Navcoin (NAV) යනු කුමක්ද

Navcoin, launched in 2014, is an open-sourced digital currency offering fast and reliable payments with innovative technological and privacy features. Storing coins on a Navcoin wallet allows for making public or private transactions, earning rewards through staking (for network validation) or mixing coins (for privacy enhancement), and having a vote in project proposals. Unique to Navcoin's cryptosystem is that public NAV coins can be converted 1:1 to xNAV, the revolutionary privacy coin that guarantees untraceable transactions. Additionally, Navcoin has launched wNAV, a wrapped representation of NAV, that can be used in ecosystems such as Ethereum and Binance Smart Chain (BSC).

MEXC වෙතින් Navcoin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Navcoin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට NAV ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Navcoin ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Navcoin මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Navcoin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Navcoin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. NAV හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Navcoinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Navcoin මිල ඉතිහාසය

NAVහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් NAVහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Navcoin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Navcoin (NAV) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Navcoin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Navcoin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

NAV දේශීය මුදල් වෙත

1NAV සිට VNDවෙත ₫ 663.58908 1NAV සිට AUDවෙත A$ 0.040114 1NAV සිට GBPවෙත £ 0.01941 1NAV සිට EURවෙත € 0.0230332 1NAV සිට USDවෙත $ 0.02588 1NAV සිට MYRවෙත RM 0.1107664 1NAV සිට TRYවෙත ₺ 1.0010384 1NAV සිට JPYවෙත ¥ 3.77201 1NAV සිට RUBවෙත ₽ 2.082046 1NAV සිට INRවෙත ₹ 2.2119636 1NAV සිට IDRවෙත Rp 424.2622272 1NAV සිට KRWවෙත ₩ 36.1450432 1NAV සිට PHPවෙත ₱ 1.4422924 1NAV සිට EGPවෙත £E. 1.2981408 1NAV සිට BRLවෙත R$ 0.1454456 1NAV සිට CADවෙත C$ 0.0359732 1NAV සිට BDTවෙත ৳ 3.1464904 1NAV සිට NGNවෙත ₦ 41.408 1NAV සිට UAHවෙත ₴ 1.07402 1NAV සිට VESවෙත Bs 2.38096 1NAV සිට PKRවෙත Rs 7.2940192 1NAV සිට KZTවෙත ₸ 13.2241624 1NAV සිට THBවෙත ฿ 0.8610276 1NAV සිට TWDවෙත NT$ 0.7805408 1NAV සිට AEDවෙත د.إ 0.0949796 1NAV සිට CHFවෙත Fr 0.0214804 1NAV සිට HKDවෙත HK$ 0.201864 1NAV සිට MADවෙත .د.م 0.2404252 1NAV සිට MXNවෙත $ 0.5005192

Navcoin සම්පත්

Navcoin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Navcoin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Navcoin (NAV) හි මිල කීයද? Navcoin (NAV)හි සජීවී මිල 0.02588 USD වේ. Navcoin (NAV) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Navcoin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ NAVහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02588 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Navcoin (NAV) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Navcoin (NAV) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Navcoin (NAV) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Navcoin (NAV) හි ඉහළම මිල 0.2495 USD වේ. Navcoin (NAV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Navcoin (NAV) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 55.35K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.