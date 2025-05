Matrix AI Network (MAN) යනු කුමක්ද

The Matrix AI Network, inspired by the film Matrix, was established in 2017. Ever since then, we have been working on 1.0 applying AI to optimize the MATRIX public chain, and on 2.0 constructing a decentralized AI economy. Starting from 2023, we are into Matrix 3.0, which we blend neuroscience with deliverables from 1.0 and 2.0. Essentially, we use brain signal for Avatar Intelligence (AvI) realizing the scenario imagined by the Matrix films where human brain is uploaded to the Internet. This means everyone will have his/her own digital avatar in the Metaverse.

MEXC වෙතින් Matrix AI Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



Matrix AI Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Matrix AI Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MAN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Matrix AI Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Matrix AI Network මිල ඉතිහාසය

MANහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MANහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Matrix AI Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

MAN දේශීය මුදල් වෙත

Matrix AI Network සම්පත්

Matrix AI Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Matrix AI Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Matrix AI Network (MAN) හි මිල කීයද? Matrix AI Network (MAN)හි සජීවී මිල 0.01228 USD වේ. Matrix AI Network (MAN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Matrix AI Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 5.66M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MANහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01228 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Matrix AI Network (MAN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Matrix AI Network (MAN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 461.22M USD වේ. Matrix AI Network (MAN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Matrix AI Network (MAN) හි ඉහළම මිල 0.08 USD වේ. Matrix AI Network (MAN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Matrix AI Network (MAN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 32.80K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

