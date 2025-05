OKAMI Project (OKM) යනු කුමක්ද

Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts.

MEXC වෙතින් OKAMI Project ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ OKAMI Project ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OKM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ OKAMI Project ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ OKAMI Project මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

OKAMI Project මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ OKAMI Project,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OKM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ OKAMI Projectමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

OKAMI Project මිල ඉතිහාසය

OKMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OKMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ OKAMI Project මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

OKAMI Project (OKM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

OKAMI Project මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් OKAMI Project MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OKM දේශීය මුදල් වෙත

1OKM සිට VNDවෙත ₫ 0.858845295 1OKM සිට AUDවෙත A$ 0.00005191725 1OKM සිට GBPවෙත £ 0.00002512125 1OKM සිට EURවෙත € 0.00002981055 1OKM සිට USDවෙත $ 0.000033495 1OKM සිට MYRවෙත RM 0.0001433586 1OKM සිට TRYවෙත ₺ 0.00129793125 1OKM සිට JPYවෙත ¥ 0.0048802215 1OKM සිට RUBවෙත ₽ 0.00269199315 1OKM සිට INRවෙත ₹ 0.00286616715 1OKM සිට IDRවෙත Rp 0.5490982728 1OKM සිට KRWවෙත ₩ 0.04665016125 1OKM සිට PHPවෙත ₱ 0.00186868605 1OKM සිට EGPවෙත £E. 0.0016868082 1OKM සිට BRLවෙත R$ 0.00018857685 1OKM සිට CADවෙත C$ 0.00004655805 1OKM සිට BDTවෙත ৳ 0.00406193865 1OKM සිට NGNවෙත ₦ 0.053592 1OKM සිට UAHවෙත ₴ 0.0013887027 1OKM සිට VESවෙත Bs 0.00308154 1OKM සිට PKRවෙත Rs 0.00941109015 1OKM සිට KZTවෙත ₸ 0.0170978577 1OKM සිට THBවෙත ฿ 0.00111705825 1OKM සිට TWDවෙත NT$ 0.00101054415 1OKM සිට AEDවෙත د.إ 0.00012292665 1OKM සිට CHFවෙත Fr 0.00002780085 1OKM සිට HKDවෙත HK$ 0.000261261 1OKM සිට MADවෙත .د.م 0.00031250835 1OKM සිට MXNවෙත $ 0.00064879815

OKAMI Project සම්පත්

OKAMI Project පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: OKAMI Project පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද OKAMI Project (OKM) හි මිල කීයද? OKAMI Project (OKM)හි සජීවී මිල 0.000033495 USD වේ. OKAMI Project (OKM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? OKAMI Project හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OKMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000033495 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. OKAMI Project (OKM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? OKAMI Project (OKM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. OKAMI Project (OKM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, OKAMI Project (OKM) හි ඉහළම මිල 0.0005 USD වේ. OKAMI Project (OKM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? OKAMI Project (OKM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 428.78K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.