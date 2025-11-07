හුවමාරුවDEX+
සජීවී NTHChain සඳහා අද මිල 0.0246 USD කි. NTH සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි NTH මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

NTH ගැන වැඩි විස්තර

NTH මිල තොරතුරු

NTH යනු කුමක්ද

NTH ධවල පත්‍රිකාව

NTH නිල වෙබ් අඩවිය

NTH ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NTH මිල පුරෝකථනය

NTH ඉතිහාසය

NTH මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

NTH-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

NTH තත්කාල ගනුදෙනු

NTHChain ලාංඡනය

NTHChain මිල(NTH)

1 NTH සිට USD සජීවී මිල:

$0.0246
$0.0246$0.0246
-22.15%1D
USD
NTHChain (NTH) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:01:45 (UTC+8)

NTHChain (NTH) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.014
$ 0.014$ 0.014
පැය 24 පහළ
$ 0.0479
$ 0.0479$ 0.0479
24H ඉහළ

$ 0.014
$ 0.014$ 0.014

$ 0.0479
$ 0.0479$ 0.0479

--
----

--
----

+11.81%

-22.15%

-58.94%

-58.94%

NTHChain (NTH) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.0246. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.014 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0479 ක උපරිම අගයක් අතර NTH වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NTHහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NTH පසුගිය පැය තුල, +11.81% කින්, පැය 24 තුල, -22.15% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -58.94% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

NTHChain (NTH) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 60.48K
$ 60.48K$ 60.48K

$ 24.60M
$ 24.60M$ 24.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

NTHChain හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 60.48K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් NTH හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 24.60M කි.

NTHChain (NTH) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා NTHChainහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.006999-22.15%
දින 30 යි$ -0.0147-37.41%
දින 60 යි$ -0.0732-74.85%
දින 90 යි$ -0.0354-59.00%
NTHChain අද මිල වෙනස

අද, NTH එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.006999 (-22.15%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

NTHChain දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0147 (-37.41%) කින් ඉහළ ගියේය.

NTHChain දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, NTH එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.0732 (-74.85%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

NTHChain දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.0354 (-59.00%), කින් චලනය විය.

NTHChain (NTH) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් NTHChain මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

NTHChain (NTH) යනු කුමක්ද

NTH is a Web3 platform that lets users control and monetize their data, earning NTH tokens through data sharing, which are used for real-life payments such as electric bike rentals in partnership with Verywords.

MEXC වෙතින් NTHChain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ NTHChain ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NTH ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ NTHChain ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ NTHChain මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

NTHChain මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ NTHChain (NTH) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ NTHChain (NTH) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? NTHChain සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් NTHChain මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

NTHChain (NTH) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

NTHChainNTH හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් NTH ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

NTHChain (NTH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

NTHChain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් NTHChain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NTH දේශීය මුදල් වෙත

1 NTHChain(NTH) සිට VND
647.349
1 NTHChain(NTH) සිට AUD
A$0.037884
1 NTHChain(NTH) සිට GBP
0.018696
1 NTHChain(NTH) සිට EUR
0.021156
1 NTHChain(NTH) සිට USD
$0.0246
1 NTHChain(NTH) සිට MYR
RM0.102582
1 NTHChain(NTH) සිට TRY
1.037874
1 NTHChain(NTH) සිට JPY
¥3.7638
1 NTHChain(NTH) සිට ARS
ARS$35.703702
1 NTHChain(NTH) සිට RUB
1.998504
1 NTHChain(NTH) සිට INR
2.182266
1 NTHChain(NTH) සිට IDR
Rp409.999836
1 NTHChain(NTH) සිට PHP
1.45386
1 NTHChain(NTH) සිට EGP
￡E.1.16358
1 NTHChain(NTH) සිට BRL
R$0.13161
1 NTHChain(NTH) සිට CAD
C$0.034686
1 NTHChain(NTH) සිට BDT
2.997264
1 NTHChain(NTH) සිට NGN
35.344788
1 NTHChain(NTH) සිට COP
$94.252686
1 NTHChain(NTH) සිට ZAR
R.0.427056
1 NTHChain(NTH) සිට UAH
1.033446
1 NTHChain(NTH) සිට TZS
T.Sh.60.4422
1 NTHChain(NTH) සිට VES
Bs5.6088
1 NTHChain(NTH) සිට CLP
$23.1978
1 NTHChain(NTH) සිට PKR
Rs6.907926
1 NTHChain(NTH) සිට KZT
12.926808
1 NTHChain(NTH) සිට THB
฿0.795564
1 NTHChain(NTH) සිට TWD
NT$0.761862
1 NTHChain(NTH) සිට AED
د.إ0.090282
1 NTHChain(NTH) සිට CHF
Fr0.01968
1 NTHChain(NTH) සිට HKD
HK$0.191142
1 NTHChain(NTH) සිට AMD
֏9.40704
1 NTHChain(NTH) සිට MAD
.د.م0.229518
1 NTHChain(NTH) සිට MXN
$0.45633
1 NTHChain(NTH) සිට SAR
ريال0.09225
1 NTHChain(NTH) සිට ETB
Br3.785694
1 NTHChain(NTH) සිට KES
KSh3.178074
1 NTHChain(NTH) සිට JOD
د.أ0.0174414
1 NTHChain(NTH) සිට PLN
0.090528
1 NTHChain(NTH) සිට RON
лв0.10824
1 NTHChain(NTH) සිට SEK
kr0.235422
1 NTHChain(NTH) සිට BGN
лв0.041574
1 NTHChain(NTH) සිට HUF
Ft8.241
1 NTHChain(NTH) සිට CZK
0.519306
1 NTHChain(NTH) සිට KWD
د.ك0.0075522
1 NTHChain(NTH) සිට ILS
0.080196
1 NTHChain(NTH) සිට BOB
Bs0.16974
1 NTHChain(NTH) සිට AZN
0.04182
1 NTHChain(NTH) සිට TJS
SM0.226812
1 NTHChain(NTH) සිට GEL
0.066666
1 NTHChain(NTH) සිට AOA
Kz22.44504
1 NTHChain(NTH) සිට BHD
.د.ب0.0092742
1 NTHChain(NTH) සිට BMD
$0.0246
1 NTHChain(NTH) සිට DKK
kr0.159162
1 NTHChain(NTH) සිට HNL
L0.647964
1 NTHChain(NTH) සිට MUR
1.12914
1 NTHChain(NTH) සිට NAD
$0.42681
1 NTHChain(NTH) සිට NOK
kr0.25092
1 NTHChain(NTH) සිට NZD
$0.043788
1 NTHChain(NTH) සිට PAB
B/.0.0246
1 NTHChain(NTH) සිට PGK
K0.10332
1 NTHChain(NTH) සිට QAR
ر.ق0.089544
1 NTHChain(NTH) සිට RSD
дин.2.499852
1 NTHChain(NTH) සිට UZS
soʻm292.857096
1 NTHChain(NTH) සිට ALL
L2.06025
1 NTHChain(NTH) සිට ANG
ƒ0.044034
1 NTHChain(NTH) සිට AWG
ƒ0.04428
1 NTHChain(NTH) සිට BBD
$0.0492
1 NTHChain(NTH) සිට BAM
KM0.041574
1 NTHChain(NTH) සිට BIF
Fr72.3486
1 NTHChain(NTH) සිට BND
$0.03198
1 NTHChain(NTH) සිට BSD
$0.0246
1 NTHChain(NTH) සිට JMD
$3.93969
1 NTHChain(NTH) සිට KHR
99.19335
1 NTHChain(NTH) සිට KMF
Fr10.332
1 NTHChain(NTH) සිට LAK
534.782598
1 NTHChain(NTH) සිට LKR
රු7.4907
1 NTHChain(NTH) සිට MDL
L0.420414
1 NTHChain(NTH) සිට MGA
Ar110.8107
1 NTHChain(NTH) සිට MOP
P0.196554
1 NTHChain(NTH) සිට MVR
0.37884
1 NTHChain(NTH) සිට MWK
MK42.56046
1 NTHChain(NTH) සිට MZN
MT1.57317
1 NTHChain(NTH) සිට NPR
रु3.48582
1 NTHChain(NTH) සිට PYG
174.4632
1 NTHChain(NTH) සිට RWF
Fr35.6454
1 NTHChain(NTH) සිට SBD
$0.202458
1 NTHChain(NTH) සිට SCR
0.34809
1 NTHChain(NTH) සිට SRD
$0.9471
1 NTHChain(NTH) සිට SVC
$0.214758
1 NTHChain(NTH) සිට SZL
L0.426318
1 NTHChain(NTH) සිට TMT
m0.086346
1 NTHChain(NTH) සිට TND
د.ت0.07257
1 NTHChain(NTH) සිට TTD
$0.166296
1 NTHChain(NTH) සිට UGX
Sh86.0016
1 NTHChain(NTH) සිට XAF
Fr13.9728
1 NTHChain(NTH) සිට XCD
$0.06642
1 NTHChain(NTH) සිට XOF
Fr13.9728
1 NTHChain(NTH) සිට XPF
Fr2.5338
1 NTHChain(NTH) සිට BWP
P0.330378
1 NTHChain(NTH) සිට BZD
$0.0492
1 NTHChain(NTH) සිට CVE
$2.357664
1 NTHChain(NTH) සිට DJF
Fr4.3542
1 NTHChain(NTH) සිට DOP
$1.582026
1 NTHChain(NTH) සිට DZD
د.ج3.213498
1 NTHChain(NTH) සිට FJD
$0.056088
1 NTHChain(NTH) සිට GNF
Fr213.897
1 NTHChain(NTH) සිට GTQ
Q0.188436
1 NTHChain(NTH) සිට GYD
$5.145336
1 NTHChain(NTH) සිට ISK
kr3.0996

NTHChain සම්පත්

NTHChain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල NTHChain වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: NTHChain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

NTHChain (NTH) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද NTH හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0246 USD වේ.
NTH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
NTH සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0246 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
NTHChain හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
NTH සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
NTH හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
NTH හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
NTH හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් NTH අත්කර ගති.
NTH හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් NTH අත්කර ගති.
NTH හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
NTH සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 60.48K USD වේ.
මේ වසර තුලදී NTH වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව NTH මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා NTH මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 15:01:45 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

