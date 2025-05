LoopNetwork (LOOP) යනු කුමක්ද

LoopNetwork is a digital currency framework that supports smart contracts without the adaptability and security impediments of prior frameworks like Ethereum. The project permits parties to make savvy contracts utilizing code to indicate the conduct of the virtual machine (VM) that executes the agreement's capacity. LoopNetwork endeavors to address adaptability and ease of use issues, without compromising decentralization and use the existing developer community and ecosystem.

MEXC වෙතින් LoopNetwork ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ LoopNetwork ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට LOOP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ LoopNetwork ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ LoopNetwork මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

LoopNetwork මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ LoopNetwork,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. LOOP හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ LoopNetworkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

LoopNetwork මිල ඉතිහාසය

LOOPහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් LOOPහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ LoopNetwork මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

LoopNetwork (LOOP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

LoopNetwork මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් LoopNetwork MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1LOOP සිට VNDවෙත ₫ 532.81998 1LOOP සිට AUDවෙත A$ 0.0324168 1LOOP සිට GBPවෙත £ 0.015585 1LOOP සිට EURවෙත € 0.0184942 1LOOP සිට USDවෙත $ 0.02078 1LOOP සිට MYRවෙත RM 0.0889384 1LOOP සිට TRYවෙත ₺ 0.8039782 1LOOP සිට JPYවෙත ¥ 3.0322176 1LOOP සිට RUBවෙත ₽ 1.67279 1LOOP සිට INRවෙත ₹ 1.7764822 1LOOP සිට IDRවෙත Rp 340.6556832 1LOOP සිට KRWවෙත ₩ 29.0221792 1LOOP සිට PHPවෙත ₱ 1.1597318 1LOOP සිට EGPවෙත £E. 1.042117 1LOOP සිට BRLවෙත R$ 0.1167836 1LOOP සිට CADවෙත C$ 0.0288842 1LOOP සිට BDTවෙත ৳ 2.5264324 1LOOP සිට NGNවෙත ₦ 33.248 1LOOP සිට UAHවෙත ₴ 0.86237 1LOOP සිට VESවෙත Bs 1.91176 1LOOP සිට PKRවෙත Rs 5.8566352 1LOOP සිට KZTවෙත ₸ 10.6181644 1LOOP සිට THBවෙත ฿ 0.691974 1LOOP සිට TWDවෙත NT$ 0.6271404 1LOOP සිට AEDවෙත د.إ 0.0762626 1LOOP සිට CHFවෙත Fr 0.0172474 1LOOP සිට HKDවෙත HK$ 0.162084 1LOOP සිට MADවෙත .د.م 0.1930462 1LOOP සිට MXNවෙත $ 0.402093

LoopNetwork සම්පත්

LoopNetwork පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: LoopNetwork පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද LoopNetwork (LOOP) හි මිල කීයද? LoopNetwork (LOOP)හි සජීවී මිල 0.02078 USD වේ. LoopNetwork (LOOP) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? LoopNetwork හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ LOOPහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02078 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. LoopNetwork (LOOP) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? LoopNetwork (LOOP) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. LoopNetwork (LOOP) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, LoopNetwork (LOOP) හි ඉහළම මිල 0.2854 USD වේ. LoopNetwork (LOOP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? LoopNetwork (LOOP) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 8.07K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

