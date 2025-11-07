හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Minutes Networ සඳහා අද මිල 0.1184 USD කි. MNTX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MNTX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Minutes Networ සඳහා අද මිල 0.1184 USD කි. MNTX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MNTX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MNTX ගැන වැඩි විස්තර

MNTX මිල තොරතුරු

MNTX යනු කුමක්ද

MNTX ධවල පත්‍රිකාව

MNTX නිල වෙබ් අඩවිය

MNTX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MNTX මිල පුරෝකථනය

MNTX ඉතිහාසය

MNTX මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

MNTX-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

MNTX තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Minutes Networ ලාංඡනය

Minutes Networ මිල(MNTX)

1 MNTX සිට USD සජීවී මිල:

$0.1184
$0.1184$0.1184
-2.95%1D
USD
Minutes Networ (MNTX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:54:58 (UTC+8)

Minutes Networ (MNTX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.1184
$ 0.1184$ 0.1184
පැය 24 පහළ
$ 0.1221
$ 0.1221$ 0.1221
24H ඉහළ

$ 0.1184
$ 0.1184$ 0.1184

$ 0.1221
$ 0.1221$ 0.1221

$ 0.5035847309180984
$ 0.5035847309180984$ 0.5035847309180984

$ 0.12356632139260672
$ 0.12356632139260672$ 0.12356632139260672

0.00%

-2.94%

-31.17%

-31.17%

Minutes Networ (MNTX) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.1184. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.1184 ක අවම අගයක් සහ $ 0.1221 ක උපරිම අගයක් අතර MNTX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MNTXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.5035847309180984 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.12356632139260672 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MNTX පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, -2.94% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -31.17% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Minutes Networ (MNTX) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1109

$ 9.20M
$ 9.20M$ 9.20M

$ 96.43
$ 96.43$ 96.43

$ 59.20M
$ 59.20M$ 59.20M

77.67M
77.67M 77.67M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

79,789,012.52592564
79,789,012.52592564 79,789,012.52592564

15.53%

ETH

Minutes Networ හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 9.20M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 96.43 වේ. මුළු සැපයුම 77.67M සමඟින් MNTX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 79789012.52592564 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 59.20M කි.

Minutes Networ (MNTX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Minutes Networහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.003599-2.94%
දින 30 යි$ -0.0864-42.19%
දින 60 යි$ -0.2073-63.65%
දින 90 යි$ -0.2536-68.18%
Minutes Networ අද මිල වෙනස

අද, MNTX එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.003599 (-2.94%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Minutes Networ දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0864 (-42.19%) කින් ඉහළ ගියේය.

Minutes Networ දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, MNTX එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.2073 (-63.65%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Minutes Networ දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.2536 (-68.18%), කින් චලනය විය.

Minutes Networ (MNTX) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Minutes Networ මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Minutes Networ (MNTX) යනු කුමක්ද

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

MEXC වෙතින් Minutes Networ ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Minutes Networ ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MNTX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Minutes Networ ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Minutes Networ මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Minutes Networ මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Minutes Networ (MNTX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Minutes Networ (MNTX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Minutes Networ සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Minutes Networ මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Minutes Networ (MNTX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Minutes NetworMNTX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MNTX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Minutes Networ (MNTX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Minutes Networ මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Minutes Networ MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MNTX දේශීය මුදල් වෙත

1 Minutes Networ(MNTX) සිට VND
3,115.696
1 Minutes Networ(MNTX) සිට AUD
A$0.182336
1 Minutes Networ(MNTX) සිට GBP
0.089984
1 Minutes Networ(MNTX) සිට EUR
0.101824
1 Minutes Networ(MNTX) සිට USD
$0.1184
1 Minutes Networ(MNTX) සිට MYR
RM0.493728
1 Minutes Networ(MNTX) සිට TRY
4.99648
1 Minutes Networ(MNTX) සිට JPY
¥18.1152
1 Minutes Networ(MNTX) සිට ARS
ARS$171.842208
1 Minutes Networ(MNTX) සිට RUB
9.618816
1 Minutes Networ(MNTX) සිට INR
10.50208
1 Minutes Networ(MNTX) සිට IDR
Rp1,973.332544
1 Minutes Networ(MNTX) සිට PHP
7.002176
1 Minutes Networ(MNTX) සිට EGP
￡E.5.60032
1 Minutes Networ(MNTX) සිට BRL
R$0.63344
1 Minutes Networ(MNTX) සිට CAD
C$0.166944
1 Minutes Networ(MNTX) සිට BDT
14.425856
1 Minutes Networ(MNTX) සිට NGN
170.114752
1 Minutes Networ(MNTX) සිට COP
$453.638944
1 Minutes Networ(MNTX) සිට ZAR
R.2.057792
1 Minutes Networ(MNTX) සිට UAH
4.973984
1 Minutes Networ(MNTX) සිට TZS
T.Sh.290.9088
1 Minutes Networ(MNTX) සිට VES
Bs26.9952
1 Minutes Networ(MNTX) සිට CLP
$111.6512
1 Minutes Networ(MNTX) සිට PKR
Rs33.247904
1 Minutes Networ(MNTX) සිට KZT
62.216832
1 Minutes Networ(MNTX) සිට THB
฿3.832608
1 Minutes Networ(MNTX) සිට TWD
NT$3.665664
1 Minutes Networ(MNTX) සිට AED
د.إ0.434528
1 Minutes Networ(MNTX) සිට CHF
Fr0.09472
1 Minutes Networ(MNTX) සිට HKD
HK$0.919968
1 Minutes Networ(MNTX) සිට AMD
֏45.27616
1 Minutes Networ(MNTX) සිට MAD
.د.م1.104672
1 Minutes Networ(MNTX) සිට MXN
$2.197504
1 Minutes Networ(MNTX) සිට SAR
ريال0.444
1 Minutes Networ(MNTX) සිට ETB
Br18.220576
1 Minutes Networ(MNTX) සිට KES
KSh15.296096
1 Minutes Networ(MNTX) සිට JOD
د.أ0.0839456
1 Minutes Networ(MNTX) සිට PLN
0.435712
1 Minutes Networ(MNTX) සිට RON
лв0.52096
1 Minutes Networ(MNTX) සිට SEK
kr1.134272
1 Minutes Networ(MNTX) සිට BGN
лв0.200096
1 Minutes Networ(MNTX) සිට HUF
Ft39.650976
1 Minutes Networ(MNTX) සිට CZK
2.49824
1 Minutes Networ(MNTX) සිට KWD
د.ك0.0362304
1 Minutes Networ(MNTX) සිට ILS
0.387168
1 Minutes Networ(MNTX) සිට BOB
Bs0.81696
1 Minutes Networ(MNTX) සිට AZN
0.20128
1 Minutes Networ(MNTX) සිට TJS
SM1.091648
1 Minutes Networ(MNTX) සිට GEL
0.320864
1 Minutes Networ(MNTX) සිට AOA
Kz108.524256
1 Minutes Networ(MNTX) සිට BHD
.د.ب0.0446368
1 Minutes Networ(MNTX) සිට BMD
$0.1184
1 Minutes Networ(MNTX) සිට DKK
kr0.766048
1 Minutes Networ(MNTX) සිට HNL
L3.118656
1 Minutes Networ(MNTX) සිට MUR
5.43456
1 Minutes Networ(MNTX) සිට NAD
$2.05424
1 Minutes Networ(MNTX) සිට NOK
kr1.20768
1 Minutes Networ(MNTX) සිට NZD
$0.209568
1 Minutes Networ(MNTX) සිට PAB
B/.0.1184
1 Minutes Networ(MNTX) සිට PGK
K0.49728
1 Minutes Networ(MNTX) සිට QAR
ر.ق0.430976
1 Minutes Networ(MNTX) සිට RSD
дин.12.028256
1 Minutes Networ(MNTX) සිට UZS
soʻm1,409.523584
1 Minutes Networ(MNTX) සිට ALL
L9.916
1 Minutes Networ(MNTX) සිට ANG
ƒ0.211936
1 Minutes Networ(MNTX) සිට AWG
ƒ0.21312
1 Minutes Networ(MNTX) සිට BBD
$0.2368
1 Minutes Networ(MNTX) සිට BAM
KM0.200096
1 Minutes Networ(MNTX) සිට BIF
Fr348.2144
1 Minutes Networ(MNTX) සිට BND
$0.15392
1 Minutes Networ(MNTX) සිට BSD
$0.1184
1 Minutes Networ(MNTX) සිට JMD
$18.96176
1 Minutes Networ(MNTX) සිට KHR
477.4184
1 Minutes Networ(MNTX) සිට KMF
Fr49.728
1 Minutes Networ(MNTX) සිට LAK
2,573.912992
1 Minutes Networ(MNTX) සිට LKR
රු36.0528
1 Minutes Networ(MNTX) සිට MDL
L2.023456
1 Minutes Networ(MNTX) සිට MGA
Ar533.3328
1 Minutes Networ(MNTX) සිට MOP
P0.946016
1 Minutes Networ(MNTX) සිට MVR
1.82336
1 Minutes Networ(MNTX) සිට MWK
MK204.84384
1 Minutes Networ(MNTX) සිට MZN
MT7.57168
1 Minutes Networ(MNTX) සිට NPR
रु16.77728
1 Minutes Networ(MNTX) සිට PYG
839.6928
1 Minutes Networ(MNTX) සිට RWF
Fr171.5616
1 Minutes Networ(MNTX) සිට SBD
$0.974432
1 Minutes Networ(MNTX) සිට SCR
1.759424
1 Minutes Networ(MNTX) සිට SRD
$4.5584
1 Minutes Networ(MNTX) සිට SVC
$1.033632
1 Minutes Networ(MNTX) සිට SZL
L2.051872
1 Minutes Networ(MNTX) සිට TMT
m0.415584
1 Minutes Networ(MNTX) සිට TND
د.ت0.34928
1 Minutes Networ(MNTX) සිට TTD
$0.800384
1 Minutes Networ(MNTX) සිට UGX
Sh413.9264
1 Minutes Networ(MNTX) සිට XAF
Fr67.2512
1 Minutes Networ(MNTX) සිට XCD
$0.31968
1 Minutes Networ(MNTX) සිට XOF
Fr67.2512
1 Minutes Networ(MNTX) සිට XPF
Fr12.1952
1 Minutes Networ(MNTX) සිට BWP
P1.590112
1 Minutes Networ(MNTX) සිට BZD
$0.2368
1 Minutes Networ(MNTX) සිට CVE
$11.347456
1 Minutes Networ(MNTX) සිට DJF
Fr20.9568
1 Minutes Networ(MNTX) සිට DOP
$7.614304
1 Minutes Networ(MNTX) සිට DZD
د.ج15.448832
1 Minutes Networ(MNTX) සිට FJD
$0.269952
1 Minutes Networ(MNTX) සිට GNF
Fr1,029.488
1 Minutes Networ(MNTX) සිට GTQ
Q0.906944
1 Minutes Networ(MNTX) සිට GYD
$24.764544
1 Minutes Networ(MNTX) සිට ISK
kr14.9184

Minutes Networ සම්පත්

Minutes Networ පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Minutes Networ වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Minutes Networ පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Minutes Networ (MNTX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MNTX හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.1184 USD වේ.
MNTX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MNTX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.1184 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Minutes Networ හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MNTX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 9.20M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MNTX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MNTX හි සංසරණ සැපයුම 77.67M USD වේ.
MNTX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.5035847309180984 USD ක ATH මිලක් MNTX අත්කර ගති.
MNTX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.12356632139260672 USD ක ATL මිලක් MNTX අත්කර ගති.
MNTX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MNTX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 96.43 USD වේ.
මේ වසර තුලදී MNTX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MNTX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MNTX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:54:58 (UTC+8)

Minutes Networ (MNTX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

MNTX-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

MNTX
MNTX
USD
USD

1 MNTX = 0.1184 USD

MNTX වෙළඳාම

MNTX/USDT
$0.1184
$0.1184$0.1184
-2.94%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,426.35
$102,426.35$102,426.35

+0.41%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,364.65
$3,364.65$3,364.65

+1.96%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.84
$157.84$157.84

+1.23%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1293
$1.1293$1.1293

+31.62%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,426.35
$102,426.35$102,426.35

+0.41%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,364.65
$3,364.65$3,364.65

+1.96%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.84
$157.84$157.84

+1.23%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2336
$2.2336$2.2336

-0.04%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012202
$0.012202$0.012202

+205.05%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.009700
$0.009700$0.009700

+870.00%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.358
$4.358$4.358

+335.80%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007741
$0.007741$0.007741

+262.74%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1144
$0.1144$0.1144

+128.80%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002301
$0.00002301$0.00002301

+113.64%