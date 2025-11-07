හුවමාරුවDEX+
සජීවී Keeta සඳහා අද මිල 0.3891 USD කි. KTA සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි KTA මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Keeta ලාංඡනය

Keeta මිල(KTA)

1 KTA සිට USD සජීවී මිල:

$0.3887
+20.22%1D
USD
Keeta (KTA) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:20:42 (UTC+8)

Keeta (KTA) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.3199
පැය 24 පහළ
$ 0.3996
24H ඉහළ

$ 0.3199
$ 0.3996
$ 1.6916917214873683
$ 0.08456738547527073
-0.11%

+20.22%

-3.84%

-3.84%

Keeta (KTA) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.3891. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.3199 ක අවම අගයක් සහ $ 0.3996 ක උපරිම අගයක් අතර KTA වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. KTAහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 1.6916917214873683 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.08456738547527073 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව KTA පසුගිය පැය තුල, -0.11% කින්, පැය 24 තුල, +20.22% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -3.84% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Keeta (KTA) වෙළඳපල තොරතුරු

No.235

$ 170.08M
$ 223.09K
$ 389.10M
437.12M
1,000,000,000
1,000,000,000
43.71%

BASE

Keeta හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 170.08M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 223.09K වේ. මුළු සැපයුම 437.12M සමඟින් KTA හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 389.10M කි.

Keeta (KTA) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Keetaහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.065376+20.22%
දින 30 යි$ -0.1225-23.95%
දින 60 යි$ -0.6269-61.71%
දින 90 යි$ -0.1109-22.18%
Keeta අද මිල වෙනස

අද, KTA එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.065376 (+20.22%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Keeta දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.1225 (-23.95%) කින් ඉහළ ගියේය.

Keeta දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, KTA එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.6269 (-61.71%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Keeta දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.1109 (-22.18%), කින් චලනය විය.

Keeta (KTA) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Keeta මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Keeta (KTA) යනු කුමක්ද

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

MEXC වෙතින් Keeta ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Keeta ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට KTA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Keeta ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Keeta මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Keeta මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Keeta (KTA) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Keeta (KTA) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Keeta සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Keeta මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Keeta (KTA) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

KeetaKTA හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් KTA ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Keeta (KTA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Keeta මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Keeta MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

KTA දේශීය මුදල් වෙත

1 Keeta(KTA) සිට VND
10,239.1665
1 Keeta(KTA) සිට AUD
A$0.599214
1 Keeta(KTA) සිට GBP
0.295716
1 Keeta(KTA) සිට EUR
0.334626
1 Keeta(KTA) සිට USD
$0.3891
1 Keeta(KTA) සිට MYR
RM1.622547
1 Keeta(KTA) සිට TRY
16.42002
1 Keeta(KTA) සිට JPY
¥59.5323
1 Keeta(KTA) සිට ARS
ARS$564.728067
1 Keeta(KTA) සිට RUB
31.610484
1 Keeta(KTA) සිට INR
34.517061
1 Keeta(KTA) සිට IDR
Rp6,484.997406
1 Keeta(KTA) සිට PHP
22.99581
1 Keeta(KTA) සිට EGP
￡E.18.400539
1 Keeta(KTA) සිට BRL
R$2.081685
1 Keeta(KTA) සිට CAD
C$0.548631
1 Keeta(KTA) සිට BDT
47.407944
1 Keeta(KTA) සිට NGN
559.051098
1 Keeta(KTA) සිට COP
$1,490.801631
1 Keeta(KTA) සිට ZAR
R.6.758667
1 Keeta(KTA) සිට UAH
16.346091
1 Keeta(KTA) සිට TZS
T.Sh.958.372755
1 Keeta(KTA) සිට VES
Bs88.7148
1 Keeta(KTA) සිට CLP
$366.9213
1 Keeta(KTA) සිට PKR
Rs109.263171
1 Keeta(KTA) සිට KZT
204.464268
1 Keeta(KTA) සිට THB
฿12.599058
1 Keeta(KTA) සිට TWD
NT$12.050427
1 Keeta(KTA) සිට AED
د.إ1.427997
1 Keeta(KTA) සිට CHF
Fr0.31128
1 Keeta(KTA) සිට HKD
HK$3.023307
1 Keeta(KTA) සිට AMD
֏148.79184
1 Keeta(KTA) සිට MAD
.د.م3.630303
1 Keeta(KTA) සිට MXN
$7.221696
1 Keeta(KTA) සිට SAR
ريال1.459125
1 Keeta(KTA) සිට ETB
Br59.878599
1 Keeta(KTA) සිට KES
KSh50.267829
1 Keeta(KTA) සිට JOD
د.أ0.2758719
1 Keeta(KTA) සිට PLN
1.431888
1 Keeta(KTA) සිට RON
лв1.71204
1 Keeta(KTA) සිට SEK
kr3.723687
1 Keeta(KTA) සිට BGN
лв0.657579
1 Keeta(KTA) සිට HUF
Ft130.305699
1 Keeta(KTA) සිට CZK
8.213901
1 Keeta(KTA) සිට KWD
د.ك0.1190646
1 Keeta(KTA) සිට ILS
1.268466
1 Keeta(KTA) සිට BOB
Bs2.68479
1 Keeta(KTA) සිට AZN
0.66147
1 Keeta(KTA) සිට TJS
SM3.587502
1 Keeta(KTA) සිට GEL
1.054461
1 Keeta(KTA) සිට AOA
Kz356.645169
1 Keeta(KTA) සිට BHD
.د.ب0.1466907
1 Keeta(KTA) සිට BMD
$0.3891
1 Keeta(KTA) සිට DKK
kr2.517477
1 Keeta(KTA) සිට HNL
L10.248894
1 Keeta(KTA) සිට MUR
17.85969
1 Keeta(KTA) සිට NAD
$6.750885
1 Keeta(KTA) සිට NOK
kr3.96882
1 Keeta(KTA) සිට NZD
$0.688707
1 Keeta(KTA) සිට PAB
B/.0.3891
1 Keeta(KTA) සිට PGK
K1.63422
1 Keeta(KTA) සිට QAR
ر.ق1.416324
1 Keeta(KTA) සිට RSD
дин.39.540342
1 Keeta(KTA) සිට UZS
soʻm4,632.142116
1 Keeta(KTA) සිට ALL
L32.587125
1 Keeta(KTA) සිට ANG
ƒ0.696489
1 Keeta(KTA) සිට AWG
ƒ0.70038
1 Keeta(KTA) සිට BBD
$0.7782
1 Keeta(KTA) සිට BAM
KM0.657579
1 Keeta(KTA) සිට BIF
Fr1,144.3431
1 Keeta(KTA) සිට BND
$0.50583
1 Keeta(KTA) සිට BSD
$0.3891
1 Keeta(KTA) සිට JMD
$62.314365
1 Keeta(KTA) සිට KHR
1,568.948475
1 Keeta(KTA) සිට KMF
Fr163.422
1 Keeta(KTA) සිට LAK
8,458.695483
1 Keeta(KTA) සිට LKR
රු118.48095
1 Keeta(KTA) සිට MDL
L6.649719
1 Keeta(KTA) සිට MGA
Ar1,752.70095
1 Keeta(KTA) සිට MOP
P3.108909
1 Keeta(KTA) සිට MVR
5.99214
1 Keeta(KTA) සිට MWK
MK673.18191
1 Keeta(KTA) සිට MZN
MT24.882945
1 Keeta(KTA) සිට NPR
रु55.13547
1 Keeta(KTA) සිට PYG
2,759.4972
1 Keeta(KTA) සිට RWF
Fr563.8059
1 Keeta(KTA) සිට SBD
$3.202293
1 Keeta(KTA) සිට SCR
5.782026
1 Keeta(KTA) සිට SRD
$14.98035
1 Keeta(KTA) සිට SVC
$3.396843
1 Keeta(KTA) සිට SZL
L6.743103
1 Keeta(KTA) සිට TMT
m1.365741
1 Keeta(KTA) සිට TND
د.ت1.147845
1 Keeta(KTA) සිට TTD
$2.630316
1 Keeta(KTA) සිට UGX
Sh1,360.2936
1 Keeta(KTA) සිට XAF
Fr221.0088
1 Keeta(KTA) සිට XCD
$1.05057
1 Keeta(KTA) සිට XOF
Fr221.0088
1 Keeta(KTA) සිට XPF
Fr40.0773
1 Keeta(KTA) සිට BWP
P5.225613
1 Keeta(KTA) සිට BZD
$0.7782
1 Keeta(KTA) සිට CVE
$37.291344
1 Keeta(KTA) සිට DJF
Fr68.8707
1 Keeta(KTA) සිට DOP
$25.023021
1 Keeta(KTA) සිට DZD
د.ج50.761986
1 Keeta(KTA) සිට FJD
$0.887148
1 Keeta(KTA) සිට GNF
Fr3,383.2245
1 Keeta(KTA) සිට GTQ
Q2.980506
1 Keeta(KTA) සිට GYD
$81.384156
1 Keeta(KTA) සිට ISK
kr49.0266

Keeta සම්පත්

Keeta පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Keeta වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Keeta පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Keeta (KTA) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද KTA හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.3891 USD වේ.
KTA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
KTA සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.3891 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Keeta හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
KTA සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 170.08M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
KTA හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
KTA හි සංසරණ සැපයුම 437.12M USD වේ.
KTA හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
1.6916917214873683 USD ක ATH මිලක් KTA අත්කර ගති.
KTA හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.08456738547527073 USD ක ATL මිලක් KTA අත්කර ගති.
KTA හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
KTA සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 223.09K USD වේ.
මේ වසර තුලදී KTA වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව KTA මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා KTA මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:20:42 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

