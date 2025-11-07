හුවමාරුවDEX+
සජීවී LINEA සඳහා අද මිල 0.01164 USD කි. LINEA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LINEA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී LINEA සඳහා අද මිල 0.01164 USD කි. LINEA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි LINEA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

LINEA ගැන වැඩි විස්තර

LINEA මිල තොරතුරු

LINEA යනු කුමක්ද

LINEA ධවල පත්‍රිකාව

LINEA නිල වෙබ් අඩවිය

LINEA ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LINEA මිල පුරෝකථනය

LINEA ඉතිහාසය

LINEA මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

LINEA-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

LINEA තත්කාල ගනුදෙනු

LINEA USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

LINEA ලාංඡනය

LINEA මිල(LINEA)

1 LINEA සිට USD සජීවී මිල:

$0.01164
$0.01164
+0.69%1D
USD
LINEA (LINEA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:21:25 (UTC+8)

LINEA (LINEA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.01111
$ 0.01111
පැය 24 පහළ
$ 0.01228
$ 0.01228
24H ඉහළ

$ 0.01111
$ 0.01111

$ 0.01228
$ 0.01228

$ 0.04657278430753583
$ 0.04657278430753583

$ 0.007196492054667389
$ 0.007196492054667389

+1.39%

+0.69%

-7.48%

-7.48%

LINEA (LINEA) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.01164. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.01111 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01228 ක උපරිම අගයක් අතර LINEA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. LINEAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.04657278430753583 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.007196492054667389 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව LINEA පසුගිය පැය තුල, +1.39% කින්, පැය 24 තුල, +0.69% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.48% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

LINEA (LINEA) වෙළඳපල තොරතුරු

No.184

$ 180.21M
$ 180.21M

$ 1.62M
$ 1.62M

$ 838.20M
$ 838.20M

15.48B
15.48B

72,009,990,000
72,009,990,000

72,009,990,000
72,009,990,000

21.50%

0.01%

LINEA

LINEA හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 180.21M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 1.62M වේ. මුළු සැපයුම 15.48B සමඟින් LINEA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 72009990000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 838.20M කි.

LINEA (LINEA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා LINEAහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0000798+0.69%
දින 30 යි$ -0.01446-55.41%
දින 60 යි$ +0.00664+132.80%
දින 90 යි$ +0.00664+132.80%
LINEA අද මිල වෙනස

අද, LINEA එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0000798 (+0.69%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

LINEA දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.01446 (-55.41%) කින් ඉහළ ගියේය.

LINEA දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, LINEA එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.00664 (+132.80%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

LINEA දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.00664 (+132.80%), කින් චලනය විය.

LINEA (LINEA) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් LINEA මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

LINEA (LINEA) යනු කුමක්ද

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

MEXC වෙතින් LINEA ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ LINEA ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට LINEA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ LINEA ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ LINEA මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

LINEA මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ LINEA (LINEA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ LINEA (LINEA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? LINEA සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් LINEA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

LINEA (LINEA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

LINEALINEA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් LINEA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

LINEA (LINEA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

LINEA මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් LINEA MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

LINEA දේශීය මුදල් වෙත

1 LINEA(LINEA) සිට VND
306.3066
1 LINEA(LINEA) සිට AUD
A$0.0179256
1 LINEA(LINEA) සිට GBP
0.0088464
1 LINEA(LINEA) සිට EUR
0.0100104
1 LINEA(LINEA) සිට USD
$0.01164
1 LINEA(LINEA) සිට MYR
RM0.0485388
1 LINEA(LINEA) සිට TRY
0.491208
1 LINEA(LINEA) සිට JPY
¥1.78092
1 LINEA(LINEA) සිට ARS
ARS$16.8939468
1 LINEA(LINEA) සිට RUB
0.9456336
1 LINEA(LINEA) සිට INR
1.0325844
1 LINEA(LINEA) සිට IDR
Rp193.9999224
1 LINEA(LINEA) සිට PHP
0.687924
1 LINEA(LINEA) සිට EGP
￡E.0.5504556
1 LINEA(LINEA) සිට BRL
R$0.062274
1 LINEA(LINEA) සිට CAD
C$0.0164124
1 LINEA(LINEA) සිට BDT
1.4182176
1 LINEA(LINEA) සිට NGN
16.7241192
1 LINEA(LINEA) සිට COP
$44.5976124
1 LINEA(LINEA) සිට ZAR
R.0.2021868
1 LINEA(LINEA) සිට UAH
0.4889964
1 LINEA(LINEA) සිට TZS
T.Sh.28.669902
1 LINEA(LINEA) සිට VES
Bs2.65392
1 LINEA(LINEA) සිට CLP
$10.97652
1 LINEA(LINEA) සිට PKR
Rs3.2686284
1 LINEA(LINEA) සිට KZT
6.1165872
1 LINEA(LINEA) සිට THB
฿0.3769032
1 LINEA(LINEA) සිට TWD
NT$0.3604908
1 LINEA(LINEA) සිට AED
د.إ0.0427188
1 LINEA(LINEA) සිට CHF
Fr0.009312
1 LINEA(LINEA) සිට HKD
HK$0.0904428
1 LINEA(LINEA) සිට AMD
֏4.451136
1 LINEA(LINEA) සිට MAD
.د.م0.1086012
1 LINEA(LINEA) සිට MXN
$0.2160384
1 LINEA(LINEA) සිට SAR
ريال0.04365
1 LINEA(LINEA) සිට ETB
Br1.7912796
1 LINEA(LINEA) සිට KES
KSh1.5037716
1 LINEA(LINEA) සිට JOD
د.أ0.00825276
1 LINEA(LINEA) සිට PLN
0.0428352
1 LINEA(LINEA) සිට RON
лв0.051216
1 LINEA(LINEA) සිට SEK
kr0.1113948
1 LINEA(LINEA) සිට BGN
лв0.0196716
1 LINEA(LINEA) සිට HUF
Ft3.8981196
1 LINEA(LINEA) සිට CZK
0.2457204
1 LINEA(LINEA) සිට KWD
د.ك0.00356184
1 LINEA(LINEA) සිට ILS
0.0379464
1 LINEA(LINEA) සිට BOB
Bs0.080316
1 LINEA(LINEA) සිට AZN
0.019788
1 LINEA(LINEA) සිට TJS
SM0.1073208
1 LINEA(LINEA) සිට GEL
0.0315444
1 LINEA(LINEA) සිට AOA
Kz10.6691076
1 LINEA(LINEA) සිට BHD
.د.ب0.00438828
1 LINEA(LINEA) සිට BMD
$0.01164
1 LINEA(LINEA) සිට DKK
kr0.0753108
1 LINEA(LINEA) සිට HNL
L0.3065976
1 LINEA(LINEA) සිට MUR
0.534276
1 LINEA(LINEA) සිට NAD
$0.201954
1 LINEA(LINEA) සිට NOK
kr0.118728
1 LINEA(LINEA) සිට NZD
$0.0206028
1 LINEA(LINEA) සිට PAB
B/.0.01164
1 LINEA(LINEA) සිට PGK
K0.048888
1 LINEA(LINEA) සිට QAR
ر.ق0.0423696
1 LINEA(LINEA) සිට RSD
дин.1.1828568
1 LINEA(LINEA) සිට UZS
soʻm138.5714064
1 LINEA(LINEA) සිට ALL
L0.97485
1 LINEA(LINEA) සිට ANG
ƒ0.0208356
1 LINEA(LINEA) සිට AWG
ƒ0.020952
1 LINEA(LINEA) සිට BBD
$0.02328
1 LINEA(LINEA) සිට BAM
KM0.0196716
1 LINEA(LINEA) සිට BIF
Fr34.23324
1 LINEA(LINEA) සිට BND
$0.015132
1 LINEA(LINEA) සිට BSD
$0.01164
1 LINEA(LINEA) සිට JMD
$1.864146
1 LINEA(LINEA) සිට KHR
46.93539
1 LINEA(LINEA) සිට KMF
Fr4.8888
1 LINEA(LINEA) සිට LAK
253.0434732
1 LINEA(LINEA) සිට LKR
රු3.54438
1 LINEA(LINEA) සිට MDL
L0.1989276
1 LINEA(LINEA) සිට MGA
Ar52.43238
1 LINEA(LINEA) සිට MOP
P0.0930036
1 LINEA(LINEA) සිට MVR
0.179256
1 LINEA(LINEA) සිට MWK
MK20.138364
1 LINEA(LINEA) සිට MZN
MT0.744378
1 LINEA(LINEA) සිට NPR
रु1.649388
1 LINEA(LINEA) සිට PYG
82.55088
1 LINEA(LINEA) සිට RWF
Fr16.86636
1 LINEA(LINEA) සිට SBD
$0.0957972
1 LINEA(LINEA) සිට SCR
0.1729704
1 LINEA(LINEA) සිට SRD
$0.44814
1 LINEA(LINEA) සිට SVC
$0.1016172
1 LINEA(LINEA) සිට SZL
L0.2017212
1 LINEA(LINEA) සිට TMT
m0.0408564
1 LINEA(LINEA) සිට TND
د.ت0.034338
1 LINEA(LINEA) සිට TTD
$0.0786864
1 LINEA(LINEA) සිට UGX
Sh40.69344
1 LINEA(LINEA) සිට XAF
Fr6.61152
1 LINEA(LINEA) සිට XCD
$0.031428
1 LINEA(LINEA) සිට XOF
Fr6.61152
1 LINEA(LINEA) සිට XPF
Fr1.19892
1 LINEA(LINEA) සිට BWP
P0.1563252
1 LINEA(LINEA) සිට BZD
$0.02328
1 LINEA(LINEA) සිට CVE
$1.1155776
1 LINEA(LINEA) සිට DJF
Fr2.06028
1 LINEA(LINEA) සිට DOP
$0.7485684
1 LINEA(LINEA) සිට DZD
د.ج1.5185544
1 LINEA(LINEA) සිට FJD
$0.0265392
1 LINEA(LINEA) සිට GNF
Fr101.2098
1 LINEA(LINEA) සිට GTQ
Q0.0891624
1 LINEA(LINEA) සිට GYD
$2.4346224
1 LINEA(LINEA) සිට ISK
kr1.46664

LINEA සම්පත්

LINEA පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල LINEA වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: LINEA පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

LINEA (LINEA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද LINEA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01164 USD වේ.
LINEA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
LINEA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01164 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
LINEA හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
LINEA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 180.21M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
LINEA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
LINEA හි සංසරණ සැපයුම 15.48B USD වේ.
LINEA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.04657278430753583 USD ක ATH මිලක් LINEA අත්කර ගති.
LINEA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.007196492054667389 USD ක ATL මිලක් LINEA අත්කර ගති.
LINEA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
LINEA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 1.62M USD වේ.
මේ වසර තුලදී LINEA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව LINEA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා LINEA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:21:25 (UTC+8)

LINEA (LINEA) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

LINEA-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

LINEA
LINEA
USD
USD

1 LINEA = 0.01164 USD

LINEA වෙළඳාම

LINEA/USDC
$0.01167
$0.01167
+1.12%
LINEA/USDT
$0.01164
$0.01164
+0.77%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

$102,346.02

$3,365.09

$1.2074

$157.89

$1.0004

$102,346.02

$3,365.09

$157.89

$2.2359

$1.0004

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.011016

$30.39

$0.008582

$4.430

$0.007637

$0.1148

$0.00002187

