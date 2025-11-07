හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී OpenxAI Network සඳහා අද මිල 0.3105 USD කි. OPENX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි OPENX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී OpenxAI Network සඳහා අද මිල 0.3105 USD කි. OPENX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි OPENX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

OPENX ගැන වැඩි විස්තර

OPENX මිල තොරතුරු

OPENX යනු කුමක්ද

OPENX ධවල පත්‍රිකාව

OPENX නිල වෙබ් අඩවිය

OPENX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

OPENX මිල පුරෝකථනය

OPENX ඉතිහාසය

OPENX මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

OPENX-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

OPENX තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

OpenxAI Network ලාංඡනය

OpenxAI Network මිල(OPENX)

1 OPENX සිට USD සජීවී මිල:

$0.3105
$0.3105$0.3105
-10.80%1D
USD
OpenxAI Network (OPENX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:42:31 (UTC+8)

OpenxAI Network (OPENX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.292
$ 0.292$ 0.292
පැය 24 පහළ
$ 0.3649
$ 0.3649$ 0.3649
24H ඉහළ

$ 0.292
$ 0.292$ 0.292

$ 0.3649
$ 0.3649$ 0.3649

$ 2.0299262343053925
$ 2.0299262343053925$ 2.0299262343053925

$ 0.0939673303769838
$ 0.0939673303769838$ 0.0939673303769838

+3.60%

-10.80%

-22.53%

-22.53%

OpenxAI Network (OPENX) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.3105. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.292 ක අවම අගයක් සහ $ 0.3649 ක උපරිම අගයක් අතර OPENX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. OPENXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 2.0299262343053925 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.0939673303769838 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව OPENX පසුගිය පැය තුල, +3.60% කින්, පැය 24 තුල, -10.80% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -22.53% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

OpenxAI Network (OPENX) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1575

$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M

$ 52.57K
$ 52.57K$ 52.57K

$ 31.05M
$ 31.05M$ 31.05M

10.00M
10.00M 10.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10.00%

BASE

OpenxAI Network හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 3.11M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 52.57K වේ. මුළු සැපයුම 10.00M සමඟින් OPENX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 31.05M කි.

OpenxAI Network (OPENX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා OpenxAI Networkහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.037594-10.80%
දින 30 යි$ -0.3027-49.37%
දින 60 යි$ -0.1895-37.90%
දින 90 යි$ -0.1895-37.90%
OpenxAI Network අද මිල වෙනස

අද, OPENX එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.037594 (-10.80%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

OpenxAI Network දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.3027 (-49.37%) කින් ඉහළ ගියේය.

OpenxAI Network දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, OPENX එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.1895 (-37.90%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

OpenxAI Network දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.1895 (-37.90%), කින් චලනය විය.

OpenxAI Network (OPENX) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් OpenxAI Network මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

OpenxAI Network (OPENX) යනු කුමක්ද

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

MEXC වෙතින් OpenxAI Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ OpenxAI Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OPENX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ OpenxAI Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ OpenxAI Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

OpenxAI Network මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ OpenxAI Network (OPENX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ OpenxAI Network (OPENX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? OpenxAI Network සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් OpenxAI Network මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

OpenxAI Network (OPENX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

OpenxAI NetworkOPENX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් OPENX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

OpenxAI Network (OPENX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

OpenxAI Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් OpenxAI Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OPENX දේශීය මුදල් වෙත

1 OpenxAI Network(OPENX) සිට VND
8,170.8075
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට AUD
A$0.47817
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට GBP
0.23598
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට EUR
0.26703
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට USD
$0.3105
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට MYR
RM1.294785
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට TRY
13.1031
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට JPY
¥47.5065
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට ARS
ARS$450.650385
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට RUB
25.22502
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට INR
27.54135
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට IDR
Rp5,174.99793
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට PHP
18.36297
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට EGP
￡E.14.68665
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට BRL
R$1.661175
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට CAD
C$0.437805
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට BDT
37.83132
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට NGN
446.12019
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට COP
$1,189.652805
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට ZAR
R.5.39649
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට UAH
13.044105
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට TZS
T.Sh.762.8985
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට VES
Bs70.794
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට CLP
$292.8015
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට PKR
Rs87.191505
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට KZT
163.16154
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට THB
฿10.050885
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට TWD
NT$9.61308
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට AED
د.إ1.139535
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට CHF
Fr0.2484
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට HKD
HK$2.412585
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට AMD
֏118.7352
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට MAD
.د.م2.896965
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට MXN
$5.76288
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට SAR
ريال1.164375
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට ETB
Br47.782845
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට KES
KSh40.113495
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට JOD
د.أ0.2201445
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට PLN
1.14264
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට RON
лв1.3662
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට SEK
kr2.97459
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට BGN
лв0.524745
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට HUF
Ft103.983345
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට CZK
6.55155
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට KWD
د.ك0.095013
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට ILS
1.015335
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට BOB
Bs2.14245
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට AZN
0.52785
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට TJS
SM2.86281
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට GEL
0.841455
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට AOA
Kz284.601195
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට BHD
.د.ب0.1170585
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට BMD
$0.3105
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට DKK
kr2.008935
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට HNL
L8.17857
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට MUR
14.25195
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට NAD
$5.387175
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට NOK
kr3.1671
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට NZD
$0.549585
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට PAB
B/.0.3105
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට PGK
K1.3041
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට QAR
ر.ق1.13022
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට RSD
дин.31.5468
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට UZS
soʻm3,696.42798
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට ALL
L26.004375
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට ANG
ƒ0.555795
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට AWG
ƒ0.5589
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට BBD
$0.621
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට BAM
KM0.524745
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට BIF
Fr913.1805
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට BND
$0.40365
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට BSD
$0.3105
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට JMD
$49.726575
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට KHR
1,252.013625
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට KMF
Fr130.41
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට LAK
6,749.999865
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට LKR
රු94.54725
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට MDL
L5.306445
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට MGA
Ar1,398.64725
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට MOP
P2.480895
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට MVR
4.7817
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට MWK
MK537.19605
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට MZN
MT19.856475
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට NPR
रु43.99785
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට PYG
2,202.066
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට RWF
Fr449.9145
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට SBD
$2.555415
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට SCR
4.61403
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට SRD
$11.95425
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට SVC
$2.710665
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට SZL
L5.380965
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට TMT
m1.089855
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට TND
د.ت0.915975
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට TTD
$2.09898
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට UGX
Sh1,085.508
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට XAF
Fr176.364
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට XCD
$0.83835
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට XOF
Fr176.364
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට XPF
Fr31.9815
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට BWP
P4.170015
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට BZD
$0.621
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට CVE
$29.75832
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට DJF
Fr54.9585
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට DOP
$19.968255
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට DZD
د.ج40.50783
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට FJD
$0.70794
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට GNF
Fr2,699.7975
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට GTQ
Q2.37843
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට GYD
$64.94418
1 OpenxAI Network(OPENX) සිට ISK
kr39.123

OpenxAI Network සම්පත්

OpenxAI Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල OpenxAI Network වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: OpenxAI Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

OpenxAI Network (OPENX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද OPENX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.3105 USD වේ.
OPENX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
OPENX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.3105 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
OpenxAI Network හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
OPENX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 3.11M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
OPENX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
OPENX හි සංසරණ සැපයුම 10.00M USD වේ.
OPENX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
2.0299262343053925 USD ක ATH මිලක් OPENX අත්කර ගති.
OPENX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.0939673303769838 USD ක ATL මිලක් OPENX අත්කර ගති.
OPENX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
OPENX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 52.57K USD වේ.
මේ වසර තුලදී OPENX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව OPENX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා OPENX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:42:31 (UTC+8)

OpenxAI Network (OPENX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

OPENX-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

OPENX
OPENX
USD
USD

1 OPENX = 0.3105 USD

OPENX වෙළඳාම

OPENX/USDT
$0.3105
$0.3105$0.3105
-10.80%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,333.77
$102,333.77$102,333.77

+0.32%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,361.19
$3,361.19$3,361.19

+1.85%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.60
$157.60$157.60

+1.07%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.0873
$1.0873$1.0873

+26.72%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,333.77
$102,333.77$102,333.77

+0.32%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,361.19
$3,361.19$3,361.19

+1.85%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.60
$157.60$157.60

+1.07%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2302
$2.2302$2.2302

-0.19%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012428
$0.012428$0.012428

+210.70%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.010392
$0.010392$0.010392

+939.20%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.382
$4.382$4.382

+338.20%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007853
$0.007853$0.007853

+267.99%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1106
$0.1106$0.1106

+121.20%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002377
$0.00002377$0.00002377

+120.70%