Major (MAJOR) යනු කුමක්ද

Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

MEXC වෙතින් Major ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Major ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට MAJOR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Major ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Major මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Major මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Major,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. MAJOR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Majorමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Major මිල ඉතිහාසය

MAJORහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් MAJORහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Major මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Major (MAJOR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Major මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Major MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

MAJOR දේශීය මුදල් වෙත

1MAJOR සිට VNDවෙත ₫ 7,048.96731 1MAJOR සිට AUDවෙත A$ 0.4261105 1MAJOR සිට GBPවෙත £ 0.2061825 1MAJOR සිට EURවෙත € 0.2446699 1MAJOR සිට USDවෙත $ 0.27491 1MAJOR සිට MYRවෙත RM 1.1766148 1MAJOR සිට TRYවෙත ₺ 10.6555116 1MAJOR සිට JPYවෙත ¥ 40.0791289 1MAJOR සිට RUBවෙත ₽ 22.0945167 1MAJOR සිට INRවෙත ₹ 23.5515397 1MAJOR සිට IDRවෙත Rp 4,506.7205904 1MAJOR සිට KRWවෙත ₩ 383.416977 1MAJOR සිට PHPවෙත ₱ 15.3372289 1MAJOR සිට EGPවෙත £E. 13.8609622 1MAJOR සිට BRLවෙත R$ 1.5477433 1MAJOR සිට CADවෙත C$ 0.3821249 1MAJOR සිට BDTවෙත ৳ 33.3383357 1MAJOR සිට NGNවෙත ₦ 439.856 1MAJOR සිට UAHවෙත ₴ 11.3977686 1MAJOR සිට VESවෙත Bs 25.29172 1MAJOR සිට PKRවෙත Rs 77.2414627 1MAJOR සිට KZTවෙත ₸ 140.3305586 1MAJOR සිට THBවෙත ฿ 9.1847431 1MAJOR සිට TWDවෙත NT$ 8.2967838 1MAJOR සිට AEDවෙත د.إ 1.0089197 1MAJOR සිට CHFවෙත Fr 0.2281753 1MAJOR සිට HKDවෙත HK$ 2.144298 1MAJOR සිට MADවෙත .د.م 2.5649103 1MAJOR සිට MXNවෙත $ 5.3277558

Major සම්පත්

Major පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Major පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Major (MAJOR) හි මිල කීයද? Major (MAJOR)හි සජීවී මිල 0.27491 USD වේ. Major (MAJOR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Major හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 22.91M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ MAJORහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.27491 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Major (MAJOR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Major (MAJOR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 83.35M USD වේ. Major (MAJOR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Major (MAJOR) හි ඉහළම මිල 1.589 USD වේ. Major (MAJOR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Major (MAJOR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.55M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

