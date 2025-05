Polkastarter (POLS) යනු කුමක්ද

POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS.

MEXC වෙතින් Polkastarter ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Polkastarter ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට POLS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Polkastarter ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Polkastarter මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Polkastarter මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Polkastarter,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. POLS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Polkastarterමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Polkastarter මිල ඉතිහාසය

POLSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් POLSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Polkastarter මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Polkastarter (POLS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Polkastarter මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Polkastarter MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

POLS දේශීය මුදල් වෙත

1POLS සිට VNDවෙත ₫ 6,266.40399 1POLS සිට AUDවෙත A$ 0.3788045 1POLS සිට GBPවෙත £ 0.1832925 1POLS සිට EURවෙත € 0.2175071 1POLS සිට USDවෙත $ 0.24439 1POLS සිට MYRවෙත RM 1.0459892 1POLS සිට TRYවෙත ₺ 9.4676686 1POLS සිට JPYවෙත ¥ 35.5782962 1POLS සිට RUBවෙත ₽ 19.6416243 1POLS සිට INRවෙත ₹ 20.919784 1POLS සිට IDRවෙත Rp 4,006.3928016 1POLS සිට KRWවෙත ₩ 339.9024998 1POLS සිට PHPවෙත ₱ 13.6296303 1POLS සිට EGPවෙත £E. 12.3221438 1POLS සිට BRLවෙත R$ 1.3759157 1POLS සිට CADවෙත C$ 0.3397021 1POLS සිට BDTවෙත ৳ 29.6371753 1POLS සිට NGNවෙත ₦ 391.024 1POLS සිට UAHවෙත ₴ 10.1324094 1POLS සිට VESවෙත Bs 22.48388 1POLS සිට PKRවෙත Rs 68.6662583 1POLS සිට KZTවෙත ₸ 124.7513194 1POLS සිට THBවෙත ฿ 8.1552943 1POLS සිට TWDවෙත NT$ 7.3610268 1POLS සිට AEDවෙත د.إ 0.8969113 1POLS සිට CHFවෙත Fr 0.2028437 1POLS සිට HKDවෙත HK$ 1.906242 1POLS සිට MADවෙත .د.م 2.2801587 1POLS සිට MXNවෙත $ 4.7338343

Polkastarter සම්පත්

Polkastarter පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Polkastarter පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Polkastarter (POLS) හි මිල කීයද? Polkastarter (POLS)හි සජීවී මිල 0.24439 USD වේ. Polkastarter (POLS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Polkastarter හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 24.25M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ POLSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.24439 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Polkastarter (POLS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Polkastarter (POLS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 99.21M USD වේ. Polkastarter (POLS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Polkastarter (POLS) හි ඉහළම මිල 7.6884 USD වේ. Polkastarter (POLS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Polkastarter (POLS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 154.82K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

