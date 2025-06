Mexc Staked SOL (MXSOL) යනු කුමක්ද

MXSOL is a liquid staking token (LST) for Solana, supported by the MEXC exchange. When you stake SOL on MEXC, you receive MXSOL tokens, which represent your staked SOL in the MEXC staking pool. These tokens act as receipts and can later be redeemed for SOL and rewards earned.

MEXC වෙතින් Mexc Staked SOL ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Mexc Staked SOL ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MXSOL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Mexc Staked SOL ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Mexc Staked SOL මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Mexc Staked SOL මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Mexc Staked SOL,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MXSOL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Mexc Staked SOLමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Mexc Staked SOL මිල ඉතිහාසය

MXSOLහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MXSOLහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Mexc Staked SOL මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Mexc Staked SOL (MXSOL) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Mexc Staked SOLMXSOL හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MXSOL ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Mexc Staked SOL (MXSOL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Mexc Staked SOL මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Mexc Staked SOL MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MXSOL දේශීය මුදල් වෙත

1MXSOL සිට VNDවෙත ₫ 3,715,151.7 1MXSOL සිට AUDවෙත A$ 217.4172 1MXSOL සිට GBPවෙත £ 104.4732 1MXSOL සිට EURවෙත € 121.4148 1MXSOL සිට USDවෙත $ 141.18 1MXSOL සිට MYRවෙත RM 600.015 1MXSOL සිට TRYවෙත ₺ 5,600.6106 1MXSOL සිට JPYවෙත ¥ 20,627.8098 1MXSOL සිට RUBවෙත ₽ 11,069.9238 1MXSOL සිට INRවෙත ₹ 12,226.188 1MXSOL සිට IDRවෙත Rp 2,314,425.8592 1MXSOL සිට KRWවෙත ₩ 193,927.6716 1MXSOL සිට PHPවෙත ₱ 8,075.496 1MXSOL සිට EGPවෙත £E. 7,145.1198 1MXSOL සිට BRLවෙත R$ 777.9018 1MXSOL සිට CADවෙත C$ 193.4166 1MXSOL සිට BDTවෙත ৳ 17,274.7848 1MXSOL සිට NGNවෙත ₦ 218,882.6484 1MXSOL සිට UAHවෙත ₴ 5,888.6178 1MXSOL සිට VESවෙත Bs 14,400.36 1MXSOL සිට PKRවෙත Rs 40,083.8256 1MXSOL සිට KZTවෙත ₸ 73,799.0214 1MXSOL සිට THBවෙත ฿ 4,617.9978 1MXSOL සිට TWDවෙත NT$ 4,176.1044 1MXSOL සිට AEDවෙත د.إ 518.1306 1MXSOL සිට CHFවෙත Fr 114.3558 1MXSOL සිට HKDවෙත HK$ 1,108.263 1MXSOL සිට MADවෙත .د.م 1,288.9734 1MXSOL සිට MXNවෙත $ 2,706.4206

Mexc Staked SOL සම්පත්

Mexc Staked SOL පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Mexc Staked SOL පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Mexc Staked SOL (MXSOL) හි මිල කීයද? Mexc Staked SOL (MXSOL)හි සජීවී මිල 141.18 USD වේ. Mexc Staked SOL (MXSOL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Mexc Staked SOL හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MXSOLහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 141.18 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Mexc Staked SOL (MXSOL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Mexc Staked SOL (MXSOL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Mexc Staked SOL (MXSOL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-21 වන විට, Mexc Staked SOL (MXSOL) හි ඉහළම මිල 200 USD වේ. Mexc Staked SOL (MXSOL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Mexc Staked SOL (MXSOL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 56.27K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

සහරා AI කුමක්ද? ඒකාබද්ධ AI සමාජ පද්ධතිය සම්පූර්ණ මාර්ගෝපදේශය මෙම පුළුල් මාර්ගෝපදේශය, සියලු දෙනාට දායක වීමට, නිර්මාණය කිරීමට සහ AI සමාජ සංවර්ධන වලින් ප්‍රයෝජන ගන්නා සමාජයක් නිර්මාණය කළේ කෙසේ ද යන්න පරීක්ෂා කරන අතර, Sahara AI හි යාවත්කාලීන AI සමාජය පිළිබඳ නිර්මාණාත්මක ආකෘති පද්ධතිය, කාර්යභාර සහගත කර්මාන්තය ආශ්‍රිත උදාන වෙනස්කම් හා ගැටලු විසඳන ආකාරය සොයා බලයි. ඔබ AI සංවර්ධකයකු, දත්ත දායකයකු, ස්ථාපිත පාරිභෝගිකයකු හෝ සමාජීකාරක AI හි අනාගතය පිළිබඳ කුතුහලය ඇති ආකාරයකින්, මෙම ලේඛනය, කෘතිම බුද්ධිය සංවර්ධනය, හිමිකම් සැකසීම හා මුදල් කරා පසුපස ආකාරය නැවත හැඩගැසෙන වේදිකාවකට සම්බන්ධ මූලික දැක්මක් ලබා දේ.

හුමනිටි ප්‍රොටෝකෝලය කියන්නේ කුමක්ද? ප්‍රොෆ්-අව්-හුමැනිටි බ්ලොක්චේන් සම්පූර්ණ මාර්ගෝපදේශය මෙම සම්පූර්ණ මාර්ගෝපදේශය හුමනිටි ප්‍රොටෝකෝලය කෙසේද ඩිජිටල් හැඳුනුම් සහතිකය නැවත සකස් කරන්නේ, වෙබ්3 හි පසුබැසි සුළු ප්‍රමිතියන් විසඳාගෙන යන විශේෂිත ආකාරය, සහ අපි බෙදාහැරුණු පද්ධති තුළ අන්තර් ක්‍රියාවට හුවමාරු වෙමින් සමාන්‍ය අතුර සේ බලාපොරොත්තු වෙන්න ඇති හැකියාව පිළිබඳ විමර්ශනය කරයි. ඔබක් ක්‍රිප්ටෝ උත්සහකයෙකු, සංවර්ධකයෙකු හෝ ඩිජිටල් හැඳුම්වෙත අනාගතය පිළිබඳ කුතුහලයක් ඇති පුද්ගලයෙකු ලෙස, මෙම ලිපිය ඔබට වැටහෙන සියල්ල ලබා දේ මේ අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රොටෝකෝලය පිළිබඳව, එය වෙබ්3 සඳහා මනුෂ්‍ය ස්ථරයක් රතු කිරීමක් සිදු කරයි.