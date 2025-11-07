හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Mindfak සඳහා අද මිල 0.001297 USD කි. MINDFAK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MINDFAK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Mindfak සඳහා අද මිල 0.001297 USD කි. MINDFAK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි MINDFAK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

MINDFAK ගැන වැඩි විස්තර

MINDFAK මිල තොරතුරු

MINDFAK යනු කුමක්ද

MINDFAK නිල වෙබ් අඩවිය

MINDFAK ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MINDFAK මිල පුරෝකථනය

MINDFAK ඉතිහාසය

MINDFAK මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

MINDFAK-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

MINDFAK තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Mindfak ලාංඡනය

Mindfak මිල(MINDFAK)

1 MINDFAK සිට USD සජීවී මිල:

$0.001297
$0.001297$0.001297
-0.15%1D
USD
Mindfak (MINDFAK) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:23:31 (UTC+8)

Mindfak (MINDFAK) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00125
$ 0.00125$ 0.00125
පැය 24 පහළ
$ 0.001391
$ 0.001391$ 0.001391
24H ඉහළ

$ 0.00125
$ 0.00125$ 0.00125

$ 0.001391
$ 0.001391$ 0.001391

$ 0.017928448987980853
$ 0.017928448987980853$ 0.017928448987980853

$ 0.000043784948955273
$ 0.000043784948955273$ 0.000043784948955273

+0.54%

-0.15%

+66.06%

+66.06%

Mindfak (MINDFAK) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.001297. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00125 ක අවම අගයක් සහ $ 0.001391 ක උපරිම අගයක් අතර MINDFAK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. MINDFAKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.017928448987980853 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.000043784948955273 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව MINDFAK පසුගිය පැය තුල, +0.54% කින්, පැය 24 තුල, -0.15% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +66.06% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Mindfak (MINDFAK) වෙළඳපල තොරතුරු

No.2171

$ 894.93K
$ 894.93K$ 894.93K

$ 382.65K
$ 382.65K$ 382.65K

$ 894.93K
$ 894.93K$ 894.93K

690.00M
690.00M 690.00M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

100.00%

ETH

Mindfak හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 894.93K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 382.65K වේ. මුළු සැපයුම 690.00M සමඟින් MINDFAK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 690000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 894.93K කි.

Mindfak (MINDFAK) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Mindfakහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00000195-0.15%
දින 30 යි$ -0.002777-68.17%
දින 60 යි$ -0.008433-86.68%
දින 90 යි$ -0.002703-67.58%
Mindfak අද මිල වෙනස

අද, MINDFAK එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.00000195 (-0.15%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Mindfak දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.002777 (-68.17%) කින් ඉහළ ගියේය.

Mindfak දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, MINDFAK එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.008433 (-86.68%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Mindfak දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.002703 (-67.58%), කින් චලනය විය.

Mindfak (MINDFAK) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Mindfak මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Mindfak (MINDFAK) යනු කුමක්ද

Mindfak will fak your favourite memecoins and rebuild the trust in Crypto. He doesn't just talk, he walks the walk.

MEXC වෙතින් Mindfak ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Mindfak ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MINDFAK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Mindfak ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Mindfak මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Mindfak මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Mindfak (MINDFAK) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Mindfak (MINDFAK) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Mindfak සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Mindfak මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Mindfak (MINDFAK) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

MindfakMINDFAK හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් MINDFAK ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Mindfak (MINDFAK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Mindfak මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Mindfak MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MINDFAK දේශීය මුදල් වෙත

1 Mindfak(MINDFAK) සිට VND
34.130555
1 Mindfak(MINDFAK) සිට AUD
A$0.00199738
1 Mindfak(MINDFAK) සිට GBP
0.00098572
1 Mindfak(MINDFAK) සිට EUR
0.00111542
1 Mindfak(MINDFAK) සිට USD
$0.001297
1 Mindfak(MINDFAK) සිට MYR
RM0.00540849
1 Mindfak(MINDFAK) සිට TRY
0.05472043
1 Mindfak(MINDFAK) සිට JPY
¥0.198441
1 Mindfak(MINDFAK) සිට ARS
ARS$1.88242689
1 Mindfak(MINDFAK) සිට RUB
0.10538125
1 Mindfak(MINDFAK) සිට INR
0.11503093
1 Mindfak(MINDFAK) සිට IDR
Rp21.61665802
1 Mindfak(MINDFAK) සිට PHP
0.07663973
1 Mindfak(MINDFAK) සිට EGP
￡E.0.06133513
1 Mindfak(MINDFAK) සිට BRL
R$0.00692598
1 Mindfak(MINDFAK) සිට CAD
C$0.00182877
1 Mindfak(MINDFAK) සිට BDT
0.15802648
1 Mindfak(MINDFAK) සිට NGN
1.86350366
1 Mindfak(MINDFAK) සිට COP
$4.96933877
1 Mindfak(MINDFAK) සිට ZAR
R.0.02252889
1 Mindfak(MINDFAK) සිට UAH
0.05448697
1 Mindfak(MINDFAK) සිට TZS
T.Sh.3.19457585
1 Mindfak(MINDFAK) සිට VES
Bs0.295716
1 Mindfak(MINDFAK) සිට CLP
$1.223071
1 Mindfak(MINDFAK) සිට PKR
Rs0.36421057
1 Mindfak(MINDFAK) සිට KZT
0.68154756
1 Mindfak(MINDFAK) සිට THB
฿0.04199686
1 Mindfak(MINDFAK) සිට TWD
NT$0.04018106
1 Mindfak(MINDFAK) සිට AED
د.إ0.00475999
1 Mindfak(MINDFAK) සිට CHF
Fr0.0010376
1 Mindfak(MINDFAK) සිට HKD
HK$0.01007769
1 Mindfak(MINDFAK) සිට AMD
֏0.4959728
1 Mindfak(MINDFAK) සිට MAD
.د.م0.01210101
1 Mindfak(MINDFAK) සිට MXN
$0.02405935
1 Mindfak(MINDFAK) සිට SAR
ريال0.00486375
1 Mindfak(MINDFAK) සිට ETB
Br0.19959533
1 Mindfak(MINDFAK) සිට KES
KSh0.16755943
1 Mindfak(MINDFAK) සිට JOD
د.أ0.000919573
1 Mindfak(MINDFAK) සිට PLN
0.00477296
1 Mindfak(MINDFAK) සිට RON
лв0.0057068
1 Mindfak(MINDFAK) සිට SEK
kr0.01241229
1 Mindfak(MINDFAK) සිට BGN
лв0.00219193
1 Mindfak(MINDFAK) සිට HUF
Ft0.43435233
1 Mindfak(MINDFAK) සිට CZK
0.02737967
1 Mindfak(MINDFAK) සිට KWD
د.ك0.000396882
1 Mindfak(MINDFAK) සිට ILS
0.00422822
1 Mindfak(MINDFAK) සිට BOB
Bs0.0089493
1 Mindfak(MINDFAK) සිට AZN
0.0022049
1 Mindfak(MINDFAK) සිට TJS
SM0.01195834
1 Mindfak(MINDFAK) සිට GEL
0.00351487
1 Mindfak(MINDFAK) සිට AOA
Kz1.18881723
1 Mindfak(MINDFAK) සිට BHD
.د.ب0.000488969
1 Mindfak(MINDFAK) සිට BMD
$0.001297
1 Mindfak(MINDFAK) සිට DKK
kr0.00839159
1 Mindfak(MINDFAK) සිට HNL
L0.03416298
1 Mindfak(MINDFAK) සිට MUR
0.0595323
1 Mindfak(MINDFAK) සිට NAD
$0.02250295
1 Mindfak(MINDFAK) සිට NOK
kr0.0132294
1 Mindfak(MINDFAK) සිට NZD
$0.00230866
1 Mindfak(MINDFAK) සිට PAB
B/.0.001297
1 Mindfak(MINDFAK) සිට PGK
K0.0054474
1 Mindfak(MINDFAK) සිට QAR
ر.ق0.00472108
1 Mindfak(MINDFAK) සිට RSD
дин.0.13180114
1 Mindfak(MINDFAK) සිට UZS
soʻm15.44047372
1 Mindfak(MINDFAK) සිට ALL
L0.10862375
1 Mindfak(MINDFAK) සිට ANG
ƒ0.00232163
1 Mindfak(MINDFAK) සිට AWG
ƒ0.0023346
1 Mindfak(MINDFAK) සිට BBD
$0.002594
1 Mindfak(MINDFAK) සිට BAM
KM0.00219193
1 Mindfak(MINDFAK) සිට BIF
Fr3.814477
1 Mindfak(MINDFAK) සිට BND
$0.0016861
1 Mindfak(MINDFAK) සිට BSD
$0.001297
1 Mindfak(MINDFAK) සිට JMD
$0.20771455
1 Mindfak(MINDFAK) සිට KHR
5.22982825
1 Mindfak(MINDFAK) සිට KMF
Fr0.54474
1 Mindfak(MINDFAK) සිට LAK
28.19565161
1 Mindfak(MINDFAK) සිට LKR
රු0.3949365
1 Mindfak(MINDFAK) සිට MDL
L0.02216573
1 Mindfak(MINDFAK) සිට MGA
Ar5.8423365
1 Mindfak(MINDFAK) සිට MOP
P0.01036303
1 Mindfak(MINDFAK) සිට MVR
0.0199738
1 Mindfak(MINDFAK) සිට MWK
MK2.2439397
1 Mindfak(MINDFAK) සිට MZN
MT0.08294315
1 Mindfak(MINDFAK) සිට NPR
रु0.1837849
1 Mindfak(MINDFAK) සිට PYG
9.198324
1 Mindfak(MINDFAK) සිට RWF
Fr1.879353
1 Mindfak(MINDFAK) සිට SBD
$0.01067431
1 Mindfak(MINDFAK) සිට SCR
0.01927342
1 Mindfak(MINDFAK) සිට SRD
$0.0499345
1 Mindfak(MINDFAK) සිට SVC
$0.01132281
1 Mindfak(MINDFAK) සිට SZL
L0.02247701
1 Mindfak(MINDFAK) සිට TMT
m0.00455247
1 Mindfak(MINDFAK) සිට TND
د.ت0.00382615
1 Mindfak(MINDFAK) සිට TTD
$0.00876772
1 Mindfak(MINDFAK) සිට UGX
Sh4.534312
1 Mindfak(MINDFAK) සිට XAF
Fr0.736696
1 Mindfak(MINDFAK) සිට XCD
$0.0035019
1 Mindfak(MINDFAK) සිට XOF
Fr0.736696
1 Mindfak(MINDFAK) සිට XPF
Fr0.133591
1 Mindfak(MINDFAK) සිට BWP
P0.01741871
1 Mindfak(MINDFAK) සිට BZD
$0.002594
1 Mindfak(MINDFAK) සිට CVE
$0.12430448
1 Mindfak(MINDFAK) සිට DJF
Fr0.229569
1 Mindfak(MINDFAK) සිට DOP
$0.08341007
1 Mindfak(MINDFAK) සිට DZD
د.ج0.16920662
1 Mindfak(MINDFAK) සිට FJD
$0.00295716
1 Mindfak(MINDFAK) සිට GNF
Fr11.277415
1 Mindfak(MINDFAK) සිට GTQ
Q0.00993502
1 Mindfak(MINDFAK) සිට GYD
$0.27128052
1 Mindfak(MINDFAK) සිට ISK
kr0.163422

Mindfak සම්පත්

Mindfak පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Mindfak වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Mindfak පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Mindfak (MINDFAK) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද MINDFAK හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.001297 USD වේ.
MINDFAK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
MINDFAK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.001297 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Mindfak හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
MINDFAK සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 894.93K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
MINDFAK හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
MINDFAK හි සංසරණ සැපයුම 690.00M USD වේ.
MINDFAK හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.017928448987980853 USD ක ATH මිලක් MINDFAK අත්කර ගති.
MINDFAK හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.000043784948955273 USD ක ATL මිලක් MINDFAK අත්කර ගති.
MINDFAK හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
MINDFAK සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 382.65K USD වේ.
මේ වසර තුලදී MINDFAK වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව MINDFAK මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා MINDFAK මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:23:31 (UTC+8)

Mindfak (MINDFAK) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

MINDFAK-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

MINDFAK
MINDFAK
USD
USD

1 MINDFAK = 0.001297 USD

MINDFAK වෙළඳාම

MINDFAK/USDT
$0.001297
$0.001297$0.001297
-0.76%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,416.58
$102,416.58$102,416.58

+0.40%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,368.72
$3,368.72$3,368.72

+2.08%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.2029
$1.2029$1.2029

+40.19%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.07
$158.07$158.07

+1.37%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,416.58
$102,416.58$102,416.58

+0.40%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,368.72
$3,368.72$3,368.72

+2.08%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.07
$158.07$158.07

+1.37%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2387
$2.2387$2.2387

+0.18%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.011055
$0.011055$0.011055

+176.37%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.40
$30.40$30.40

+102.66%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.009694
$0.009694$0.009694

+869.40%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.431
$4.431$4.431

+343.10%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007904
$0.007904$0.007904

+270.38%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1102
$0.1102$0.1102

+120.40%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002167
$0.00002167$0.00002167

+101.20%