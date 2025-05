Numeraire (NMR) යනු කුමක්ද

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

MEXC වෙතින් Numeraire ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Numeraire ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NMR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Numeraire ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Numeraire මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Numeraire මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Numeraire,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NMR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Numeraireමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Numeraire මිල ඉතිහාසය

NMRහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NMRහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Numeraire මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Numeraire (NMR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Numeraire මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Numeraire MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NMR දේශීය මුදල් වෙත

1NMR සිට VNDවෙත ₫ 236,820.276 1NMR සිට AUDවෙත A$ 14.3158 1NMR සිට GBPවෙත £ 6.927 1NMR සිට EURවෙත € 8.22004 1NMR සිට USDවෙත $ 9.236 1NMR සිට MYRවෙත RM 39.53008 1NMR සිට TRYවෙත ₺ 357.34084 1NMR සිට JPYවෙත ¥ 1,345.31576 1NMR සිට RUBවෙත ₽ 743.0362 1NMR සිට INRවෙත ₹ 789.40092 1NMR සිට IDRවෙත Rp 151,409.81184 1NMR සිට KRWවෙත ₩ 12,881.4492 1NMR සිට PHPවෙත ₱ 514.62992 1NMR සිට EGPවෙත £E. 463.1854 1NMR සිට BRLවෙත R$ 51.81396 1NMR සිට CADවෙත C$ 12.83804 1NMR සිට BDTවෙත ৳ 1,122.91288 1NMR සිට NGNවෙත ₦ 14,777.6 1NMR සිට UAHවෙත ₴ 383.294 1NMR සිට VESවෙත Bs 849.712 1NMR සිට PKRවෙත Rs 2,603.07424 1NMR සිට KZTවෙත ₸ 4,719.41128 1NMR සිට THBවෙත ฿ 306.81992 1NMR සිට TWDවෙත NT$ 278.74248 1NMR සිට AEDවෙත د.إ 33.89612 1NMR සිට CHFවෙත Fr 7.66588 1NMR සිට HKDවෙත HK$ 72.0408 1NMR සිට MADවෙත .د.م 85.80244 1NMR සිට MXNවෙත $ 178.62424

Numeraire සම්පත්

Numeraire පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Numeraire පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Numeraire (NMR) හි මිල කීයද? Numeraire (NMR)හි සජීවී මිල 9.236 USD වේ. Numeraire (NMR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Numeraire හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 74.46M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NMRහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 9.236 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Numeraire (NMR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Numeraire (NMR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 8.06M USD වේ. Numeraire (NMR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Numeraire (NMR) හි ඉහළම මිල 96.95 USD වේ. Numeraire (NMR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Numeraire (NMR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 347.59K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.