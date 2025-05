PAX Gold (PAXG) යනු කුමක්ද

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

MEXC වෙතින් PAX Gold ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PAX Gold ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට PAXG ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ PAX Gold ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ PAX Gold මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

PAX Gold මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ PAX Gold,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. PAXG හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ PAX Goldමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

PAX Gold මිල ඉතිහාසය

PAXGහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් PAXGහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ PAX Gold මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

PAX Gold (PAXG) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PAX Gold මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PAX Gold MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

PAXG දේශීය මුදල් වෙත

1PAXG සිට VNDවෙත ₫ 82,210,430.61 1PAXG සිට AUDවෙත A$ 5,001.6876 1PAXG සිට GBPවෙත £ 2,404.6575 1PAXG සිට EURවෙත € 2,853.5269 1PAXG සිට USDවෙත $ 3,206.21 1PAXG සිට MYRවෙත RM 13,722.5788 1PAXG සිට TRYවෙත ₺ 124,016.2028 1PAXG සිට JPYවෙත ¥ 467,497.4801 1PAXG සිට RUBවෙත ₽ 257,939.5945 1PAXG සිට INRවෙත ₹ 274,066.8308 1PAXG සිට IDRවෙත Rp 52,560,811.2624 1PAXG සිට KRWවෙත ₩ 4,471,701.087 1PAXG සිට PHPවෙත ₱ 178,585.897 1PAXG සිට EGPවෙත £E. 160,823.4936 1PAXG සිට BRLවෙත R$ 17,986.8381 1PAXG සිට CADවෙත C$ 4,456.6319 1PAXG සිට BDTවෙත ৳ 389,811.0118 1PAXG සිට NGNවෙත ₦ 5,138,143.8976 1PAXG සිට UAHවෙත ₴ 133,057.715 1PAXG සිට VESවෙත Bs 294,971.32 1PAXG සිට PKRවෙත Rs 903,638.2264 1PAXG සිට KZTවෙත ₸ 1,638,309.1858 1PAXG සිට THBවෙත ฿ 106,542.3583 1PAXG සිට TWDවෙත NT$ 96,731.3557 1PAXG සිට AEDවෙත د.إ 11,766.7907 1PAXG සිට CHFවෙත Fr 2,661.1543 1PAXG සිට HKDවෙත HK$ 25,008.438 1PAXG සිට MADවෙත .د.م 29,785.6909 1PAXG සිට MXNවෙත $ 62,104.2877

PAX Gold සම්පත්

PAX Gold පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PAX Gold පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද PAX Gold (PAXG) හි මිල කීයද? PAX Gold (PAXG)හි සජීවී මිල 3,206.21 USD වේ. PAX Gold (PAXG) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? PAX Gold හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 760.78M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ PAXGහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 3,206.21 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. PAX Gold (PAXG) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? PAX Gold (PAXG) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 237.28K USD වේ. PAX Gold (PAXG) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, PAX Gold (PAXG) හි ඉහළම මිල 3,574.73 USD වේ. PAX Gold (PAXG) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? PAX Gold (PAXG) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 5.84M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.