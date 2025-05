MINX TOKEN (MINX) යනු කුමක්ද

Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.

MEXC වෙතින් MINX TOKEN ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ MINX TOKEN ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MINX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ MINX TOKEN ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ MINX TOKEN මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

MINX TOKEN මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ MINX TOKEN,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MINX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ MINX TOKENමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

MINX TOKEN මිල ඉතිහාසය

MINXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MINXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ MINX TOKEN මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

MINX TOKEN (MINX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MINX TOKEN මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් MINX TOKEN MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1MINX සිට VNDවෙත ₫ 2,630.7666 1MINX සිට AUDවෙත A$ 0.15903 1MINX සිට GBPවෙත £ 0.07695 1MINX සිට EURවෙත € 0.091314 1MINX සිට USDවෙත $ 0.1026 1MINX සිට MYRවෙත RM 0.439128 1MINX සිට TRYවෙත ₺ 3.976776 1MINX සිට JPYවෙත ¥ 14.960106 1MINX සිට RUBවෙත ₽ 8.245962 1MINX සිට INRවෙත ₹ 8.785638 1MINX සිට IDRවෙත Rp 1,681.966944 1MINX සිට KRWවෙත ₩ 142.89615 1MINX සිට PHPවෙත ₱ 5.724054 1MINX සිට EGPවෙත £E. 5.173092 1MINX සිට BRLවෙත R$ 0.577638 1MINX සිට CADවෙත C$ 0.142614 1MINX සිට BDTවෙත ৳ 12.442302 1MINX සිට NGNවෙත ₦ 164.16 1MINX සිට UAHවෙත ₴ 4.253796 1MINX සිට VESවෙත Bs 9.4392 1MINX සිට PKRවෙත Rs 28.827522 1MINX සිට KZTවෙත ₸ 52.373196 1MINX සිට THBවෙත ฿ 3.423762 1MINX සිට TWDවෙත NT$ 3.096468 1MINX සිට AEDවෙත د.إ 0.376542 1MINX සිට CHFවෙත Fr 0.085158 1MINX සිට HKDවෙත HK$ 0.80028 1MINX සිට MADවෙත .د.م 0.957258 1MINX සිට MXNවෙත $ 1.987362

MINX TOKEN පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MINX TOKEN පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද MINX TOKEN (MINX) හි මිල කීයද? MINX TOKEN (MINX)හි සජීවී මිල 0.1026 USD වේ. MINX TOKEN (MINX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? MINX TOKEN හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 243.06K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MINXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1026 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. MINX TOKEN (MINX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? MINX TOKEN (MINX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2.37M USD වේ. MINX TOKEN (MINX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, MINX TOKEN (MINX) හි ඉහළම මිල 1.2 USD වේ. MINX TOKEN (MINX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? MINX TOKEN (MINX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 75.36K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

