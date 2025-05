Kin (KIN) යනු කුමක්ද

Kin is a cryptocurrency used for microtransactions in consumer apps. Millions of people are earning and spending Kin across an ecosystem of numerous apps, making it the most used cryptocurrency by mainstream consumers. Developers can add Kin to their existing consumer apps with a few lines of code, instantly unlocking Kin experiences for their users. Developers are compensated through the Kin Rewards Engine which is similar to the Bitcoin Block Reward, except it pays developers for getting their users to earn and spend Kin. The apps that have integrated Kin are a mix of social apps, content platforms, and games. Users are spending Kin on content, tipping creators, and buying in-game items, and they are earning Kin by watching ads or filling out surveys. Kin is a growing mini economy in the digital world where everyone is fairly compensated for their contributions.

MEXC වෙතින් Kin ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Kin ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



Kin මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Kin,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. KIN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kinමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Kin මිල ඉතිහාසය

KINහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් KINහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Kin මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Kin (KIN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Kin මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Kin MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

Kin සම්පත්

Kin පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Kin පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Kin (KIN) හි මිල කීයද? Kin (KIN)හි සජීවී මිල 0.000002 USD වේ. Kin (KIN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Kin හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 5.52M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ KINහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000002 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Kin (KIN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Kin (KIN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2.76T USD වේ. Kin (KIN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Kin (KIN) හි ඉහළම මිල 0.00022215 USD වේ. Kin (KIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Kin (KIN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 59.09K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

