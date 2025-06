Petunia (PETUNIA) යනු කුමක්ද

Petunia is a viral influencer pig who is very popular on TikTok.

Petunia මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Petunia,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PETUNIA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Petuniaමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Petunia මිල ඉතිහාසය

PETUNIAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PETUNIAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Petunia මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Petunia (PETUNIA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PETUNIA දේශීය මුදල් වෙත

Petunia සම්පත්

Petunia පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

Petunia (PETUNIA)හි සජීවී මිල 0.0002409 USD වේ. Petunia හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PETUNIAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0002409 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Petunia (PETUNIA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. 2025-06-12 වන විට, Petunia (PETUNIA) හි ඉහළම මිල 0.089 USD වේ. Petunia (PETUNIA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 54.98K USD වේ.

