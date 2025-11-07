හුවමාරුවDEX+
සජීවී Mitosis සඳහා අද මිල 0.08932 USD කි. MITO සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MITO මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MITO ගැන වැඩි විස්තර

MITO මිල තොරතුරු

MITO යනු කුමක්ද

MITO ධවල පත්‍රිකාව

MITO නිල වෙබ් අඩවිය

MITO ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MITO මිල පුරෝකථනය

MITO ඉතිහාසය

MITO මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

MITO-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

MITO තත්කාල ගනුදෙනු

MITO USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

Mitosis ලාංඡනය

Mitosis මිල(MITO)

1 MITO සිට USD සජීවී මිල:

$0.08923
+2.97%1D
USD
Mitosis (MITO) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:54:35 (UTC+8)

Mitosis (MITO) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0792
පැය 24 පහළ
$ 0.11229
24H ඉහළ

$ 0.0792
$ 0.11229
--
--
+0.03%

+2.97%

-11.35%

-11.35%

Mitosis (MITO) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.08932. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0792 ක අවම අගයක් සහ $ 0.11229 ක උපරිම අගයක් අතර MITO වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MITOහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MITO පසුගිය පැය තුල, +0.03% කින්, පැය 24 තුල, +2.97% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -11.35% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Mitosis (MITO) වෙළඳපල තොරතුරු

$ 17.53M
$ 344.89K
$ 89.32M
196.27M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.62%

BSC

Mitosis හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 17.53M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 344.89K වේ. මුළු සැපයුම 196.27M සමඟින් MITO හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 89.32M කි.

Mitosis (MITO) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Mitosisහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0025737+2.97%
දින 30 යි$ -0.06609-42.53%
දින 60 යි$ -0.13268-59.77%
දින 90 යි$ +0.07932+793.20%
Mitosis අද මිල වෙනස

අද, MITO එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0025737 (+2.97%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Mitosis දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.06609 (-42.53%) කින් ඉහළ ගියේය.

Mitosis දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, MITO එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.13268 (-59.77%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Mitosis දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.07932 (+793.20%), කින් චලනය විය.

Mitosis (MITO) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Mitosis මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Mitosis (MITO) යනු කුමක්ද

Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.

MEXC වෙතින් Mitosis ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Mitosis ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MITO ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Mitosis ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Mitosis මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Mitosis මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Mitosis (MITO) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Mitosis (MITO) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Mitosis සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Mitosis මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Mitosis (MITO) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MitosisMITO හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MITO ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Mitosis (MITO) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Mitosis මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Mitosis MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MITO දේශීය මුදල් වෙත

1 Mitosis(MITO) සිට VND
2,350.4558
1 Mitosis(MITO) සිට AUD
A$0.1375528
1 Mitosis(MITO) සිට GBP
0.0678832
1 Mitosis(MITO) සිට EUR
0.0768152
1 Mitosis(MITO) සිට USD
$0.08932
1 Mitosis(MITO) සිට MYR
RM0.3724644
1 Mitosis(MITO) සිට TRY
3.769304
1 Mitosis(MITO) සිට JPY
¥13.66596
1 Mitosis(MITO) සිට ARS
ARS$129.6363684
1 Mitosis(MITO) සිට RUB
7.2563568
1 Mitosis(MITO) සිට INR
7.922684
1 Mitosis(MITO) සිට IDR
Rp1,488.6660712
1 Mitosis(MITO) සිට PHP
5.2823848
1 Mitosis(MITO) සිට EGP
￡E.4.224836
1 Mitosis(MITO) සිට BRL
R$0.477862
1 Mitosis(MITO) සිට CAD
C$0.1259412
1 Mitosis(MITO) සිට BDT
10.8827488
1 Mitosis(MITO) සිට NGN
128.3331896
1 Mitosis(MITO) සිට COP
$342.2215412
1 Mitosis(MITO) සිට ZAR
R.1.5523816
1 Mitosis(MITO) සිට UAH
3.7523332
1 Mitosis(MITO) සිට TZS
T.Sh.219.45924
1 Mitosis(MITO) සිට VES
Bs20.36496
1 Mitosis(MITO) සිට CLP
$84.22876
1 Mitosis(MITO) සිට PKR
Rs25.0819492
1 Mitosis(MITO) සිට KZT
46.9358736
1 Mitosis(MITO) සිට THB
฿2.8912884
1 Mitosis(MITO) සිට TWD
NT$2.7653472
1 Mitosis(MITO) සිට AED
د.إ0.3278044
1 Mitosis(MITO) සිට CHF
Fr0.071456
1 Mitosis(MITO) සිට HKD
HK$0.6940164
1 Mitosis(MITO) සිට AMD
֏34.155968
1 Mitosis(MITO) සිට MAD
.د.م0.8333556
1 Mitosis(MITO) සිට MXN
$1.6577792
1 Mitosis(MITO) සිට SAR
ريال0.33495
1 Mitosis(MITO) සිට ETB
Br13.7454548
1 Mitosis(MITO) සිට KES
KSh11.5392508
1 Mitosis(MITO) සිට JOD
د.أ0.06332788
1 Mitosis(MITO) සිට PLN
0.3286976
1 Mitosis(MITO) සිට RON
лв0.393008
1 Mitosis(MITO) සිට SEK
kr0.8556856
1 Mitosis(MITO) සිට BGN
лв0.1509508
1 Mitosis(MITO) සිට HUF
Ft29.9123748
1 Mitosis(MITO) සිට CZK
1.884652
1 Mitosis(MITO) සිට KWD
د.ك0.02733192
1 Mitosis(MITO) සිට ILS
0.2920764
1 Mitosis(MITO) සිට BOB
Bs0.616308
1 Mitosis(MITO) සිට AZN
0.151844
1 Mitosis(MITO) සිට TJS
SM0.8235304
1 Mitosis(MITO) සිට GEL
0.2420572
1 Mitosis(MITO) සිට AOA
Kz81.8698188
1 Mitosis(MITO) සිට BHD
.د.ب0.03367364
1 Mitosis(MITO) සිට BMD
$0.08932
1 Mitosis(MITO) සිට DKK
kr0.5779004
1 Mitosis(MITO) සිට HNL
L2.3526888
1 Mitosis(MITO) සිට MUR
4.099788
1 Mitosis(MITO) සිට NAD
$1.549702
1 Mitosis(MITO) සිට NOK
kr0.911064
1 Mitosis(MITO) සිට NZD
$0.1580964
1 Mitosis(MITO) සිට PAB
B/.0.08932
1 Mitosis(MITO) සිට PGK
K0.375144
1 Mitosis(MITO) සිට QAR
ر.ق0.3251248
1 Mitosis(MITO) සිට RSD
дин.9.0740188
1 Mitosis(MITO) සිට UZS
soʻm1,063.3331632
1 Mitosis(MITO) සිට ALL
L7.48055
1 Mitosis(MITO) සිට ANG
ƒ0.1598828
1 Mitosis(MITO) සිට AWG
ƒ0.160776
1 Mitosis(MITO) සිට BBD
$0.17864
1 Mitosis(MITO) සිට BAM
KM0.1509508
1 Mitosis(MITO) සිට BIF
Fr262.69012
1 Mitosis(MITO) සිට BND
$0.116116
1 Mitosis(MITO) සිට BSD
$0.08932
1 Mitosis(MITO) සිට JMD
$14.304598
1 Mitosis(MITO) සිට KHR
360.16057
1 Mitosis(MITO) සිට KMF
Fr37.5144
1 Mitosis(MITO) සිට LAK
1,941.7390916
1 Mitosis(MITO) සිට LKR
රු27.19794
1 Mitosis(MITO) සිට MDL
L1.5264788
1 Mitosis(MITO) සිට MGA
Ar402.34194
1 Mitosis(MITO) සිට MOP
P0.7136668
1 Mitosis(MITO) සිට MVR
1.375528
1 Mitosis(MITO) සිට MWK
MK154.532532
1 Mitosis(MITO) සිට MZN
MT5.712014
1 Mitosis(MITO) සිට NPR
रु12.656644
1 Mitosis(MITO) සිට PYG
633.45744
1 Mitosis(MITO) සිට RWF
Fr129.42468
1 Mitosis(MITO) සිට SBD
$0.7351036
1 Mitosis(MITO) සිට SCR
1.3272952
1 Mitosis(MITO) සිට SRD
$3.43882
1 Mitosis(MITO) සිට SVC
$0.7797636
1 Mitosis(MITO) සිට SZL
L1.5479156
1 Mitosis(MITO) සිට TMT
m0.3135132
1 Mitosis(MITO) සිට TND
د.ت0.263494
1 Mitosis(MITO) සිට TTD
$0.6038032
1 Mitosis(MITO) සිට UGX
Sh312.26272
1 Mitosis(MITO) සිට XAF
Fr50.73376
1 Mitosis(MITO) සිට XCD
$0.241164
1 Mitosis(MITO) සිට XOF
Fr50.73376
1 Mitosis(MITO) සිට XPF
Fr9.19996
1 Mitosis(MITO) සිට BWP
P1.1995676
1 Mitosis(MITO) සිට BZD
$0.17864
1 Mitosis(MITO) සිට CVE
$8.5604288
1 Mitosis(MITO) සිට DJF
Fr15.80964
1 Mitosis(MITO) සිට DOP
$5.7441692
1 Mitosis(MITO) සිට DZD
د.ج11.6544736
1 Mitosis(MITO) සිට FJD
$0.2036496
1 Mitosis(MITO) සිට GNF
Fr776.6374
1 Mitosis(MITO) සිට GTQ
Q0.6841912
1 Mitosis(MITO) සිට GYD
$18.6821712
1 Mitosis(MITO) සිට ISK
kr11.25432

Mitosis පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Mitosis වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Mitosis පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Mitosis (MITO) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MITO හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.08932 USD වේ.
MITO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MITO සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.08932 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Mitosis හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MITO සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 17.53M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MITO හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MITO හි සංසරණ සැපයුම 196.27M USD වේ.
MITO හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් MITO අත්කර ගති.
MITO හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් MITO අත්කර ගති.
MITO හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MITO සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 344.89K USD වේ.
මේ වසර තුලදී MITO වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MITO මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MITO මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:54:35 (UTC+8)

Mitosis (MITO) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

