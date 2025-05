SuiNS (NS) යනු කුමක්ද

The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility.

MEXC වෙතින් SuiNS ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SuiNS ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SuiNS ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SuiNS මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SuiNS මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SuiNS,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SuiNSමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SuiNS මිල ඉතිහාසය

NSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SuiNS මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SuiNS (NS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SuiNS මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SuiNS MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NS දේශීය මුදල් වෙත

1NS සිට VNDවෙත ₫ 6,822.30087 1NS සිට AUDවෙත A$ 0.4124085 1NS සිට GBPවෙත £ 0.1995525 1NS සිට EURවෙත € 0.2368023 1NS සිට USDවෙත $ 0.26607 1NS සිට MYRවෙත RM 1.1387796 1NS සිට TRYවෙත ₺ 10.3128732 1NS සිට JPYවෙත ¥ 38.7504348 1NS සිට RUBවෙත ₽ 21.3840459 1NS සිට INRවෙත ₹ 22.775592 1NS සිට IDRවෙත Rp 4,361.8025808 1NS සිට KRWවෙත ₩ 370.0554774 1NS සිට PHPවෙත ₱ 14.8440453 1NS සිට EGPවෙත £E. 13.3992852 1NS සිට BRLවෙත R$ 1.4979741 1NS සිට CADවෙත C$ 0.3698373 1NS සිට BDTවෙත ৳ 32.2663089 1NS සිට NGNවෙත ₦ 425.712 1NS සිට UAHවෙත ₴ 11.0312622 1NS සිට VESවෙත Bs 24.47844 1NS සිට PKRවෙත Rs 74.7576879 1NS සිට KZTවෙත ₸ 135.8180922 1NS සිට THBවෙත ฿ 8.8707738 1NS සිට TWDවෙත NT$ 8.0273319 1NS සිට AEDවෙත د.إ 0.9764769 1NS සිට CHFවෙත Fr 0.2208381 1NS සිට HKDවෙත HK$ 2.075346 1NS සිට MADවෙත .د.م 2.4824331 1NS සිට MXNවෙත $ 5.1537759

SuiNS සම්පත්

SuiNS පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SuiNS පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SuiNS (NS) හි මිල කීයද? SuiNS (NS)හි සජීවී මිල 0.26607 USD වේ. SuiNS (NS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SuiNS හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 48.37M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.26607 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SuiNS (NS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SuiNS (NS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 181.81M USD වේ. SuiNS (NS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SuiNS (NS) හි ඉහළම මිල 0.8 USD වේ. SuiNS (NS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SuiNS (NS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 226.93K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.