Neon EVM (NEON) යනු කුමක්ද

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

MEXC වෙතින් Neon EVM ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Neon EVM ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NEON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Neon EVM ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Neon EVM මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Neon EVM මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Neon EVM,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NEON හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Neon EVMමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Neon EVM මිල ඉතිහාසය

NEONහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NEONහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Neon EVM මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Neon EVM (NEON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Neon EVM මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Neon EVM MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NEON දේශීය මුදල් වෙත

1NEON සිට VNDවෙත ₫ 4,082.56002 1NEON සිට AUDවෙත A$ 0.246791 1NEON සිට GBPවෙත £ 0.119415 1NEON සිට EURවෙත € 0.1417058 1NEON සිට USDවෙත $ 0.15922 1NEON සිට MYRවෙත RM 0.6814616 1NEON සිට TRYවෙත ₺ 6.1586296 1NEON සිට JPYවෙත ¥ 23.206315 1NEON සිට RUBවෙත ₽ 12.809249 1NEON සිට INRවෙත ₹ 13.6085334 1NEON සිට IDRවෙත Rp 2,610.1635168 1NEON සිට KRWවෙත ₩ 222.064134 1NEON සිට PHPවෙත ₱ 8.8733306 1NEON සිට EGPවෙත £E. 7.9864752 1NEON සිට BRLවෙත R$ 0.8948164 1NEON සිට CADවෙත C$ 0.2213158 1NEON සිට BDTවෙත ৳ 19.3579676 1NEON සිට NGNවෙත ₦ 254.752 1NEON සිට UAHවෙත ₴ 6.60763 1NEON සිට VESවෙත Bs 14.64824 1NEON සිට PKRවෙත Rs 44.8745648 1NEON සිට KZTවෙත ₸ 81.3582356 1NEON සිට THBවෙත ฿ 5.2972494 1NEON සිට TWDවෙත NT$ 4.8020752 1NEON සිට AEDවෙත د.إ 0.5843374 1NEON සිට CHFවෙත Fr 0.1321526 1NEON සිට HKDවෙත HK$ 1.241916 1NEON සිට MADවෙත .د.م 1.4791538 1NEON සිට MXNවෙත $ 3.0793148

Neon EVM සම්පත්

Neon EVM පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Neon EVM පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Neon EVM (NEON) හි මිල කීයද? Neon EVM (NEON)හි සජීවී මිල 0.15922 USD වේ. Neon EVM (NEON) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Neon EVM හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 38.13M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NEONහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.15922 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Neon EVM (NEON) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Neon EVM (NEON) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 239.47M USD වේ. Neon EVM (NEON) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Neon EVM (NEON) හි ඉහළම මිල 0.5539 USD වේ. Neon EVM (NEON) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Neon EVM (NEON) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 381.28K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

