3DPass (P3D) යනු කුමක්ද

Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.

MEXC වෙතින් 3DPass ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ 3DPass ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට P3D ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ 3DPass ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ 3DPass මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

3DPass මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ 3DPass,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. P3D හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ 3DPassමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

3DPass මිල ඉතිහාසය

P3Dහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් P3Dහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ 3DPass මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

3DPass (P3D) මිලදී ගන්නා ආකාරය

3DPass මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් 3DPass MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

P3D දේශීය මුදල් වෙත

1P3D සිට VNDවෙත ₫ 70.76916 1P3D සිට AUDවෙත A$ 0.004278 1P3D සිට GBPවෙත £ 0.00207 1P3D සිට EURවෙත € 0.0024564 1P3D සිට USDවෙත $ 0.00276 1P3D සිට MYRවෙත RM 0.0118128 1P3D සිට TRYවෙත ₺ 0.1069224 1P3D සිට JPYවෙත ¥ 0.4018008 1P3D සිට RUBවෙත ₽ 0.2218212 1P3D සිට INRවෙත ₹ 0.2361732 1P3D සිට IDRවෙත Rp 45.2458944 1P3D සිට KRWවෙත ₩ 3.8386632 1P3D සිට PHPවෙත ₱ 0.1539528 1P3D සිට EGPවෙත £E. 0.1390764 1P3D සිට BRLවෙත R$ 0.0155388 1P3D සිට CADවෙත C$ 0.0038364 1P3D සිට BDTවෙත ৳ 0.3347052 1P3D සිට NGNවෙත ₦ 4.416 1P3D සිට UAHවෙත ₴ 0.1144296 1P3D සිට VESවෙත Bs 0.25392 1P3D සිට PKRවෙත Rs 0.7754772 1P3D සිට KZTවෙත ₸ 1.4088696 1P3D සිට THBවෙත ฿ 0.092046 1P3D සිට TWDවෙත NT$ 0.0832416 1P3D සිට AEDවෙත د.إ 0.0101292 1P3D සිට CHFවෙත Fr 0.0022908 1P3D සිට HKDවෙත HK$ 0.021528 1P3D සිට MADවෙත .د.م 0.0257508 1P3D සිට MXNවෙත $ 0.0534612

3DPass සම්පත්

3DPass පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: 3DPass පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද 3DPass (P3D) හි මිල කීයද? 3DPass (P3D)හි සජීවී මිල 0.00276 USD වේ. 3DPass (P3D) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? 3DPass හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 1.38M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ P3Dහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00276 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. 3DPass (P3D) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? 3DPass (P3D) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 498.69M USD වේ. 3DPass (P3D) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, 3DPass (P3D) හි ඉහළම මිල 0.0498 USD වේ. 3DPass (P3D) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? 3DPass (P3D) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 10.00K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

