OmiseGo (OMG) යනු කුමක්ද

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

MEXC වෙතින් OmiseGo ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ OmiseGo ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OMG ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ OmiseGo ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ OmiseGo මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

OmiseGo මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ OmiseGo,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OMG හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ OmiseGoමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

OmiseGo මිල ඉතිහාසය

OMGහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OMGහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ OmiseGo මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

OmiseGo (OMG) මිලදී ගන්නා ආකාරය

OmiseGo මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් OmiseGo MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OMG දේශීය මුදල් වෙත

1OMG සිට VNDවෙත ₫ 5,299.9947 1OMG සිට AUDවෙත A$ 0.320385 1OMG සිට GBPවෙත £ 0.155025 1OMG සිට EURවෙත € 0.183963 1OMG සිට USDවෙත $ 0.2067 1OMG සිට MYRවෙත RM 0.884676 1OMG සිට TRYවෙත ₺ 8.009625 1OMG සිට JPYවෙත ¥ 30.11619 1OMG සිට RUBවෙත ₽ 16.612479 1OMG සිට INRවෙත ₹ 17.687319 1OMG සිට IDRවෙත Rp 3,388.524048 1OMG සිට KRWවෙත ₩ 287.881425 1OMG සිට PHPවෙත ₱ 11.531793 1OMG සිට EGPවෙත £E. 10.409412 1OMG සිට BRLවෙත R$ 1.163721 1OMG සිට CADවෙත C$ 0.287313 1OMG සිට BDTවෙත ৳ 25.066509 1OMG සිට NGNවෙත ₦ 330.72 1OMG සිට UAHවෙත ₴ 8.569782 1OMG සිට VESවෙත Bs 19.0164 1OMG සිට PKRවෙත Rs 58.076499 1OMG සිට KZTවෙත ₸ 105.512082 1OMG සිට THBවෙත ฿ 6.893445 1OMG සිට TWDවෙත NT$ 6.236139 1OMG සිට AEDවෙත د.إ 0.758589 1OMG සිට CHFවෙත Fr 0.171561 1OMG සිට HKDවෙත HK$ 1.61226 1OMG සිට MADවෙත .د.م 1.928511 1OMG සිට MXNවෙත $ 4.003779

OmiseGo සම්පත්

OmiseGo පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: OmiseGo පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද OmiseGo (OMG) හි මිල කීයද? OmiseGo (OMG)හි සජීවී මිල 0.2067 USD වේ. OmiseGo (OMG) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? OmiseGo හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 28.99M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OMGහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2067 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. OmiseGo (OMG) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? OmiseGo (OMG) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 140.25M USD වේ. OmiseGo (OMG) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, OmiseGo (OMG) හි ඉහළම මිල 20.072 USD වේ. OmiseGo (OMG) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? OmiseGo (OMG) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 41.02K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.