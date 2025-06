NEXPACE (NXPC) යනු කුමක්ද

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

MEXC වෙතින් NEXPACE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ NEXPACE ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NXPC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ NEXPACE ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ NEXPACE මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

NEXPACE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ NEXPACE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NXPC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ NEXPACEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

NEXPACE මිල ඉතිහාසය

NXPCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NXPCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ NEXPACE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

NEXPACE (NXPC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

NEXPACE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් NEXPACE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NXPC දේශීය මුදල් වෙත

1NXPC සිට VNDවෙත ₫ 34,725.274 1NXPC සිට AUDවෙත A$ 2.018988 1NXPC සිට GBPවෙත £ 0.963308 1NXPC සිට EURවෙත € 1.134856 1NXPC සිට USDවෙත $ 1.3196 1NXPC සිට MYRවෙත RM 5.581908 1NXPC සිට TRYවෙත ₺ 51.688732 1NXPC සිට JPYවෙත ¥ 190.3523 1NXPC සිට RUBවෙත ₽ 104.895004 1NXPC සිට INRවෙත ₹ 112.786212 1NXPC සිට IDRවෙත Rp 21,283.867988 1NXPC සිට KRWවෙත ₩ 1,805.186408 1NXPC සිට PHPවෙත ₱ 73.752444 1NXPC සිට EGPවෙත £E. 65.3202 1NXPC සිට BRLවෙත R$ 7.297388 1NXPC සිට CADවෙත C$ 1.794656 1NXPC සිට BDTවෙත ৳ 161.307904 1NXPC සිට NGNවෙත ₦ 2,033.279268 1NXPC සිට UAHවෙත ₴ 54.789792 1NXPC සිට VESවෙත Bs 130.6404 1NXPC සිට PKRවෙත Rs 372.549472 1NXPC සිට KZTවෙත ₸ 672.230632 1NXPC සිට THBවෙත ฿ 42.966176 1NXPC සිට TWDවෙත NT$ 39.337276 1NXPC සිට AEDවෙත د.إ 4.842932 1NXPC සිට CHFවෙත Fr 1.068876 1NXPC සිට HKDවෙත HK$ 10.345664 1NXPC සිට MADවෙත .د.م 12.034752 1NXPC සිට MXNවෙත $ 24.94044

NEXPACE සම්පත්

NEXPACE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: NEXPACE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද NEXPACE (NXPC) හි මිල කීයද? NEXPACE (NXPC)හි සජීවී මිල 1.3196 USD වේ. NEXPACE (NXPC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? NEXPACE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 231.47M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NXPCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1.3196 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. NEXPACE (NXPC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? NEXPACE (NXPC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 175.41M USD වේ. NEXPACE (NXPC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, NEXPACE (NXPC) හි ඉහළම මිල 3.8563 USD වේ. NEXPACE (NXPC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? NEXPACE (NXPC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 5.98M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

