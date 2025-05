iMe Lab (LIME) යනු කුමක්ද

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

MEXC වෙතින් iMe Lab ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ iMe Lab ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට LIME ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ iMe Lab ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ iMe Lab මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

iMe Lab මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ iMe Lab,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. LIME හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ iMe Labමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

iMe Lab මිල ඉතිහාසය

LIMEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් LIMEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ iMe Lab මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

iMe Lab (LIME) මිලදී ගන්නා ආකාරය

iMe Lab මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් iMe Lab MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

LIME දේශීය මුදල් වෙත

1LIME සිට VNDවෙත ₫ 386.15346 1LIME සිට AUDවෙත A$ 0.0234936 1LIME සිට GBPවෙත £ 0.011295 1LIME සිට EURවෙත € 0.0134034 1LIME සිට USDවෙත $ 0.01506 1LIME සිට MYRවෙත RM 0.0644568 1LIME සිට TRYවෙත ₺ 0.5826714 1LIME සිට JPYවෙත ¥ 2.1975552 1LIME සිට RUBවෙත ₽ 1.21233 1LIME සිට INRවෙත ₹ 1.2874794 1LIME සිට IDRවෙත Rp 246.8852064 1LIME සිට KRWවෙත ₩ 21.0333984 1LIME සිට PHPවෙත ₱ 0.8404986 1LIME සිට EGPවෙත £E. 0.755259 1LIME සිට BRLවෙත R$ 0.0846372 1LIME සිට CADවෙත C$ 0.0209334 1LIME සිට BDTවෙත ৳ 1.8309948 1LIME සිට NGNවෙත ₦ 24.096 1LIME සිට UAHවෙත ₴ 0.62499 1LIME සිට VESවෙත Bs 1.38552 1LIME සිට PKRවෙත Rs 4.2445104 1LIME සිට KZTවෙත ₸ 7.6953588 1LIME සිට THBවෙත ฿ 0.501498 1LIME සිට TWDවෙත NT$ 0.4545108 1LIME සිට AEDවෙත د.إ 0.0552702 1LIME සිට CHFවෙත Fr 0.0124998 1LIME සිට HKDවෙත HK$ 0.117468 1LIME සිට MADවෙත .د.م 0.1399074 1LIME සිට MXNවෙත $ 0.2912604

iMe Lab සම්පත්

iMe Lab පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: iMe Lab පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද iMe Lab (LIME) හි මිල කීයද? iMe Lab (LIME)හි සජීවී මිල 0.01506 USD වේ. iMe Lab (LIME) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? iMe Lab හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 11.36M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ LIMEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01506 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. iMe Lab (LIME) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? iMe Lab (LIME) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 754.34M USD වේ. iMe Lab (LIME) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, iMe Lab (LIME) හි ඉහළම මිල 0.139 USD වේ. iMe Lab (LIME) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? iMe Lab (LIME) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 76.14K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

