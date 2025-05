Openfabric AI (OFN) යනු කුමක්ද

Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

MEXC වෙතින් Openfabric AI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Openfabric AI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට OFN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Openfabric AI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Openfabric AI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Openfabric AI මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Openfabric AI,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. OFN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Openfabric AIමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Openfabric AI මිල ඉතිහාසය

OFNහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් OFNහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Openfabric AI මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Openfabric AI (OFN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Openfabric AI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Openfabric AI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

OFN දේශීය මුදල් වෙත

1OFN සිට VNDවෙත ₫ 1,291.28076 1OFN සිට AUDවෙත A$ 0.078058 1OFN සිට GBPවෙත £ 0.03777 1OFN සිට EURවෙත € 0.0448204 1OFN සිට USDවෙත $ 0.05036 1OFN සිට MYRවෙත RM 0.2155408 1OFN සිට TRYවෙත ₺ 1.9479248 1OFN සිට JPYවෙත ¥ 7.33997 1OFN සිට RUBවෙත ₽ 4.051462 1OFN සිට INRවෙත ₹ 4.3042692 1OFN සිට IDRවෙත Rp 825.5736384 1OFN සිට KRWවෙත ₩ 70.237092 1OFN සිට PHPවෙත ₱ 2.8045484 1OFN සිට EGPවෙත £E. 2.5240432 1OFN සිට BRLවෙත R$ 0.2825196 1OFN සිට CADවෙත C$ 0.0700004 1OFN සිට BDTවෙත ৳ 6.1227688 1OFN සිට NGNවෙත ₦ 80.576 1OFN සිට UAHවෙත ₴ 2.08994 1OFN සිට VESවෙත Bs 4.63312 1OFN සිට PKRවෙත Rs 14.1934624 1OFN සිට KZTවෙත ₸ 25.7329528 1OFN සිට THBවෙත ฿ 1.6729592 1OFN සිට TWDවෙත NT$ 1.5188576 1OFN සිට AEDවෙත د.إ 0.1848212 1OFN සිට CHFවෙත Fr 0.0417988 1OFN සිට HKDවෙත HK$ 0.392808 1OFN සිට MADවෙත .د.م 0.4678444 1OFN සිට MXNවෙත $ 0.9749696

Openfabric AI සම්පත්

Openfabric AI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Openfabric AI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Openfabric AI (OFN) හි මිල කීයද? Openfabric AI (OFN)හි සජීවී මිල 0.05036 USD වේ. Openfabric AI (OFN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Openfabric AI හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 8.26M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ OFNහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.05036 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Openfabric AI (OFN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Openfabric AI (OFN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 164.10M USD වේ. Openfabric AI (OFN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Openfabric AI (OFN) හි ඉහළම මිල 0.9178 USD වේ. Openfabric AI (OFN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Openfabric AI (OFN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 78.07K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.