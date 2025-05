NEXA (NEXA) යනු කුමක්ද

Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups.

MEXC වෙතින් NEXA ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ NEXA ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NEXA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ NEXA ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ NEXA මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

NEXA මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ NEXA,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NEXA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ NEXAමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

NEXA මිල ඉතිහාසය

NEXAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NEXAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ NEXA මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

NEXA (NEXA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

NEXA මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් NEXA MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NEXA දේශීය මුදල් වෙත

1NEXA සිට VNDවෙත ₫ 0.0390281661 1NEXA සිට AUDවෙත A$ 0.000002359255 1NEXA සිට GBPවෙත £ 0.000001141575 1NEXA සිට EURවෙත € 0.000001354669 1NEXA සිට USDවෙත $ 0.0000015221 1NEXA සිට MYRවෙත RM 0.000006514588 1NEXA සිට TRYවෙත ₺ 0.000058996596 1NEXA සිට JPYවෙත ¥ 0.000221678644 1NEXA සිට RUBවෙත ₽ 0.000122331177 1NEXA සිට INRවෙත ₹ 0.000130367865 1NEXA සිට IDRවෙත Rp 0.024952455024 1NEXA සිට KRWවෙත ₩ 0.002119904775 1NEXA සිට PHPවෙත ₱ 0.000084917959 1NEXA සිට EGPවෙත £E. 0.000076652956 1NEXA සිට BRLවෙත R$ 0.000008569423 1NEXA සිට CADවෙත C$ 0.000002115719 1NEXA සිට BDTවෙත ৳ 0.000184585067 1NEXA සිට NGNවෙත ₦ 0.00243536 1NEXA සිට UAHවෙත ₴ 0.000063106266 1NEXA සිට VESවෙත Bs 0.0001400332 1NEXA සිට PKRවෙත Rs 0.000427664437 1NEXA සිට KZTවෙත ₸ 0.000776971166 1NEXA සිට THBවෙත ฿ 0.000050792477 1NEXA සිට TWDවෙත NT$ 0.00004596742 1NEXA සිට AEDවෙත د.إ 0.000005586107 1NEXA සිට CHFවෙත Fr 0.000001263343 1NEXA සිට HKDවෙත HK$ 0.00001187238 1NEXA සිට MADවෙත .د.م 0.000014201193 1NEXA සිට MXNවෙත $ 0.000029498298

NEXA සම්පත්

NEXA පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: NEXA පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද NEXA (NEXA) හි මිල කීයද? NEXA (NEXA)හි සජීවී මිල 0.0000015221 USD වේ. NEXA (NEXA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? NEXA හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 8.92M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NEXAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000015221 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. NEXA (NEXA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? NEXA (NEXA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 5.86T USD වේ. NEXA (NEXA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, NEXA (NEXA) හි ඉහළම මිල 0.00004489 USD වේ. NEXA (NEXA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? NEXA (NEXA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 35.05K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

