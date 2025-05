Timpi (NTMPI) යනු කුමක්ද

Timpi is building the first decentralized web index in the world powered by a DePIN network of nodes.

MEXC වෙතින් Timpi ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Timpi ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Timpi මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Timpi,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NTMPI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Timpiමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Timpi මිල ඉතිහාසය

NTMPIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NTMPIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Timpi මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Timpi (NTMPI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Timpi මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Timpi MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NTMPI දේශීය මුදල් වෙත

1NTMPI සිට VNDවෙත ₫ 669.48651 1NTMPI සිට AUDවෙත A$ 0.0404705 1NTMPI සිට GBPවෙත £ 0.0195825 1NTMPI සිට EURවෙත € 0.0232379 1NTMPI සිට USDවෙත $ 0.02611 1NTMPI සිට MYRවෙත RM 0.1117508 1NTMPI සිට TRYවෙත ₺ 1.0120236 1NTMPI සිට JPYවෙත ¥ 3.8026604 1NTMPI සිට RUBවෙත ₽ 2.0984607 1NTMPI සිට INRවෙත ₹ 2.235016 1NTMPI සිට IDRවෙත Rp 428.0327184 1NTMPI සිට KRWවෙත ₩ 36.3143102 1NTMPI සිට PHPවෙත ₱ 1.4566769 1NTMPI සිට EGPවෙත £E. 1.3148996 1NTMPI සිට BRLවෙත R$ 0.1469993 1NTMPI සිට CADවෙත C$ 0.0362929 1NTMPI සිට BDTවෙත ৳ 3.1663597 1NTMPI සිට NGNවෙත ₦ 41.776 1NTMPI සිට UAHවෙත ₴ 1.0825206 1NTMPI සිට VESවෙත Bs 2.40212 1NTMPI සිට PKRවෙත Rs 7.3361267 1NTMPI සිට KZTවෙත ₸ 13.3281106 1NTMPI සිට THBවෙත ฿ 0.8705074 1NTMPI සිට TWDවෙත NT$ 0.7877387 1NTMPI සිට AEDවෙත د.إ 0.0958237 1NTMPI සිට CHFවෙත Fr 0.0216713 1NTMPI සිට HKDවෙත HK$ 0.203658 1NTMPI සිට MADවෙත .د.م 0.2436063 1NTMPI සිට MXNවෙත $ 0.5057507

Timpi සම්පත්

Timpi පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Timpi පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Timpi (NTMPI) හි මිල කීයද? Timpi (NTMPI)හි සජීවී මිල 0.02611 USD වේ. Timpi (NTMPI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Timpi හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NTMPIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02611 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Timpi (NTMPI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Timpi (NTMPI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Timpi (NTMPI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Timpi (NTMPI) හි ඉහළම මිල 0.04728 USD වේ. Timpi (NTMPI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Timpi (NTMPI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 56.27K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

