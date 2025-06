Privasea AI (PRAI) යනු කුමක්ද

Privasea is a decentralized network for confidential computing and secure AI applications.

MEXC වෙතින් Privasea AI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Privasea AI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PRAI ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Privasea AI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Privasea AI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Privasea AI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Privasea AI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PRAI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Privasea AIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Privasea AI මිල ඉතිහාසය

PRAIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PRAIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Privasea AI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Privasea AI (PRAI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Privasea AI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Privasea AI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PRAI දේශීය මුදල් වෙත

1PRAI සිට VNDවෙත ₫ 684.7163 1PRAI සිට AUDවෙත A$ 0.0398106 1PRAI සිට GBPවෙත £ 0.0189946 1PRAI සිට EURවෙත € 0.0223772 1PRAI සිට USDවෙත $ 0.02602 1PRAI සිට MYRවෙත RM 0.1100646 1PRAI සිට TRYවෙත ₺ 1.0192034 1PRAI සිට JPYවෙත ¥ 3.753385 1PRAI සිට RUBවෙත ₽ 2.0683298 1PRAI සිට INRවෙත ₹ 2.2239294 1PRAI සිට IDRවෙත Rp 419.6773606 1PRAI සිට KRWවෙත ₩ 35.5948396 1PRAI සිට PHPවෙත ₱ 1.4542578 1PRAI සිට EGPවෙත £E. 1.2882502 1PRAI සිට BRLවෙත R$ 0.1438906 1PRAI සිට CADවෙත C$ 0.0353872 1PRAI සිට BDTවෙත ৳ 3.1806848 1PRAI සිට NGNවෙත ₦ 40.0923966 1PRAI සිට UAHවෙත ₴ 1.0803504 1PRAI සිට VESවෙත Bs 2.57598 1PRAI සිට PKRවෙත Rs 7.3459664 1PRAI සිට KZTවෙත ₸ 13.2551084 1PRAI සිට THBවෙත ฿ 0.846951 1PRAI සිට TWDවෙත NT$ 0.7759164 1PRAI සිට AEDවෙත د.إ 0.0954934 1PRAI සිට CHFවෙත Fr 0.0210762 1PRAI සිට HKDවෙත HK$ 0.2039968 1PRAI සිට MADවෙත .د.م 0.2373024 1PRAI සිට MXNවෙත $ 0.491778

Privasea AI සම්පත්

Privasea AI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Privasea AI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Privasea AI (PRAI) හි මිල කීයද? Privasea AI (PRAI)හි සජීවී මිල 0.02602 USD වේ. Privasea AI (PRAI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Privasea AI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PRAIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02602 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Privasea AI (PRAI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Privasea AI (PRAI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Privasea AI (PRAI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Privasea AI (PRAI) හි ඉහළම මිල 0.12 USD වේ. Privasea AI (PRAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Privasea AI (PRAI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 227.10K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

MEXC මුල් නිෂ්පාදන මැට්‍රික්ස් එක පහළ බලන්න: Launchpool, Launchpad, 阳光普照 හි කෙසේ තේරෙමු? ඩිජිටල් දොළොත් කේන්ද්‍රපථයක් පිළිබඳව හැසිරෙන්නේ කෙළින්ම ශාස්ත්‍රීය බදවීම් කෙරෙහි පිවිසෙන විවිධ ආකාරලත් නිෂ්පාදන මඟින් ශාස්ත්‍රීය ව්‍යාපෘතීන්ට ප්‍රවේශය සඳහා බහුමහා මාර්ගයක් සම්පූර්ණ කරමින් ගෝලීය නායකත්වයේ යෙදෙන MEXC යනු, Launchpool, Launchpad,阳光普照 යන මුල් නිෂ්පාදන පද්ධතියක් ව්‍යුහගත කරමින් එම පද්ධතිය වශයෙන් සමාජගතකළ වේ. හිමි තේරීම් ආකාර, පත්‍ර ව්‍යුහන, තොරතුරු ලබාගැනීම් මෙන්ම ප්‍රාථමික мутiques අපට කරන ව ලම්බත්වය මඟින් භාවිතා කරන්නාගේ ආර්ථික නිර්මාණ සම්පූර්ණ ආරක්ෂිත විරාවත්වයෙන් තොරවීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි විමර්ශනයක් කිරීම සඳහා මෙම ලේකනය යෝජනා කල යුතුයි.

Launchpool vs. Launchpad:MEXC හි නිකුත් කරන විශාල නියාමන ආයෝජන මාර්ග දෙකවල් අවබෝධ කර ගන්න Launchpad vs Launchpool