Newton Protocol මිල(NEWT)
-1.00%
-2.54%
-4.65%
-4.65%
Newton Protocol (NEWT) තත්ය කාලීන මිල $ 0.199. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.198 ක අවම අගයක් සහ $ 0.2094 ක උපරිම අගයක් අතර NEWT වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. NEWTහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.83373560557428 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.18424447847964207 වේ.
කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව NEWT පසුගිය පැය තුල, -1.00% කින්, පැය 24 තුල, -2.54% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -4.65% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.
No.636
21.50%
ETH
Newton Protocol හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 42.79M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 476.47K වේ. මුළු සැපයුම 215.00M සමඟින් NEWT හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 199.00M කි.
අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Newton Protocolහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:
|කාල සීමාව
|වෙනස (USD)
|වෙනස (%)
|අද
|$ -0.005186
|-2.54%
|දින 30 යි
|$ -0.0588
|-22.81%
|දින 60 යි
|$ -0.1449
|-42.14%
|දින 90 යි
|$ -0.1171
|-37.05%
අද, NEWT එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.005186 (-2.54%) ක වෙනසක් වාර්තා කර ඇත.
පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0588 (-22.81%) කින් ඉහළ ගියේය.
දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, NEWT එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.1449 (-42.14%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.
දින 90 ප්රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.1171 (-37.05%), කින් චලනය විය.
Newton Protocol (NEWT) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්යද?
දැන් Newton Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.
Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.
