATL මිලක් PROVE අත්කර ගති.
PROVE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
PROVE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 558.84K USD වේ.
මේ වසර තුලදී PROVE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව PROVE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා PROVE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Succinct (PROVE) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
