Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.

MEXC වෙතින් ChainLink ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



ChainLink මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ChainLink,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. LINK හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ChainLinkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ChainLink මිල ඉතිහාසය

LINKහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් LINKහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ChainLink මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ChainLink (LINK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ChainLink මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ChainLink MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1LINK සිට VNDවෙත ₫ 425 384,19 1LINK සිට AUDවෙත A$ 25,7145 1LINK සිට GBPවෙත £ 12,4425 1LINK සිට EURවෙත € 14,7651 1LINK සිට USDවෙත $ 16,59 1LINK සිට MYRවෙත RM 71,0052 1LINK සිට TRYවෙත ₺ 643,0284 1LINK සිට JPYවෙත ¥ 2 421,8082 1LINK සිට RUBවෙත ₽ 1 333,3383 1LINK සිට INRවෙත ₹ 1 421,763 1LINK සිට IDRවෙත Rp 276 499,8894 1LINK සිට KRWවෙත ₩ 23 138,073 1LINK සිට PHPවෙත ₱ 925,5561 1LINK සිට EGPවෙත £E. 836,3019 1LINK සිට BRLවෙත R$ 93,4017 1LINK සිට CADවෙත C$ 23,0601 1LINK සිට BDTවෙත ৳ 2 011,8693 1LINK සිට NGNවෙත ₦ 26 544 1LINK සිට UAHවෙත ₴ 687,8214 1LINK සිට VESවෙත Bs 1 526,28 1LINK සිට PKRවෙත Rs 4 661,2923 1LINK සිට KZTවෙත ₸ 8 468,5314 1LINK සිට THBවෙත ฿ 554,2719 1LINK සිට TWDවෙත NT$ 501,3498 1LINK සිට AEDවෙත د.إ 60,8853 1LINK සිට CHFවෙත Fr 13,7697 1LINK සිට HKDවෙත HK$ 129,402 1LINK සිට MADවෙත .د.م 154,7847 1LINK සිට MXNවෙත $ 321,5142

ChainLink පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ChainLink පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ChainLink (LINK) හි මිල කීයද? ChainLink (LINK)හි සජීවී මිල 16,59 USD වේ. ChainLink (LINK) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ChainLink හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 10,90B USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ LINKහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 16,59 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ChainLink (LINK) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ChainLink (LINK) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 657,10M USD වේ. ChainLink (LINK) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ChainLink (LINK) හි ඉහළම මිල 52,922 USD වේ. ChainLink (LINK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ChainLink (LINK) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 22,77M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

