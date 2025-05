Perpetual Protocol (PERP) යනු කුමක්ද

Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

Perpetual Protocol මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Perpetual Protocol,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PERP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Perpetual Protocolමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Perpetual Protocol මිල ඉතිහාසය

PERPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PERPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Perpetual Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Perpetual Protocol (PERP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

1PERP සිට VNDවෙත ₫ 7,456.4028 1PERP සිට AUDවෙත A$ 0.453648 1PERP සිට GBPවෙත £ 0.2181 1PERP සිට EURවෙත € 0.258812 1PERP සිට USDවෙත $ 0.2908 1PERP සිට MYRවෙත RM 1.244624 1PERP සිට TRYවෙත ₺ 11.251052 1PERP සිට JPYවෙත ¥ 42.3841 1PERP සිට RUBවෙත ₽ 23.39486 1PERP සිට INRවෙත ₹ 24.854676 1PERP සිට IDRවෙත Rp 4,767.212352 1PERP සිට KRWවෙත ₩ 405.57876 1PERP සිට PHPවෙත ₱ 16.194652 1PERP සිට EGPවෙත £E. 14.586528 1PERP සිට BRLවෙත R$ 1.631388 1PERP සිට CADවෙත C$ 0.404212 1PERP සිට BDTවෙත ৳ 35.355464 1PERP සිට NGNවෙත ₦ 465.28 1PERP සිට UAHවෙත ₴ 12.0682 1PERP සිට VESවෙත Bs 26.7536 1PERP සිට PKRවෙත Rs 81.959072 1PERP සිට KZTවෙත ₸ 148.592984 1PERP සිට THBවෙත ฿ 9.657468 1PERP සිට TWDවෙත NT$ 8.770528 1PERP සිට AEDවෙත د.إ 1.067236 1PERP සිට CHFවෙත Fr 0.241364 1PERP සිට HKDවෙත HK$ 2.26824 1PERP සිට MADවෙත .د.م 2.701532 1PERP සිට MXNවෙත $ 5.632796

Perpetual Protocol සම්පත්

Perpetual Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Perpetual Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Perpetual Protocol (PERP) හි මිල කීයද? Perpetual Protocol (PERP)හි සජීවී මිල 0.2908 USD වේ. Perpetual Protocol (PERP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Perpetual Protocol හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 19.19M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PERPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2908 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Perpetual Protocol (PERP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Perpetual Protocol (PERP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 66.00M USD වේ. Perpetual Protocol (PERP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Perpetual Protocol (PERP) හි ඉහළම මිල 25.181 USD වේ. Perpetual Protocol (PERP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Perpetual Protocol (PERP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 659.83K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

