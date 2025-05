Atlas Navi (NAVI) යනු කුමක්ද

Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.

MEXC වෙතින් Atlas Navi ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Atlas Navi ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Atlas Navi මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Atlas Navi,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NAVI හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Atlas Naviමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Atlas Navi මිල ඉතිහාසය

NAVIහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NAVIහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Atlas Navi මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Atlas Navi (NAVI) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Atlas Navi මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Atlas Navi MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1NAVI සිට VNDවෙත ₫ 987.1785 1NAVI සිට AUDවෙත A$ 0.059675 1NAVI සිට GBPවෙත £ 0.028875 1NAVI සිට EURවෙත € 0.034265 1NAVI සිට USDවෙත $ 0.0385 1NAVI සිට MYRවෙත RM 0.16478 1NAVI සිට TRYවෙත ₺ 1.49226 1NAVI සිට JPYවෙත ¥ 5.610605 1NAVI සිට RUBවෙත ₽ 3.094245 1NAVI සිට INRවෙත ₹ 3.297525 1NAVI සිට IDRවෙත Rp 631.14744 1NAVI සිට KRWවෙත ₩ 53.620875 1NAVI සිට PHPවෙත ₱ 2.147915 1NAVI සිට EGPවෙත £E. 1.93963 1NAVI සිට BRLවෙත R$ 0.216755 1NAVI සිට CADවෙත C$ 0.053515 1NAVI සිට BDTවෙත ৳ 4.668895 1NAVI සිට NGNවෙත ₦ 61.6 1NAVI සිට UAHවෙත ₴ 1.59621 1NAVI සිට VESවෙත Bs 3.542 1NAVI සිට PKRවෙත Rs 10.817345 1NAVI සිට KZTවෙත ₸ 19.65271 1NAVI සිට THBවෙත ฿ 1.284745 1NAVI සිට TWDවෙත NT$ 1.1627 1NAVI සිට AEDවෙත د.إ 0.141295 1NAVI සිට CHFවෙත Fr 0.031955 1NAVI සිට HKDවෙත HK$ 0.3003 1NAVI සිට MADවෙත .د.م 0.359205 1NAVI සිට MXNවෙත $ 0.74613

Atlas Navi සම්පත්

Atlas Navi පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Atlas Navi පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Atlas Navi (NAVI) හි මිල කීයද? Atlas Navi (NAVI)හි සජීවී මිල 0.0385 USD වේ. Atlas Navi (NAVI) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Atlas Navi හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 6.23M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NAVIහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0385 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Atlas Navi (NAVI) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Atlas Navi (NAVI) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 161.71M USD වේ. Atlas Navi (NAVI) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Atlas Navi (NAVI) හි ඉහළම මිල 0.75 USD වේ. Atlas Navi (NAVI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Atlas Navi (NAVI) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.49K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

